Subiectul existenței civilizațiilor extraterestre, o temă de dezbatere aprinsă la cel mai înalt nivel în Statele Unite ale Americii, în ultima perioadă. Joi, în cadrul podcastului realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România, invitații Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră au analizat fenomenul care a cuprins Washingtonul și teoriile care circulă în culisele puterii de peste Ocean.

În SUA există o adevărată stare de efervescență legată de dovezile pe care autoritățile americane s-ar pregăti să le scoată la lumină. Această „vânătoare” de probe a implicat nume mari din politica americană, de la foști președinți până la candidații actuali, creând o așteptare uriașă în rândul publicului pentru ceea ce este numit generic Disclosure Day.

Dincolo de aspectul tehnologic sau biologic, dezbaterea despre entitățile din afara spațiului terestru a ajuns către zona spirituală și religioasă. Conform analizei făcute de Bogdan Comaroni, viziunea clasică asupra micuților verzi care aterizează la Casa Albă a fost înlocuită de o interpretare mult mai profundă, legată de profeții și războaie divine.

„Idealurile nu mai apar așa cum le crede lumea. Vin niște OZN-uri cu trei piciorușe, se așază pe platforma de la Casa Albă și sunt niște băieței micuți și verzi și dau mâna cu Trump. Nu, domnule, acum e ideea că, vezi, că totul s-a spiritualizat. Adică războiul este apocaliptic. Ți-am mai explicat eu în emisiune, deci că fiecare latură îl are pe Mesia”, a mai afirmat jurnalistul.

Discuția din podcast a evidențiat faptul că mulți lideri mondiali își raportează acțiunile politice la misiuni considerate divine sau istorice. De la Benjamin Netanyahu în Israel până la Donald Trump în SUA, discursul public și strategiile de stat par să se intersecteze tot mai des cu elemente mistice.