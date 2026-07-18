Întârzierea sau anularea unei călătorii? Află ce drepturi ai ca pasager în Uniunea Europeană

Știați că puteți avea dreptul la despăgubiri, asistență și redirecționare dacă avionul, trenul, autocarul ori vaporul întârzie sau este anulat? Mulți pasageri nu își cunosc drepturile garantate de Uniunea Europeană și pierd beneficii importante. Aflați când se aplică aceste reguli și cum vă pot proteja în timpul călătoriilor.

În cazul în care călătoria dumneavoastră a avut întârziere sau a fost anulată, beneficiați de o serie de drepturi prevăzute de legislația Uniunii Europene.

Aceste drepturi se aplică pasagerilor care călătoresc cu avionul, trenul, vaporul sau autobuzul și urmăresc să asigure protecția acestora în situațiile în care serviciile de transport nu sunt furnizate conform programului.

În ceea ce privește transportul aerian, drepturile pasagerilor prevăzute de legislația Uniunii Europene se aplică în mai multe situații. Acestea sunt valabile pentru toate zborurile efectuate pe teritoriul Uniunii Europene, indiferent dacă sunt operate de o companie aeriană din UE sau din afara acesteia. Normele se aplică zborurilor care aterizează pe un aeroport din Uniunea Europeană venind dintr-o țară terță, cu condiția ca acestea să fie operate de o companie aeriană din UE. Totodată, drepturile sunt aplicabile și zborurilor care decolează de pe un aeroport din Uniunea Europeană către o țară din afara Uniunii, indiferent de naționalitatea companiei aeriene care operează cursa.

Aceste drepturi se aplică și în situația în care pasagerul nu a beneficiat deja de compensații, despăgubiri, redirecționare sau asistență din partea companiei aeriene în temeiul legislației relevante a unei țări din afara Uniunii Europene pentru aceeași problemă legată de zbor.

În sensul acestor reglementări, prin Uniunea Europeană se înțeleg cele 27 de state membre, precum și anumite teritorii asociate, respectiv Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (Antilele Franceze), Insulele Azore, Madeira și Insulele Canare. Insulele Feroe nu sunt incluse în domeniul de aplicare al acestor norme. Regulile privind drepturile pasagerilor se aplică și zborurilor către și dinspre Islanda, Norvegia și Elveția.

Normele Uniunii Europene privind drepturile pasagerilor în transportul feroviar se aplică tuturor călătoriilor cu trenul efectuate pe teritoriul Uniunii Europene și vizează, în general, toate serviciile de transport feroviar. Aceste reglementări urmăresc să asigure informarea corectă a pasagerilor și protejarea drepturilor acestora înainte și pe durata călătoriei, precum și în situațiile în care apar întârzieri sau anulări.

La achiziționarea biletului, compania feroviară sau vânzătorul de bilete are obligația de a furniza informații clare și complete cu privire la condițiile generale de călătorie, orarele și condițiile aplicabile tuturor tarifelor disponibile, inclusiv celor mai avantajoase și celor aferente celei mai rapide călătorii. Pasagerii trebuie informați cu privire la călătoriile care includ una sau mai multe legături, în cazul biletelor directe care permit efectuarea întregii călătorii pe baza unui singur bilet, chiar dacă sunt utilizate mai multe rețele de transport sau serviciile mai multor operatori feroviari.

Tot înainte de începerea călătoriei, operatorul trebuie să ofere informații privind eventualele perturbări sau întârzieri, atât prin actualizări planificate, cât și în timp real. Pasagerii trebuie informați și despre accesibilitatea serviciilor, condițiile de acces și facilitățile speciale destinate persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusă, precum și despre serviciile disponibile la bord, inclusiv existența conexiunii Wi-Fi și a toaletelor. În plus, trebuie comunicate informații referitoare la capacitatea disponibilă pentru transportul bicicletelor și regulile aplicabile în acest sens, procedurile pentru recuperarea bagajelor pierdute, modalitatea de depunere a reclamațiilor și drepturile conferite pasagerilor de legislația Uniunii Europene, inclusiv în cazul anulării sau întârzierii trenului.

Pe durata călătoriei, operatorul de transport feroviar are obligația de a informa pasagerii cu privire la serviciile disponibile la bord, următoarea stație, principalele conexiuni feroviare, precum și eventualele perturbări sau întârzieri. Acesta trebuie să comunice informații privind aspectele de securitate și siguranță. În situația în care trenul este anulat sau înregistrează întârzieri, operatorul trebuie să furnizeze informații actualizate în timp real referitoare la evoluția situației și să îi informeze pe pasageri cu privire la drepturile și obligațiile de care beneficiază în temeiul legislației Uniunii Europene.

Legislația Uniunii Europene privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul sau autocarul se aplică deplasărilor care au ca punct de plecare sau de destinație un stat membru al Uniunii Europene, în principal în cazul serviciilor regulate de transport pe distanțe lungi. Aceste reglementări urmăresc să asigure protecția pasagerilor și să garanteze accesul acestora la informații și servicii adecvate pe întreaga durată a călătoriei.

Drepturile prevăzute de legislația Uniunii Europene se aplică serviciilor regulate de transport desfășurate pe rute prestabilite, în cadrul cărora pasagerii sunt îmbarcați și debarcați în stații fixe, potrivit unui program de circulație stabilit. În sensul acestor norme, un serviciu de transport este considerat de lungă distanță dacă traseul prevăzut pentru respectivul serviciu are o lungime de cel puțin 250 km, indiferent de distanța parcursă efectiv de fiecare pasager.

Pe durata călătoriei, transportatorul are obligația de a furniza pasagerilor informații clare, corecte și ușor de înțeles cu privire la serviciul prestat și la drepturile de care aceștia beneficiază în temeiul legislației Uniunii Europene. Totodată, aceste informații trebuie să fie disponibile și într-un format accesibil persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusă, pentru a asigura accesul egal la informații și la serviciile de transport.

Legislația Uniunii Europene privind drepturile pasagerilor în transportul naval stabilește măsuri de protecție în cazul întârzierii sau anulării călătoriei, precum și în situația producerii unor incidente maritime.

Aceste norme urmăresc să garanteze informarea corespunzătoare a pasagerilor și acordarea unei protecții adecvate pe întreaga durată a călătoriei.

În ceea ce privește întârzierile și anulările, normele Uniunii Europene se aplică, în general, călătoriilor efectuate cu majoritatea feriboturilor și a navelor de croazieră care circulă pe mare sau pe căile navigabile interioare, precum râuri, lacuri și canale. Acestea sunt aplicabile în cazul în care călătoria începe într-un port situat într-un stat membru al Uniunii Europene, atunci când plecarea are loc dintr-un port aflat în afara Uniunii Europene către un port din UE, cu condiția ca serviciul să fie operat de un transportator din Uniunea Europeană, precum și în cazul croazierelor care pleacă dintr-un port al Uniunii Europene și oferă, pe lângă transport, servicii de cazare și alte servicii specifice, cu un sejur la bord de cel puțin două nopți.

Aceste reglementări nu se aplică ambarcațiunilor care transportă cel mult 12 pasageri, celor al căror echipaj este format din maximum trei membri, ambarcațiunilor care efectuează curse cu o lungime mai mică de 500 de metri, majorității navelor istorice și nici ambarcațiunilor utilizate în scop turistic care nu oferă facilități de cazare sau pentru care sejurul la bord nu depășește două nopți.

Pe durata călătoriei, operatorul de transport are obligația de a furniza pasagerilor informații clare, corecte și complete cu privire la serviciile oferite și la drepturile de care aceștia beneficiază. Totodată, trebuie să fie comunicate informații privind condițiile de acces pentru persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusă, iar acestea trebuie să fie disponibile și într-un format accesibil.

În cazul producerii unor incidente maritime, normele Uniunii Europene reglementează drepturile pasagerilor în ceea ce privește protecția persoanei, a bagajelor, a vehiculelor și, după caz, a echipamentelor de mobilitate. Acestea stabilesc responsabilitățile transportatorilor față de pasageri. Reglementările se pot aplica atât călătoriilor maritime interne, cât și celor internaționale, atunci când nava este înmatriculată într-un stat membru al Uniunii Europene, contractul de transport a fost încheiat într-un stat membru sau punctul de plecare ori de sosire al călătoriei este situat într-un port din Uniunea Europeană.

Înainte de începerea călătoriei, transportatorul are obligația de a informa în mod clar și complet pasagerii cu privire la drepturile de care beneficiază. Aceste informații trebuie furnizate la momentul achiziționării biletului, dacă acesta este cumpărat într-un stat membru al Uniunii Europene, sau cel târziu la plecare, atunci când călătoria începe într-o țară din afara Uniunii Europene.