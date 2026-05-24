Donald Trump a transmis că blocada impusă porturilor iraniene din Strâmtoarea Ormuz va rămâne complet activă până la finalizarea, certificarea și semnarea unui acord. Președintele american a subliniat că ambele părți trebuie să își acorde timpul necesar pentru ca înțelegerea să fie realizată corect, avertizând că nu este loc pentru greșeli.

„Blocada va rămâne pe deplin în vigoare până la încheierea, certificarea şi semnarea unui acord”, a scris preşedintele SUA, adăugând că „ambele părţi trebuie să îşi facă timpul necesar pentru a face bine lucrurile. Nu pot exista greşeli”.

Într-o discuție telefonică purtată sâmbătă seara cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, Donald Trump l-ar fi asigurat că orice acord final cu Teheranul va prevedea dezmembrarea programului nuclear iranian și transferul în afara țării al stocului de uraniu puternic îmbogățit, potrivit unui oficial israelian citat duminică sub protecția anonimatului.

Sursa citată a afirmat că președintele SUA a transmis clar că va rămâne ferm în negocieri în ceea ce privește solicitarea de desființare a programului nuclear iranian și retragerea completă a uraniului îmbogățit de pe teritoriul Iranului, subliniind că nu va semna un acord final fără îndeplinirea acestor condiții.

În cadrul convorbirii telefonice, Benjamin Netanyahu a transmis că Israelul își va păstra „libertatea de acțiune” în fața amenințărilor de pe toate fronturile, inclusiv din Liban, iar Donald Trump și-ar fi reafirmat sprijinul pentru această poziție, potrivit sursei citate.

Statele Unite și Iranul încearcă să finalizeze un acord care să ducă la încheierea definitivă a războiului din Orientul Mijlociu, însă presa iraniană și americană a relatat anterior că dosarul nuclear ar urma să fie amânat pentru negocieri ulterioare.

În ultimele zile, presa americană a evidențiat diferențe de abordare între Donald Trump și aliatul său israelian: liderul american insistă asupra unei soluții diplomatice, în timp ce Benjamin Netanyahu ar prefera reluarea ostilităților.