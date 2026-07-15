Daniel Dăianu: România nu va avea nevoie de noi taxe în 2027. Economia ar putea crește cu peste 2%

Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, susține că majorarea taxelor a fost inevitabilă din cauza deficitului bugetar ridicat, însă estimează că România nu va avea nevoie de noi creșteri de taxe în 2027. El anticipează o creștere economică de peste 2% și respinge scenariul unei recesiuni.

România nu putea evita majorarea taxelor și impozitelor, având în vedere nivelul ridicat al deficitului bugetar, a declarat președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu. Acesta a apreciat însă că, în 2027, nu vor fi necesare noi creșteri de taxe, iar economia ar putea înregistra un avans de peste 2%.

Declarațiile sale au fost făcute miercuri, la lansarea unei noi ediții a Cartei Albe a IMM-urilor. Cu această ocazie, Dăianu a menționat că, în cadrul procesului de evaluare a ratingului suveran al României, s-a întâlnit marți cu reprezentanții agenției de evaluare financiară Fitch, iar conducerea Consiliului Fiscal urma să discute joi și cu reprezentanții agenției Moody’s.

Președintele Consiliului Fiscal a subliniat că agențiile de rating monitorizează cu atenție situația României și a precizat că nu anticipează o retrogradare a ratingului suveran. În opinia sa, acest lucru este susținut de execuția bugetară favorabilă din primele cinci luni ale anului, când deficitul a fost aproximativ jumătate față de cel înregistrat în aceeași perioadă de referință, ca urmare a unui control strict al cheltuielilor publice.

Dăianu a mai arătat că România are nevoie de un guvern cu puteri depline și de o perioadă de stabilitate politică. El a explicat că, deși conflictele politice și schimbările de guverne nu reprezintă situații neobișnuite, contextul actual impune existența unei echipe guvernamentale capabile să gestioneze proiecte importante, precum programul SAFE, construcția bugetului pentru 2027, finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și reforma salarizării.

Președintele Consiliului Fiscal a precizat că a avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor generate de erorile de politică macroeconomică. El a explicat că România a traversat o perioadă de convergență economică, în care veniturile au crescut, chiar dacă au existat diferențe semnificative între diverse categorii de populație, însă acumularea unor dezechilibre a dus la situația actuală.

Potrivit lui, România a ajuns într-un moment în care trebuie corectate deciziile economice luate în trecut, iar mesajul transmis partenerilor externi este că nu sunt necesare noi taxe și impozite în 2027. El a estimat că economia României ar putea crește anul viitor cu peste 2% din PIB.

„Agenţiile de rating nu ne aşteaptă. Şi acum ne-au atras atenţia. Noi am avut o întâlnire ieri cu Fitch. Eu cred că nu vom avea o retrogradare a ratingului suveran, întrucât avem o execuţie bugetară bună pe primele cinci luni, aproximativ o jumătate din deficitul consemnat anul trecut, este drept, prin controlul cheltuielilor, control foarte sever. Şi mai este un argument, dar pare straniu în contextul acestui blocaj politic. Dispute politice, crize politice, căderi de guverne nu reprezintă o anomalie. Dar acum, venind cu picioarele pe pământ, ne dăm seama că România are nevoie de un guvern cu puteri depline. Şi de armistiţiu, până să ai nevoie de un guvern cu puteri depline, care să se ocupe şi de SAFE, de construcţia bugetului pe 2027, de terminarea acestui PNRR, care a adus multe miliarde, de legea salarizării etc.. Asta este drama: România a avut convergenţă, veniturile au crescut, deşi cu inegalităţi foarte mari între cetăţeni, între grupuri de oameni. Este o realitate, dar a venit un soroc al unor erori de politici macroeconomice. Noi am avertizat de ani de zile că vine momentul când nu vom mai avea cale de întors. Şi aici suntem în această situaţie. Şi ce pot să spun – am spus-o şi o spunem interlocutorilor externi cu care discutăm, pentru că vom avea joi o discuţie cu Moody’s – nu este nevoie de noi taxe şi impozite în 2027, în opinia noastră. Noi credem că în 2027 economia poate să crească cu peste 2% din PIB”, a arătat Dăianu.

În acest context, Dăianu a declarat că nu consideră probabil ca România să intre în recesiune anul viitor. El a apreciat că există opinii potrivit cărora economia ar putea ajunge într-o astfel de situație în 2027, însă nu împărtășește această perspectivă. Potrivit acestuia, anul în curs ar putea fi unul dificil, cu o evoluție economică aflată la limită, iar apariția unor noi șocuri externe, precum intensificarea conflictelor din Orientul Mijlociu, ar putea reprezenta un risc suplimentar.

Referindu-se la criza politică, președintele Consiliului Fiscal a subliniat că discuțiile nu ar trebui să fie centrate pe negocierile dintre partide, ci pe identificarea unor soluții în interesul României. El a precizat că liderii formațiunilor care au constituit guvernul trebuie să înțeleagă că interesul național trebuie să primeze în fața intereselor politice de partid.

Dăianu a mai atras atenția că întreprinderile mici și mijlocii sunt cele mai afectate de dificultățile economice actuale. El a explicat că, potrivit datelor statistice, IMM-urile resimt cel mai puternic efectele problemelor economice, întrucât au o capacitate mai redusă de a absorbi șocurile comparativ cu companiile mari.

„Unii se grăbesc să vorbească despre recesiune şi în 2027. Nu cred că vom avea recesiune. În acest an, vom fi aşa, la limită. Să sperăm că nu vor fi şi alte şocuri externe, pentru că vedem că ostilităţile în Orientul Mijlociu, din păcate, iar o iau din loc. În ceea ce priveşte liderii partidelor care au format guvernul, problema nu este dacă să stea sau nu la masă. Problema este să înţeleagă că mai presus de orice interes de partid există un interes al României. Suferinţele cele mai mari, potrivit statisticilor, sunt la IMM-uri. Cum e la box: dacă dai într-unul mic, e jos. Dacă dai într-unul mare, nu simte”, a explicat Dăianu.

Pe de altă parte, Dăianu a criticat propunerile privind reducerea taxelor și renunțarea la măsurile de austeritate, în condițiile unui deficit bugetar ridicat și ale unei creșteri economice reduse.

Președintele Consiliului Fiscal a arătat că, într-un astfel de context economic, evitarea austerității nu reprezintă o opțiune realistă. El a explicat că România are de ales între riscul de a nu mai putea asigura finanțarea necesară și adoptarea unor măsuri de corecție economică, care sunt inevitabil dificile. În opinia sa, promisiunile privind oprirea austerității și reducerea taxelor reprezintă mai degrabă declarații politice decât soluții aplicabile.

Dăianu a subliniat că majorarea taxelor și impozitelor era o măsură inevitabilă, având în vedere dezechilibrele bugetare existente. El a susținut că nu există o soluție prin care România să reducă rapid cheltuieli echivalente cu aproximativ 3% din PIB și a precizat că instituția pe care o conduce are responsabilitatea de a prezenta realitatea economică, nu de a promova soluții nerealiste.

Președintele Consiliului Fiscal a menționat și disputa privind alegerea între reducerea cheltuielilor publice, creșterea taxelor și impozitelor sau diminuarea diferenței dintre veniturile fiscale potențiale și cele efectiv colectate (GAP-ul de TVA). El a apreciat că o reducere semnificativă a GAP-ului de TVA nu poate fi realizată peste noapte și că astfel de așteptări nu sunt realiste.