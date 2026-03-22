Pensia pentru limită de vârstă este principala formă de pensionare din sistemul public. Pentru a beneficia de acest drept, trebuie îndeplinite două condiții în același timp: atingerea vârstei standard de pensionare și realizarea stagiului minim de cotizare.

În prezent, stagiul minim este de 15 ani, iar stagiul complet de cotizare este de 35 de ani. Aceste perioade reflectă anii în care o persoană a contribuit efectiv la sistemul public de pensii.

Noua lege stabilește vârsta standard de pensionare la 65 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei. În cazul femeilor, această vârstă este în curs de creștere treptată și va fi egalizată complet până în anul 2035.

Pentru persoanele care nu au realizat stagiul minim de cotizare, legea permite completarea vechimii prin plata contribuțiilor aferente unor perioade neacoperite.

Această opțiune este disponibilă doar înainte de depunerea dosarului de pensionare. Costul pentru un an de vechime în 2026 este de aproximativ 12.150 lei, ceea ce înseamnă o contribuție lunară de aproximativ 1.012,5 lei.

Măsura este destinată celor care au avut perioade fără contribuții și doresc să îndeplinească condițiile minime pentru acordarea pensiei.

Pentru stabilirea pensiei, dosarul trebuie depus la casa teritorială de pensii din zona de domiciliu sau reședință.

Printre documentele solicitate se numără cererea de pensionare, carnetul de muncă în original, acte care dovedesc vechimea în muncă sau în serviciu, precum și documente suplimentare, în funcție de situație.

Pot fi necesare și livretul militar, diploma de studii sau adeverințe privind perioadele de studii, documente care atestă sporuri salariale sau activitatea în condiții speciale ori deosebite. În cazul persoanelor aflate în străinătate, poate fi depusă o procură specială pentru un mandatar.

Lista documentelor diferă de la o persoană la alta, în funcție de istoricul profesional.

În anumite situații, instituția poate cere documente suplimentare pentru a verifica sau completa informațiile din dosar.

Aceste solicitări apar, de regulă, atunci când există neclarități legate de vechime, perioade lucrate sau condiții speciale de muncă.

Pentru evitarea întârzierilor, este necesară verificarea atentă a documentelor înainte de depunerea dosarului și completarea acestuia cu toate actele relevante.