În timp ce oficialii americani se declară optimiști cu privire la semnarea unui acord în următoarele zile, aceștia recunosc că negocierile nu au fost încă finalizate și că procesul ar putea, în continuare, să eșueze.

„Suntem într-un punct foarte bun, dar există modalități prin care acordul poate fi compromis”, a declarat un oficial american de rang înalt.

Acordul SUA–Iran ar putea reduce tensiunile globale, dar negocierile rămân fragile

Acordul ar putea preveni o escaladare a conflictului și ar reduce presiunea asupra lanțurilor globale de aprovizionare cu petrol. Cu toate acestea, rămâne incert dacă acesta va conduce la o pace durabilă care să răspundă și cerințelor președintelui Donald Trump privind programul nuclear iranian.

Donald Trump a transmis pe Truth Social că le-a cerut reprezentanților săi „să nu se grăbească în încheierea unui acord” cu Iranul, subliniind că „ambele părți trebuie să își ia timpul necesar și să facă lucrurile corect”. El a adăugat că blocada navală americană „va rămâne în vigoare integral până când un acord va fi atins, certificat și semnat”.

În acest context, un oficial al administrației Trump a precizat că mai există detalii „care trebuie clarificate”, însă procesul decizional lent și opac din Iran ar putea întârzia finalizarea unui acord cu încă câteva zile.

„Există în continuare negocieri privind detalii specifice. Unele formulări sunt importante pentru noi, altele pentru ei”, a spus oficialul american. „Înțelegerea noastră este că liderul suprem, Mojtaba Khamenei, a aprobat liniile generale ale acordului. Dacă acest lucru se va transforma într-un acord final rămâne încă o întrebare deschisă”, a adăugat acesta.

Presa de stat iraniană a acuzat duminică Statele Unite că „creează obstacole” în desfășurarea negocierilor.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că Iranul este „pregătit să liniștească lumea” în privința programului său nuclear, susținând că nu urmărește obținerea armelor nucleare. Totodată, acesta a subliniat că negociatorii nu vor face compromisuri în ceea ce privește „onoarea și demnitatea țării”.

Potrivit unui oficial american, proiectul de acord aflat în discuție ar include redeschiderea Strâmtorii Ormuz în schimbul ridicării blocadei navale americane. Redeschiderea rutei maritime ar oferi un impuls semnificativ economiei globale, în timp ce părțile negociază în paralel limitări ale programului nuclear iranian.

În cadrul discuțiilor, Iranul ar fi acceptat în principiu să renunțe la stocul de uraniu îmbogățit, însă rămâne de stabilit modul exact în care acest proces ar urma să fie implementat. Oficialul american a subliniat că „nimeni nu contestă că stocul va fi eliminat, întrebarea este cum”.

Administrația Trump insistă ca acordul final să includă întregul stoc de aproximativ 2.000 de kilograme de uraniu îmbogățit al Iranului, nu doar cele circa 450 de kilograme îmbogățite la un nivel apropiat de utilizare militară, precizând că „totul va face parte din discuții”.

De asemenea, proiectul de acord prevede că Iranul ar urma să discute un posibil moratoriu privind îmbogățirea uraniului, însă durata acestuia rămâne încă în negociere.

„Vrem să vedem un angajament substanțial de renunțare la îmbogățire. Credem că îl vom obține. Ne simțim bine în privința angajamentelor generale legate de această problemă”, a declarat oficialul american.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu afirmă că a primit asigurări din partea președintelui american Donald Trump potrivit cărora orice acord cu Iranul va conduce la eliminarea completă a programului nuclear iranian.

Declarațiile vin în contextul discuțiilor avansate dintre Washington și Teheran și includ, potrivit liderului israelian, garanții privind menținerea libertății de acțiune a Israelului în fața amenințărilor de securitate, informează The Times of Israel.

„Am discutat aseară (n.r. președintele american Donald Trump) despre memorandumul de înțelegere privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz și despre viitoarele negocieri în vederea unui acord final privind programul nuclear al Iranului”, a declarat Netanyahu într-o declarație pe X, precizând că liderii „au convenit că orice acord final cu Iranul trebuie să elimine pericolul nuclear”. „Asta înseamnă dezafectarea instalațiilor de îmbogățire nucleară ale Iranului și îndepărtarea materialului nuclear îmbogățit de pe teritoriul său”, a continuat Netanyahu, deși nu este clar dacă Donald Trump i-a dat asigurări specifice cu privire la aceste condiții. „Președintele Trump a reafirmat, de asemenea, dreptul Israelului de a se apăra împotriva amenințărilor de pe toate fronturile, inclusiv din Liban”, adaugă premierul.

I spoke last night with President @realDonaldTrump about the memorandum of understanding to reopen the Straits of Hormuz and the upcoming negotiations toward a final agreement on Iran’s nuclear program. I expressed my deep appreciation to President Trump for his unwavering… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) May 24, 2026

Se pare că Iranul a refuzat să includă subiectul nuclear în memorandumul de înțelegere care urmează să fie semnat, urmând să discute această chestiune doar în cadrul negocierilor pentru un acord final. În același timp, oficiali americani și iranieni ar fi indicat că armistițiul inițial de 60 de zile va include și un acord de încetare a focului cu Hezbollah, grupare susținută de Iran în Liban, potrivit presei israeliene.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că i-a mulțumit lui Donald Trump pentru „angajamentul său neclintit față de securitatea Israelului”.

Pe de altă parte, liderul Hezbollah, Naim Qassem, a cerut guvernului libanez să renunțe la negocierile directe cu Israelul. Aripa militară a organizației, Rezistența Islamică, a transmis pe Telegram că dezarmarea Hezbollah este „inacceptabilă” și echivalează cu „anihilarea”. Gruparea a mai citat afirmațiile lui Qassem, potrivit cărora negocierile directe ar fi „inacceptabile” și ar reprezenta o „victorie” pentru Israel.

Tensiunile apar în contextul în care Libanul se pregătește pentru o nouă rundă de discuții cu Israelul la Washington, programată pentru începutul lunii viitoare.