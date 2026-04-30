Subiectul existenței civilizațiilor extraterestre, o temă de dezbatere aprinsă la cel mai înalt nivel în Statele Unite ale Americii, în ultima perioadă. Joi, în cadrul podcastului realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România, invitații Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră au analizat fenomenul care a cuprins Washingtonul și teoriile care circulă în culisele puterii de peste Ocean.
Isteria Disclosure Day și implicarea liderilor de la Casa Albă
În SUA există o adevărată stare de efervescență legată de dovezile pe care autoritățile americane s-ar pregăti să le scoată la lumină. Această „vânătoare” de probe a implicat nume mari din politica americană, de la foști președinți până la candidații actuali, creând o așteptare uriașă în rândul publicului pentru ceea ce este numit generic Disclosure Day.
„Se grăbește manevra cu extratereștrii. A început Obama, a zis cu extratereștrii, după aia a zis că nu prea. După aia a venit Donald Trump, după a venit J.D. Vance, care e viitorul președinte, nu?
Sau e următorul președinte? Și a zis că extratereștrii sunt demoni. Așa a zis. Textual a zis omul că extratereștrii sunt demoni.
A venit Donald Trump care a zis că sunt chestii foarte mișto și desecretizează el cu extratereștrii. Și că o să intereseze publicul. Madame Paulina Luna asta a zis că Congresul le-a văzut deja și că sunt foarte tari probele.
Deci se referă la dovezi, da? Probe. E nebunie, e isteria maximă. Lumea îl așteaptă se face, există teasere, tot felul de astea cu Disclosure Day”, a explicat Bogdan Comaroni în timpul emisiunii.
Dimensiunea spirituală a fenomenului extraterestru
Dincolo de aspectul tehnologic sau biologic, dezbaterea despre entitățile din afara spațiului terestru a ajuns către zona spirituală și religioasă. Conform analizei făcute de Bogdan Comaroni, viziunea clasică asupra micuților verzi care aterizează la Casa Albă a fost înlocuită de o interpretare mult mai profundă, legată de profeții și războaie divine.
„Idealurile nu mai apar așa cum le crede lumea. Vin niște OZN-uri cu trei piciorușe, se așază pe platforma de la Casa Albă și sunt niște băieței micuți și verzi și dau mâna cu Trump. Nu, domnule, acum e ideea că, vezi, că totul s-a spiritualizat.
Adică războiul este apocaliptic. Ți-am mai explicat eu în emisiune, deci că fiecare latură îl are pe Mesia”, a mai afirmat jurnalistul.
Conexiuni între geopolitică și profețiile mesianice
Discuția din podcast a evidențiat faptul că mulți lideri mondiali își raportează acțiunile politice la misiuni considerate divine sau istorice. De la Benjamin Netanyahu în Israel până la Donald Trump în SUA, discursul public și strategiile de stat par să se intersecteze tot mai des cu elemente mistice.
„Știi, adică Bibi Netanyahu el e cel dinaintea lui Mesia ben David adică Mesia lor al evreilor, zice că are misiunea asta dată de rabinul Habad de la New York, celebrul el Rebbe.
Care a zis, s-a mai zis eu odată, când era el ambasador la ONU. I-a zis că Netanyahu va ajunge premier și că îi va da sceptrul lui Mesia. Și el are asta în cap că îi dă sceptrul lui Mesia. Și zice că ei sunt poporul ales.
Trump zice că alesul. Ai văzut că în armată se dădeau directive la militari, că e un război divin, că luptă pentru întoarcerea lui Isus”, a completat Bogdan Comaroni la Hai România.
