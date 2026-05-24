Deși un astfel de pas ar putea reduce riscul unei escaladări militare și ar calma presiunile de pe piața globală a energiei, analiștii rămân rezervați. Nu există garanții că acest armistițiu temporar se va transforma într-un acord de pace durabil, capabil să răspundă cerințelor stricte ale președintelui Donald Trump privind programul nuclear iranian.

Surse apropiate negocierilor afirmă că anunțul oficial era planificat pentru duminică, 24 mai, însă documentul nu este încă finalizat, iar riscul unui eșec de ultim moment persistă. În timp ce Washingtonul și alte surse indică existența unor linii generale ale înțelegerii, Teheranul, deși a transmis semnale pozitive, nu a confirmat integral detaliile prezentate de partea americană.

Proiectul de memorandum de înțelegere, gândit pentru o perioadă inițială de 60 de zile, cu posibilitatea de prelungire, stabilește o serie de măsuri imediate pentru ambele părți implicate.

Una dintre prevederi vizează libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz: Iranul s-ar angaja să redeschidă complet acest punct maritim strategic, fără taxe, și să desfășoare operațiuni de deminare în apele teritoriale, pentru a asigura securitatea traficului naval.

În paralel, Statele Unite ar urma să ridice parțial sancțiunile, inclusiv prin suspendarea blocadei asupra porturilor iraniene și acordarea unor derogări care ar permite Teheranului să revină pe piața internațională a petrolului.

Oficiali americani admit că această măsură ar oferi un respiro economiei iraniene, aflate sub presiune severă, însă susțin că efectul ar fi benefic la nivel global, prin stabilizarea pieței energetice. Abordarea promovată de președintele Donald Trump rămâne una tranzacțională, bazată pe principiul „relaxarea sancțiunilor în schimbul unor acțiuni concrete”.

De cealaltă parte, Teheranul a cerut ridicarea completă și permanentă a sancțiunilor, precum și deblocarea imediată a fondurilor înghețate, însă Washingtonul insistă că nu vor exista beneficii pe termen lung fără concesii verificabile și consistente.

Pe componenta nucleară, proiectul de memorandum prevede că Iranul își reafirmă angajamentul de a nu dezvolta arme atomice și acceptă deschiderea unor negocieri privind suspendarea îmbogățirii uraniului, precum și distrugerea stocurilor de uraniu puternic îmbogățit.

În paralel, prin intermediari, Teheranul ar fi transmis deja Washingtonului asigurări verbale privind limitele concesiilor pe care este dispus să le facă în cadrul unui eventual acord.

Statele Unite acceptă să discute ridicarea definitivă a sancțiunilor pe parcursul celor 60 de zile prevăzute în proiect, însă implementarea efectivă ar urma să aibă loc doar după verificarea unui acord final și complet.

O altă prevedere sensibilă se referă la menținerea prezenței militare americane în regiune. Trupele SUA desfășurate recent ar urma să rămână pe poziții și să fie retrase doar în eventualitatea unui consens de lungă durată.

Documentul include și o clauză considerată extrem de delicată, privind încetarea ostilităților dintre Israel și Hezbollah în Liban, prevedere care a generat îngrijorări la Ierusalim. Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a transmis aceste preocupări lui Donald Trump într-o convorbire telefonică din 23 mai, criticând anumite elemente ale înțelegerii, însă, potrivit surselor diplomatice, într-un ton „extrem de respectuos”.

Washingtonul a transmis însă că nu este vorba despre un armistițiu unilateral, precizând că, în cazul în care Hezbollah ar încerca să se reînarmeze sau să lanseze atacuri, Israelul va avea libertate de acțiune pentru a răspunde militar.

„Bibi are calculele sale politice interne, însă Trump trebuie să privească imaginea de ansamblu – interesele SUA și stabilitatea economiei mondiale”, a punctat un oficial american.

Pentru a consolida șansele unui acord, președintele Donald Trump a purtat discuții extinse cu lideri din lumea arabă și islamică, inclusiv cu președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed, cunoscut pentru poziția fermă față de Teheran. La convorbirea în format extins au participat, de asemenea, oficiali din Arabia Saudită, Qatar, Egipt, Turcia și Pakistan.

Pakistanul a avut un rol de mediator central în această criză, iar șeful armatei pakistaneze, generalul Asim Munir, s-a deplasat la Teheran la sfârșitul săptămânii trecute pentru a încerca să convingă autoritățile iraniene să accepte termenii propuși în negocieri.

Contextul rămâne tensionat, în condițiile în care, potrivit unor surse, Trump ar fi oscilat în ultimele zile între opțiunea diplomatică și autorizarea unor lovituri militare asupra Iranului, alegând în cele din urmă continuarea dialogului.

Casa Albă speră ca ultimele diferențe să fie clarificate în orele următoare, însă avertizează că, dacă Iranul nu tratează serios componenta nucleară a negocierilor, acordul ar putea fi denunțat chiar înainte de expirarea perioadei de 60 de zile. În același timp, Washingtonul mizează pe presiunea economică severă asupra Teheranului ca factor decisiv în direcția unui compromis.

În cazul în care Iranul acceptă cerințele stricte ale Statelor Unite, administrația Trump se declară dispusă să sprijine reintegrarea economică a țării și normalizarea relațiilor bilaterale.

Rămâne însă întrebarea dacă Teheranul va opta pentru o schimbare reală de strategie geopolitică sau dacă actualele negocieri reprezintă doar o ajustare temporară a echilibrului de putere în Orientul Mijlociu.