Modificări la RO e-Factura. Nicușor Dan a promulgat legea. Cine este exceptat de înregistrarea la ANAF

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care elimină obligativitatea utilizării sistemului RO e-Factura pentru micii agricultori și centrele culturale străine, lăsând platformea complet opțională pentru persoanele fizice identificate prin CNP. Actul normativ adoptat de Camera Deputaților aduce, totodată, reglementări noi privind înlocuirea cardurilor sociale și clasificarea tranzacțiilor B2C, stabilind termene clare pentru implementarea noilor registre de către ANAF.

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat vineri, 29 mai 2026, actul normativ care elimină definitiv obligativitatea utilizării sistemului național RO e-Factura pentru mai multe categorii distincte de contribuabili autohtoni.

Această decizie majoră vine ca o gură de aer pentru micii producători și pentru anumite instituții speciale, în timp ce utilizarea platformei digitale rămâne complet opțională pentru toate persoanele fizice care aleg să se identifice fiscal prin intermediul codului numeric personal.

Administrația Prezidențială a confirmat oficial că șeful statului a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 128/2024. Acest act legislativ modifică și completează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, introducând măsuri destinate procesului de digitalizare, precum și modificări esențiale ale unor acte normative conexe.

Proiectul de lege înregistrat cu indicativul PL-x 649/2024 a parcurs etapele legislative în cadrul Parlamentului de la București, fiind adoptat de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, cu o majoritate covârșitoare de 302 voturi favorabile, înregistrându-se doar două voturi împotrivă și nicio abținere din partea parlamentarilor prezenți în sală.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 29 mai 2026, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și măsuri specifice pentru digitalizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 649/2024)”, a transmis vineri, 29 mai 2026, Administrația Prezidențială.

Noua legislație stabilește reguli clare și aduce modificări substanțiale în privința sferei de aplicare a sistemului național de facturare electronică. Potrivit textului promulgat, utilizarea platformei guvernamentale RO e-Factura nu mai este obligatorie pentru agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori.

Decizia de exceptare în cazul acestei categorii este justificată prin faptul că acești producători utilizează carnete de comercializare autorizate, ale căror file conțin informațiile obligatorii specifice unei facturi clasice și sunt considerate documente fiscale legale ce asigură deplina trasabilitate a operațiunilor comerciale desfășurate în gospodării.

Pe lângă producători, obligația transmiterii facturilor prin sistemul digital este eliminată total și pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate direct de către institutele și centrele culturale ale altor state, care își desfășoară activitatea specifică pe teritoriul României în baza unor acorduri interguvernamentale semnate de țara noastră.

Legea clarifică definitiv și regimul juridic al cetățenilor care se identifică fiscal prin codul numeric personal. Aceștia nu au obligație legală de a folosi sistemul centralizat, dar își păstrează dreptul legitim de a opta voluntar pentru utilizarea lui, prin înscrierea în Registrul RO e-Factura opțional.

În strânsă legătură cu această relaxare, operatorii economici care livrează produse sau prestează servicii către aceste categorii de beneficiari sunt scutiți de obligația transmiterii facturilor prin sistem, cu excepția cazurilor în care clienții au ales înscrierea în sistem.

Pe lângă componenta strict fiscală legată de facturarea electronică, noul act normativ include și o serie de măsuri cu un puternic impact social, legate direct de suporturile electronice utilizate pentru acordarea ajutoarelor guvernamentale.

Noua lege stipulează că cardurile sociale destinate sprijinului populației vulnerabile care expiră până la data de 31 martie 2027 și înregistrează un sold mai mic de 10 lei vor putea fi înlocuite la cererea beneficiarului, adresată unității emitente. Această prevedere se adresează cardurilor destinate persoanelor aflate în risc sever de deprivare materială sau sărăcie extremă, precum și celor emise în cadrul programelor de sprijin prevăzute de legislația fiscal-bugetară în vigoare.

Din punct de vedere tehnic, livrările și prestările către persoane fizice care nu dețin un cod fiscal sau folosesc CNP sunt clasificate drept operațiuni B2C.

Dacă beneficiarul nu oferă niciun cod, factura va fi emisă înlocuind elementul de identificare cu un cod format din 13 cifre de zero.

Toate procedurile administrative pentru organizarea și funcționarea registrelor specifice vor fi stabilite rapid prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, iar Registrele RO e-Factura opțional și obligatoriu vor deveni publice pe site-ul oficial al ANAF.

Modificările vor intra în vigoare din prima zi a lunii următoare publicării actului în Monitorul Oficial, oferind Fiscului un termen de 30 de zile pentru actualizarea completă a procedurilor.