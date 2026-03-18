Guvernanții au schimbat modul de calcul al impozitelor pentru locuințele vechi, după ce numeroși proprietari s-au confruntat cu taxe mai mari, unele chiar dublate sau triplate.

Noile modificări readuc reducerile pentru clădirile vechi, însă acestea sunt mai mici comparativ cu cele aplicate anterior. Măsura vine după discuții legate de impactul majorărilor asupra contribuabililor.

„Ordonanţa menţionează că aceste diminuări de bază impozabilă se aplică pe tot anul fiscal”, a explicat Iulian Ilie, directorul DGITL Sector 3, pentru Antena 1.

Potrivit noilor reguli, impozitul pentru locuințele cu o vechime între 50 și 100 de ani se reduce cu 15%, iar pentru cele mai vechi de 100 de ani reducerea ajunge la 25%.

În practică, pentru un apartament de 100 de metri pătrați din Sectorul 1 al Capitalei, mai vechi de un secol, impozitul anual scade cu aproximativ 174 de lei.

Modificările sunt deja aplicate în unele localități, unde primăriile au început să emită decizii de impunere recalculate.

Autoritățile locale au precizat că persoanele care au achitat deja impozitele la valorile mai mari vor avea sume în plus în evidențe.

„În momentul acesta vor apărea cu o plată în plus, ca urmare a diminuării bazei impozabile. O plată în plus care poate fi restituită la solicitarea contribuabilului sau banii pot rămâne în contul persoanelor respective, urmând să diminueze obligaţia de plată de la anul”, a mai precizat Iulian Ilie.

Schimbările au generat reacții din partea specialiștilor în domeniu. Consultantul fiscal Gabriel Biriş a atras atenția asupra modificărilor succesive, considerând că această revenire asupra deciziilor nu este justificată.

Acesta a arătat că măsura inițială a fost discutată anterior, iar ulterior au apărut ajustări, ceea ce a dus la o soluție de compromis. În opinia sa, impozitele locale ar trebui să fie stabilite unitar, în funcție de suprafață și de un cost mediu de înlocuire, fără diferențieri generate de astfel de schimbări.