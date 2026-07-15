Elcen a oprit facturarea energiei electrice și a pus la dispoziția locatarilor un generator, după avariile de la CET Vest

Avariile majore produse în primăvara acestui an la CET București Vest au întrerupt alimentarea cu energie electrică a unui imobil din Sectorul 6 al Capitalei. Elcen susține că a luat măsuri pentru limitarea efectelor asupra locatarilor și anunță că a început demersurile pentru refacerea instalațiilor afectate.

Întreruperea alimentării cu energie electrică a unui imobil situat pe Bulevardul Timișoara, nr. 106, din Sectorul 6 al Capitalei, a fost provocată de avariile majore produse în lunile aprilie și mai 2026 la CET București Vest, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de Elcen. Compania precizează că, pentru a limita efectele acestei situații, a pus la dispoziția asociației de proprietari un generator electric și a sistat facturarea energiei electrice.

Conform Elcen, prima avarie majoră s-a produs la 20 aprilie 2026, când instalațiile electrice ale CTE București Vest au fost grav afectate, fiind avariate cele două transformatoare de 110/6 kV. Pentru a menține în funcțiune consumatorii interni, compania a implementat imediat o soluție tehnică provizorie, utilizând un alt transformator din centrală. Această soluție a devenit însă indisponibilă la 23 mai 2026, în urma izbucnirii unui nou incendiu la transformatorul folosit pentru alimentarea instalațiilor. În aceste condiții, centrala nu a mai putut produce și furniza energie electrică, iar alimentarea consumatorilor racordați la instalațiile sale a devenit imposibilă din punct de vedere tehnic.

Reprezentanții Elcen mai arată că relațiile contractuale cu Asociația de Proprietari din Bulevardul Timișoara nr. 106 datează din anul 2012, în baza Contractului de furnizare a energiei electrice nr. 7/2012. Acesta a fost prelungit succesiv, fiind în prezent valabil prin Actul adițional nr. 21/2025, cu termen de expirare la 31 decembrie 2026. În baza acestui contract, compania a furnizat energie electrică pentru iluminatul și consumul electrocasnic al celor 49 de garsoniere din imobil. Alimentarea se realiza direct din instalațiile CTE București Vest, în conformitate cu licența de furnizare deținută de Elcen. Potrivit companiei, această configurație tehnică există de mai multe decenii și este rezultatul modului în care a fost dezvoltată infrastructura energetică din zonă.

Potrivit Elcen, incidentele produse la 20 aprilie și 23 mai 2026 reprezintă evenimente imprevizibile și independente de voința companiei, care au generat o imposibilitate fortuită de executare a obligației de livrare a energiei electrice.

Compania subliniază că situația nu afectează doar imobilul din Bulevardul Timișoara nr. 106. Toți consumatorii care erau alimentați anterior din instalațiile CTE București Vest, inclusiv 14 operatori economici din zonă, au rămas fără energie electrică din această sursă. Totodată, nici instalațiile proprii ale centralei nu mai sunt alimentate prin infrastructura electrică afectată de cele două avarii.

Elcen precizează că, încă din primele zile după producerea incidentelor, conducerea executivă a purtat discuții cu reprezentanții Asociației de Proprietari și a menținut permanent legătura cu aceștia pentru identificarea unor soluții care să reducă impactul asupra locatarilor. Deși obligația contractuală de furnizare a energiei electrice nu mai putea fi îndeplinită din cauza imposibilității tehnice de funcționare a centralei, compania a identificat și a pus gratuit la dispoziția asociației un generator diesel, ca soluție temporară pentru asigurarea alimentării cu energie electrică. Reprezentanții Elcen precizează, totodată, că cheltuielile cu motorina necesară funcționării generatorului nu reprezintă contravaloarea energiei electrice furnizate de companie.

Începând cu 25 mai 2026, Elcen a sistat facturarea energiei electrice în baza Contractului nr. 7/2012, astfel că Asociația de Proprietari nu mai are obligații de plată pentru energia electrică. Compania explică faptul că, în calitate de societate comercială și operator licențiat, nu dispune de cadrul legal și fiscal necesar pentru achiziționarea, decontarea sau distribuirea combustibilului utilizat de terți și nici pentru stabilirea unui tarif al energiei produse cu ajutorul unui generator folosit ca soluție temporară de avarie.

La solicitarea Asociației de Proprietari, Elcen a inițiat demersuri către Primăria Sectorului 6 pentru identificarea unor soluții de sprijin financiar destinate acoperirii costurilor de racordare a imobilului la rețeaua publică de distribuție a energiei electrice, precum și a cheltuielilor generate de funcționarea generatorului pus la dispoziție ca soluție provizorie.

Potrivit companiei, aceste demersuri au contribuit la inițierea dialogului dintre autoritățile publice și reprezentanții Asociației de Proprietari, în vederea identificării unei soluții permanente. Reprezentanții Elcen susțin că înțeleg dificultățile cu care se confruntă locatarii imobilului și că au depus toate eforturile tehnice și logistice aflate în competența societății pentru limitarea efectelor produse de avariile majore. Deși imposibilitatea furnizării energiei electrice a fost cauzată de incidente independente de voința companiei, Elcen afirmă că nu s-a limitat la invocarea clauzelor contractuale, ci a identificat și implementat soluții provizorii, a pus la dispoziția asociației un generator, a sistat facturarea energiei electrice și a sprijinit asociația în relația cu autoritățile pentru identificarea unor surse de finanțare.

În paralel cu măsurile temporare adoptate pentru reducerea impactului asupra consumatorilor afectați, Elcen derulează programul de refacere a instalațiilor electrice avariate din CTE București Vest. Compania precizează că, la 19 iunie 2026, a demarat procedurile de achiziție în regim de urgență pentru refacerea instalațiilor electrice afectate și pentru înlocuirea echipamentelor distruse în urma celor două incendii.