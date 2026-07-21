Andy Burnham s-a pus deja pe treabă. A eliminat TVA din facturile la electricitate. Milioane de gospodării vor plăti mai puțin din octombrie

Andy Burnham a anunțat una dintre primele măsuri adoptate după preluarea funcției de prim-ministru al Marii Britanii, vizând reducerea costurilor suportate de populație pentru energia electrică. Guvernul va elimina TVA-ul din facturile de electricitate pentru locuințe începând cu 1 octombrie 2026. Decizia urmărește să ofere un sprijin financiar imediat gospodăriilor afectate de creșterea costului vieții și să limiteze presiunile inflaționiste.

Andy Burnham a anunțat reducerea la zero a cotei de TVA aplicate facturilor de electricitate pentru locuințe, măsură care va intra în vigoare de la 1 octombrie și care va influența următorul plafon de preț stabilit de autoritatea britanică de reglementare Ofgem. Decizia se numără printre primele măsuri adoptate de noul executiv și are ca obiectiv reducerea presiunii financiare asupra milioane de gospodării înaintea sezonului rece.

Potrivit Guvernului britanic, eliminarea TVA-ului este finanțată integral pentru actualul exercițiu bugetar. Resursele necesare provin din anularea programului național de identificare digitală, evaluat la 1,8 miliarde de lire sterline, iar măsura este aplicată înainte de următoarea actualizare a plafonului de preț pentru energie.

Executivul precizează că orice decizie privind continuarea acestei politici sau finanțarea unor măsuri permanente va fi analizată odată cu prezentarea Bugetului și a noilor prognoze realizate de Office for Budget Responsibility (OBR). Până atunci, autoritățile susțin că toate angajamentele asumate respectă regulile fiscale ale guvernului.

În contextul anunțului, noul premier a explicat că măsura reprezintă răspunsul promis populației pentru combaterea efectelor costului ridicat al vieții.

„Westminster nu a funcționat pentru oameni prea mult timp, familiile luptându-se cu costul vieții. Asta trebuie să se schimbe. Am spus că vreau să le ofer oamenilor un respiro și asta anunț în a doua mea zi de prim-ministru. Luăm măsuri imediate pentru a reduce impozitele pe facturile la energie, a pune mai mulți bani în buzunarele oamenilor și a readuce speranța”, a declarat Andy Burnham.

Autoritățile britanice estimează că eliminarea TVA-ului va reduce plafonul anual al prețurilor stabilit de Ofgem cu aproximativ 45 de lire sterline începând din octombrie. Reducerea se adaugă sprijinului de 150 de lire sterline acordat anterior prin ultimul buget.

Guvernul susține că măsura va ajuta un număr mai mare de consumatori să facă față majorării costurilor la energie și va contribui, în același timp, la menținerea inflației la un nivel mai redus. Executivul se așteaptă ca toți furnizorii de energie să transfere integral reducerea TVA către clienți, inclusiv către cei aflați în contracte cu tarif fix, după modelul aplicat și în cazul sprijinului anterior.

De această facilitate vor beneficia și întreprinderile mici care se califică pentru scutirea de TVA aferentă energiei electrice utilizate în scop rezidențial și care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA. Măsura se extinde și asupra organizațiilor caritabile, precum și asupra căminelor de bătrâni eligibile pentru cota redusă.

Ministrul de finanțe al statului a afirmat că reducerea taxei reprezintă o intervenție necesară pentru sprijinirea populației în perioada următoare.

„Prea mult timp, prea mulți oameni s-au luptat cu costul vieții. Reducerea de astăzi a taxei pe energie va oferi familiilor o oarecare marjă de respiro la facturi și le va oferi o oarecare liniște sufletească în această iarnă. Această măsură este finanțată anul acesta prin anularea programului de identificare digitală și va contribui la reducerea inflației, sprijinind în același timp gospodăriile din fiecare cod poștal”, a declarat John Healey.

Guvernul britanic estimează că reducerea TVA de la 5% la 0% va diminua inflația măsurată prin indicele prețurilor de consum (IPC) cu aproximativ 0,10 puncte procentuale, iar indicele armonizat al prețurilor de consum (IPCA) cu aproximativ 0,14 puncte procentuale.

Costul măsurii este evaluat la aproximativ 850 de milioane de lire sterline în exercițiul financiar 2026-2027, pe baza estimărilor actuale privind prețul energiei electrice. Valoarea finală va fi actualizată odată cu prezentarea Bugetului. Finanțarea este asigurată prin renunțarea la programul de identificare digitală, pentru care erau prevăzute cheltuieli de 1,8 miliarde de lire sterline în următorii trei ani. Fondurile care urmau să fie alocate acelui proiect vor fi redirecționate către reducerea facturilor la energie.

Executivul reafirmă că furnizorii de energie sunt așteptați să aplice integral reducerea TVA tuturor consumatorilor eligibili, inclusiv celor cu contracte la tarif fix, așa cum s-a întâmplat și în cazul reducerii de 150 de lire sterline acordate anterior.

Guvernul precizează că, în Irlanda de Nord, aplicarea cotei de TVA este influențată de regulile rezultate în urma ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană, deoarece legislația europeană privind TVA pentru bunuri continuă să se aplice electricității. În aceste condiții, Executivul Irlandei de Nord va primi o finanțare echivalentă, astfel încât gospodăriile din regiune să beneficieze de un sprijin comparabil cu cel acordat în restul Regatului Unit, fără întârzieri.