Bile misterioase au ajuns pe plajele din Australia. Autoritățile spun că provin din spațiu

SURSA FOTO: Departamentul de Pompieri din Queensland - Bile de metal pe plajele din Australia

Australia se confruntă cu un episod neobișnuit după ce șase sfere metalice de mari dimensiuni au fost aduse de valuri pe o plajă din statul Queensland. Descoperirea a stârnit numeroase speculații în comunitatea locală, de la glume despre OZN-uri până la teorii privind originea obiectelor. Agenția Spațială Australiană susține însă că este vorba, cel mai probabil, despre componente desprinse dintr-o rachetă care a reintrat în atmosferă.

Un fenomen neobișnuit a atras atenția autorităților și a locuitorilor din Australia, după ce șase sfere metalice, fiecare având un diametru de aproximativ dublul unei mingi de baschet, au fost aduse de valuri pe plaja Forrest Beach, în statul Queensland.

Descoperirea a avut loc în cursul weekendului și a transformat rapid mica localitate de coastă într-un punct de interes. Apariția obiectelor a generat numeroase speculații pe rețelele sociale, unde au circulat teorii despre OZN-uri și vizitatori extratereștri, însă explicația oferită de specialiști este mult mai puțin spectaculoasă.

Agenția Spațială Australiană a anunțat că analiza preliminară indică faptul că sferele sunt, cel mai probabil, recipiente sub presiune provenite de la un corp de rachetă construit de om.

„Agenția a identificat sursa probabilă. Locația și caracteristicile obiectelor sunt în concordanță cu resturile unui corp de rachetă străin care a reintrat recent în atmosferă de pe orbită”, se arată în comunicatul instituției.

Oficialii au precizat că investigațiile continuă în colaborare cu parteneri internaționali pentru a stabili cu exactitate vehiculul de lansare din care provin componentele și statul responsabil de misiunea spațială.

Poliția a transmis că sferele nu reprezintă un pericol pentru populație. În același timp, Departamentul de Pompieri din Forrest Beach a avertizat că este posibil ca și alte resturi similare să fie aduse la țărm în zilele următoare, motiv pentru care locuitorii sunt sfătuiți să nu atingă eventualele obiecte descoperite și să anunțe imediat autoritățile.

Evenimentul a creat o atmosferă aparte în Forrest Beach, o comunitate de aproximativ 1.364 de locuitori. Echipele de intervenție, echipate cu costume speciale de protecție, au izolat zona și au instituit un perimetru de siguranță de 50 de metri în jurul obiectelor.

Potrivit autorităților locale, cinci dintre cele șase sfere au fost securizate în containere speciale, iar cea de-a șasea a fost neutralizată în condiții de siguranță.

În paralel, comercianții locali au profitat de interesul stârnit de incident. Supermarketul din Forrest Beach a publicat în mediul online un mesaj ironic prin care îi îndemna pe locuitori să „facă lucrul inteligent acum și să cumpere în panică”, făcând aluzie la presupusa prăbușire a unui OZN.

La rândul său, restaurantul Forrest Beach Takeaway a distribuit o imagine realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care sferele metalice apăreau transformate în decorațiuni amplasate la intrarea localului.

Mai mult, unitatea comercializează o „cutie cu gustări din deșeuri spațiale”, inspirată de incident, promovată cu sloganul:

„Spre deosebire de unele lucruri care ajung pe plaja noastră, veți putea identifica aceste obiecte”.

Explicațiile științifice confirmă însă că astfel de descoperiri nu sunt fără precedent. Arheologul spațial Alice Gorman, expert în resturi spațiale la Universitatea Flinders, a declarat pentru The Guardian că sferele seamănă foarte mult cu recipientele sub presiune din titan utilizate la rachete.

Specialista a explicat că aceste componente sunt suficient de rezistente pentru a supraviețui reintrării în atmosferă, iar lipsa urmelor puternice de ardere sugerează că ele s-ar fi desprins în timpul unei etape a zborului, la o altitudine mai redusă. Potrivit acesteia, recipientele sub presiune reprezintă unul dintre cele mai frecvente tipuri de resturi spațiale care ajung intacte la suprafața Pământului.

Alice Gorman a precizat și că denumirea de „bile spațiale” nu este o glumă inspirată din cultura populară, ci termenul utilizat în mod obișnuit de specialiștii care studiază resturile provenite din activitățile spațiale.

Creșterea accelerată a numărului de sateliți și a lansărilor orbitale face ca fenomenul deșeurilor spațiale să devină tot mai frecvent. Cu toate acestea, probabilitatea ca o persoană să fie lovită de astfel de fragmente rămâne extrem de redusă, deoarece cea mai mare parte a obiectelor cade în oceane sau în regiuni slab populate.

Există un singur caz documentat în care o persoană a fost atinsă de un fragment provenit din spațiu. În 1997, Lottie Williams, din Tulsa, statul Oklahoma, a fost lovită în umăr de un fragment din fibră de sticlă desprins dintr-o rachetă Delta II. Femeia nu a suferit răni.

Actualul incident din Australia amintește de un episod similar petrecut în 1972, când sfere din titan provenite de la misiunea sovietică eșuată Kosmos 482 au căzut pe terenuri agricole din Noua Zeelandă.

La acea vreme, unul dintre obiecte a fost încuiat peste noapte într-o celulă de poliție, din cauza temerilor că ar putea fi radioactiv, iar un club local de ponei a solicitat autorităților îndepărtarea resturilor înaintea desfășurării unei competiții ecvestre.