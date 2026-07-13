Victimele Mineriadei din iunie 1990 primesc noi drepturi. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan

Victimele Mineriadei din 13-15 iunie 1990 vor beneficia de indemnizații, facilități fiscale și servicii medicale gratuite, potrivit unei legi promulgate luni de președintele Nicușor Dan. Actul normativ va intra în vigoare începând de anul viitor și stabilește atât beneficiarii, cât și categoriile de persoane excluse de la acordarea acestor drepturi.

Noua lege prevede că persoanele afectate de evenimentele din 13-15 iunie 1990 vor avea dreptul la o indemnizație reparatorie lunară de 5.000 de lei.

Totodată, acestea vor beneficia de acces gratuit la tratament medical și medicamente și se vor putea pensiona cu cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare.

Începând cu al doilea an de la acordarea indemnizației, suma va fi indexată anual, din oficiu, cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică pentru anul precedent.

Potrivit legii, sunt considerate victime ale Mineriadei din 13-15 iunie 1990:

urmașii persoanelor care și-au pierdut viața în timpul violențelor de la București;

persoanele rănite în timpul evenimentelor;

persoanele arestate sau reținute în perioada respectivă.

Legea acordă beneficiarilor o serie de drepturi suplimentare. Aceștia pot primi gratuit un loc de veci și sunt scutiți de plata taxelor și impozitelor pentru o locuință și terenul aferent, pentru un autoturism cu sistem hycomat sau hidramat și pentru un mototriciclu aflate în proprietate sau coproprietate cu soțul ori soția.

De asemenea, sunt scutiți de taxa de înmatriculare pentru un singur autoturism de tip hycomat sau hidramat.

Beneficiarii vor avea transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun și vor putea efectua anual 12 călătorii gratuite dus-întors cu trenul, la clasa I, indiferent de categoria trenului.

Aceste facilități sunt acordate și persoanelor care însoțesc beneficiarii încadrați într-un grad de invaliditate sau care au nevoie de însoțitor din motive medicale.

Actul normativ stabilește și situațiile în care aceste drepturi nu pot fi acordate. Nu vor beneficia de prevederile legii persoanele care au obținut deja despăgubiri din partea statului român în urma unor procese privind evenimentele din iunie 1990.

Sunt excluse și persoanele care au făcut parte din aparatul de represiune al regimului comunist, din structurile de securitate și poliție sau care au desfășurat activități de poliție politică înainte de 1989.

Totodată, legea îi exclude pe foștii membri ai Consiliului Frontului Salvării Naționale, pe cei care au ocupat funcții de conducere în structurile Partidului Comunist Român și pe persoanele care au activat în aparatul represiv al statului comunist.

Nu vor putea beneficia de aceste drepturi nici persoanele declarate definitiv de instanțe colaboratori sau lucrători ai fostei Securități.

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților în luna iunie, după ce fusese aprobat anterior de Senat. Prin promulgarea de către președintele Nicușor Dan, actul normativ a fost finalizat din punct de vedere legislativ și urmează să intre în vigoare începând cu anul 2027.