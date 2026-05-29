Despăgubire zbor întârziat: greșelile frecvente care duc la respingerea cererii

Un zbor întârziat înseamnă timp pierdut, stres și cheltuieli pe care nu le aveai în plan. Mulți pasageri au dreptul la compensație, însă cererea este respinsă din motive simple care puteau fi evitate.

De cele mai multe ori, problema apare din lipsa documentelor, din calculul greșit al întârzierii sau din completarea incompletă a cererii. Regulamentul european UE 261/2004 oferă protecție pasagerilor care ajung la destinația finală cu o întârziere mai mare de 3 ore, atunci când vina aparține companiei aeriene.

Pentru a obține despăgubiri pentru zbor întârziat, contează foarte mult modul în care pregătești solicitarea și informațiile pe care le trimiți încă de la început.

Cea mai importantă regulă este legată de ora sosirii la destinația finală. Aici apare una dintre cele mai frecvente confuzii. Compensația se calculează în funcție de întârzierea la sosire, nu după ora la care avionul a decolat.

Un avion poate pleca cu 4 ore întârziere și să recupereze timp pe traseu. Dacă ajungi la destinație cu mai puțin de 3 ore întârziere, cererea poate fi respinsă.

În cazul zborurilor cu escală, se ia în calcul momentul în care ajungi la destinația finală trecută pe rezervare. Dacă ai pierdut conexiunea din cauza întârzierii primului zbor și ai ajuns cu peste 3 ore întârziere, poți avea dreptul la compensație.

Este util să păstrezi dovezi legate de ora reală de sosire. Capturile de ecran din aplicația companiei aeriene, mesajele primite pe e-mail sau notificările din aeroport pot ajuta foarte mult în procesul de solicitare.

Mulți pasageri șterg e-mailurile primite după rezervare sau aruncă boarding pass-ul imediat după zbor. În practică, aceste documente sunt foarte importante pentru analizarea cazului.

Cele mai importante documente sunt:

cartea de îmbarcare;

confirmarea rezervării;

biletul electronic;

codul rezervării;

mesajele primite despre întârziere;

bonurile pentru cheltuieli suplimentare.

Chiar dacă nu mai ai cartea de îmbarcare, confirmarea rezervării poate fi suficientă dacă include datele zborului și numele pasagerului.

O altă situație des întâlnită apare atunci când cererea este trimisă fără informațiile complete despre zbor. Numărul zborului, aeroporturile și data exactă sunt detalii importante pentru verificarea eligibilității.

Pentru despăgubiri pentru zbor întârziat, compania aeriană trebuie să fie responsabilă pentru întârziere. În multe situații, compensația se acordă atunci când problema ține de organizarea companiei sau de funcționarea aeronavei.

Cele mai întâlnite situații eligibile sunt:

probleme tehnice ale aeronavei;

lipsa echipajului;

întârzieri cauzate de rotația avionului;

organizarea defectuoasă a curselor;

greve ale personalului companiei aeriene.

Există și situații considerate circumstanțe extraordinare. Aici intră furtunile severe, restricțiile de trafic aerian, problemele de securitate sau evenimentele externe care scapă de controlul companiei.

Mulți pasageri acceptă imediat explicațiile generale primite în aeroport. Este mai util să ceri informații detaliate despre motivul întârzierii și să păstrezi mesajele primite de la companie.

Suma pe care o poți primi nu are legătură cu prețul biletului. Chiar și un bilet low-cost poate aduce o compensație consistentă dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de regulamentul european.

Valorile despăgubirilor sunt stabilite în funcție de distanța zborului:

250 euro pentru zboruri de până la 1.500 km;

400 euro pentru zboruri între 1.500 și 3.500 km;

600 euro pentru zboruri de peste 3.500 km.

În anumite situații, suma poate fi redusă pentru zborurile lungi atunci când întârzierea este mai mică de 4 ore la destinație.

Este important să completezi corect toate datele despre rută și întârziere. O cerere bine pregătită este analizată mai rapid și are șanse mai mari să fie aprobată fără solicitări suplimentare.

Mulți pasageri amână depunerea cererii și se ocupă de situație după câteva luni sau chiar după un an. În practică, procesul este mai simplu atunci când începi rapid verificările și păstrezi documentele aproape.

Imediat după zbor ai acces mai ușor la e-mailuri, notificări și detalii despre întârziere. În plus, îți amintești exact ce s-a întâmplat în aeroport și poți explica mai ușor situația.

Pentru întârziere avion despăgubire există termene care diferă în funcție de legislația aplicabilă. Din acest motiv, este recomandat să începi procesul cât mai repede după zbor.

În timpul întârzierii, pasagerii au dreptul și la asistență din partea companiei aeriene. Aceste măsuri se aplică în funcție de durata așteptării și de condițiile zborului.

Printre serviciile oferite se pot afla:

gustări și băuturi;

acces la telefon sau internet;

cazare pentru întârzierile peste noapte;

transport între aeroport și hotel;

rambursarea anumitor cheltuieli suplimentare.

Bonurile și facturile trebuie păstrate pentru eventualele solicitări ulterioare. Aceste documente pot ajuta la recuperarea costurilor suportate în aeroport sau pe durata întârzierii.

Uneori, companiile oferă vouchere sau alte beneficii imediat după incident. Este recomandat să citești atent condițiile acestor oferte înainte să accepți orice formă de compensație alternativă.

Cererea pentru despăgubiri trebuie să fie simplă, bine organizată și completă. Informațiile importante ajută compania aeriană să analizeze mai rapid situația.

În solicitare este bine să apară:

numele pasagerului;

data zborului;

numărul cursei;

aeroporturile de plecare și sosire;

ora programată de sosire;

ora reală de sosire;

documentele atașate;

cheltuielile suplimentare, dacă există.

Un mesaj scurt și bine structurat funcționează mai bine decât o reclamație lungă și încărcată de detalii inutile. Explici situația, atașezi documentele și menționezi întârzierea reală la destinație.

Dacă ai călătorit împreună cu familia sau cu un grup de prieteni, fiecare pasager poate avea dreptul la compensație. Acest lucru se aplică și copiilor care au avut bilet sau rezervare confirmată.

Un proces simplu începe cu organizarea corectă a documentelor și verificarea condițiilor de eligibilitate. Ora sosirii, cauza întârzierii și actele de călătorie sunt cele mai importante detalii într-o astfel de solicitare.

Este util să salvezi toate mesajele primite de la compania aeriană și să păstrezi documentele chiar și după încheierea călătoriei. Aceste informații pot face diferența atunci când cazul este analizat.

Despăgubiri pentru zbor întârziat se pot obține mai ușor atunci când cererea este pregătită corect și trimisă la timp. Cu informațiile potrivite și documentele necesare, procesul devine mult mai simplu, iar șansele de aprobare cresc considerabil.