Routerul poate pierde semnal fără să-ți dai seama. Poziția antenelor schimbă acoperirea Wi-Fi în toată locuința

Routerul este unul dintre cele mai importante echipamente dintr-o locuință conectată, însă modul în care este amplasat influențează direct calitatea semnalului Wi-Fi. Specialiștii arată că atât poziția antenelor, cât și locul în care este instalat dispozitivul pot face diferența dintre o conexiune stabilă și una cu întreruperi. Recomandările sunt diferite în funcție de configurația casei sau a apartamentului și de numărul de etaje.

Modul în care este amplasat routerul nu reprezintă doar un detaliu de instalare, ci un factor care poate determina calitatea conexiunii wireless în întreaga locuință. Deși mulți utilizatori conectează dispozitivul și îl lasă într-un colț al casei fără să mai intervină ulterior, specialiștii atrag atenția că poziționarea corectă a antenelor și alegerea locului potrivit pot îmbunătăți semnificativ acoperirea rețelei.

Manualele de utilizare ale routerelor includ, de regulă, recomandări privind orientarea antenelor și amplasarea dispozitivului, însă aceste informații sunt adesea trecute cu vederea. În practică, o configurare incorectă poate genera zone fără semnal, viteze reduse în anumite camere sau întreruperi ale conexiunii în timpul activităților care necesită un trafic ridicat de date, precum streamingul video sau videoconferințele.

Poziția antenelor influențează în mod direct raza de acoperire și distribuția semnalului Wi-Fi. În multe situații, problemele de conectivitate nu sunt cauzate de furnizorul de internet, ci de modul în care este instalat echipamentul în locuință.

Câteva ajustări simple pot produce rezultate vizibile. Orientarea corectă a antenelor, alegerea unei poziții mai potrivite pentru router și montarea acestuia la înălțimea recomandată pot reduce considerabil zonele cu semnal slab.

Majoritatea antenelor montate pe routere sunt omnidirecționale, ceea ce înseamnă că distribuie semnalul în toate direcțiile. Totuși, intensitatea maximă a semnalului este emisă perpendicular pe antenă, nu în direcția acesteia. Astfel, o antenă poziționată vertical va transmite semnalul în plan orizontal, acoperind eficient nivelul pe care este amplasat dispozitivul.

În schimb, o antenă orientată orizontal va direcționa semnalul atât în sus, cât și în jos, soluție utilă pentru locuințele cu mai multe etaje. Din acest motiv, orientarea antenelor trebuie adaptată în funcție de configurația spațiului.

Routerele moderne funcționează simultan pe mai multe benzi de frecvență. Banda de 2,4 GHz oferă o acoperire mai mare și traversează mai ușor pereții, însă viteza de transfer este mai redusă. Frecvența de 5 GHz asigură viteze superioare, dar semnalul este mai sensibil la obstacole și acoperă o suprafață mai mică. Modelele tri-band includ și banda de 6 GHz, care oferă performanțe foarte ridicate și interferențe reduse, însă raza de acoperire este mai limitată, iar semnalul traversează mai greu pereții.

Configurația locuinței este criteriul principal în alegerea poziției antenelor. Pentru apartamente și case cu un singur nivel, recomandarea este ca toate antenele să fie orientate vertical. În această poziție, semnalul este distribuit uniform pe orizontală, acoperind mai eficient camerele aflate pe același etaj.

În cazul locuințelor cu două sau mai multe niveluri, recomandările diferă. Potrivit specialiștilor de la TP-Link, cel puțin una dintre antene ar trebui înclinată la aproximativ 30 de grade. Această configurație permite propagarea semnalului atât pe orizontală, cât și pe verticală, îmbunătățind acoperirea către etajele superioare sau inferioare. La routerele cu mai multe antene pot fi combinate diferite orientări pentru a reduce apariția zonelor fără semnal.

Pe lângă orientarea antenelor, locul în care este amplasat routerul este la fel de important. Specialiștii recomandă instalarea dispozitivului într-o zonă cât mai centrală a locuinței. Dacă este așezat lângă un perete exterior, o parte importantă din semnal va fi transmisă în afara clădirii, reducând acoperirea în interior.

Înălțimea la care este montat echipamentul influențează, de asemenea, performanța rețelei. TP-Link recomandă amplasarea routerului la aproximativ 30-45 de centimetri deasupra podelei, astfel încât semnalul să fie distribuit eficient către majoritatea dispozitivelor utilizate în locuință.

Există și obiecte care pot afecta semnificativ propagarea semnalului Wi-Fi. Cuptoarele cu microunde, dispozitivele Bluetooth, acvariile, obiectele metalice de mari dimensiuni și pereții din beton gros pot produce interferențe sau pot reduce intensitatea semnalului.

Deși amplasarea ideală în centrul unei camere nu este întotdeauna posibilă, alegerea unei poziții cât mai favorabile, împreună cu orientarea corectă a antenelor, poate valorifica mai bine performanțele routerului și viteza oferită de abonamentul la internet.