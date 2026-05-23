Donald Trump a declarat sâmbătă că va discuta cu principalii săi consilieri pentru a analiza ultima propunere venită din partea Iran și că ar putea decide până duminică dacă Statele Unite vor relua acțiunile militare împotriva Teheranului, potrivit CNN.

Într-un interviu telefonic pentru Axios, președintele american a estimat șansele unui acord la „50/50”, precizând că rezultatul negocierilor ar putea duce fie la un acord considerat favorabil, fie la o escaladare a conflictului.

„Fie ajungem la un acord bun, fie îi arunc în aer”, a spus Trump.

Într-o declarație acordată CBS News, Donald Trump a adoptat un ton mai moderat, estimând că un acord cu Iran este tot mai aproape de realizare.

Președintele american a afirmat că evoluția negocierilor este favorabilă și că „cu fiecare zi care trece, lucrurile stau mai bine”, menținând însă evaluarea șanselor la „50%-50%” între un acord diplomatic și reluarea ostilităților.

Potrivit CBS News, care citează surse apropiate discuțiilor, ultima variantă a propunerii de acord ar include redeschiderea Strâmtoarea Ormuz, deblocarea unor active iraniene din conturi externe și continuarea negocierilor pentru încă 30 de zile.

„Voi semna un acord numai dacă obţinem tot ce vrem”, a mai indicat Trump.

La reuniunea de la Washington sunt așteptați, potrivit surselor citate, mai mulți oficiali de rang înalt, inclusiv trimisul special Steve Witkoff, consilierul Jared Kushner și vicepreședintele JD Vance.

De asemenea, Trump ar urma să aibă discuții telefonice cu lideri din zona Golfului, precum și cu oficiali din Pakistan, Turcia și Egipt, în cadrul eforturilor diplomatice privind situația din Iran.

Separat, surse oficiale au indicat că discuțiile indirecte dintre părți, facilitate de mediatori din Qatar și Pakistan, ar putea apropia un posibil acord-cadru de încetare a ostilităților.

„S-ar putea să avem veşti mai târziu astăzi. Nu am veşti pentru voi în acest moment, dar s-ar putea să avem veşti puţin mai târziu astăzi. S-ar putea să nu avem. Sper să avem, dar nu sunt încă sigur”, a declarat sâmbătă reporterilor din New Delhi secretarul de stat american Marco Rubio.

Eforturile de mediere au fost intensificate după ce Donald Trump s-a întâlnit cu oficiali de rang înalt din domeniul securității naționale pentru a analiza posibilele următoare etape ale conflictului, inclusiv scenariul reluării ostilităților.

Marco Rubio a declarat că demersurile diplomatice continuă în culise, în timp ce Washingtonul rămâne concentrat pe împiedicarea Iran de a obține o armă nucleară și pe gestionarea stocurilor de uraniu îmbogățit. Oficialul american a precizat că negocierile sunt în desfășurare și că un anunț ar putea fi făcut „în orele sau zilele următoare”.

La rândul său, Trump s-a declarat optimist într-un interviu acordat CBS News, afirmând că a văzut o variantă preliminară a propunerii iraniene și că cele două părți se apropie de un posibil acord, fără a confirma însă decizia finală.

Ministerul de Externe al Iranului a anunțat că Teheranul își concentrează eforturile pe finalizarea unui memorandum de înțelegere în cadrul negocierilor mediate de Pakistan.

Documentul ar urma să vizeze încetarea războiului, ridicarea blocadei navale impuse de Statele Unite ale Americii și deblocarea activelor iraniene din străinătate, fără a include însă programul nuclear al Iranului, a precizat purtătorul de cuvânt Esmail Baghaei.

„Sancţiunile fac cu siguranţă parte din subiectele de negociere, dar, întrucât nu discutăm problema nucleară în această etapă, nu vor exista nici negocieri privind detaliile ridicării sancţiunilor”, a declarat Baghaei, potrivit agenţiei de ştiri semioficiale FARS.

Surse regionale citate de CNN susțin că în negocierile dintre Iran și Statele Unite ale Americii există un optimism prudent, iar discuțiile par să evolueze într-o direcție pozitivă.

Potrivit unor informații din teren, „impasul a fost depășit”, deși rămâne neclar dacă este vorba despre divergențele majore sau doar despre redactarea unui memorandum de înțelegere.

Printre principalele puncte încă disputate se numără soarta stocului de uraniu puternic îmbogățit al Iranului, programul său de îmbogățire nucleară și situația navigației în Strâmtoarea Ormuz.

Discuțiile mediate de Pakistan au continuat la Teheran, iar armata pakistaneză a descris vizita șefului său militar, Asim Munir, ca fiind „foarte productivă”, menționând progrese semnificative în procesul de mediere.

Părțile lucrează la un posibil acord-cadru, inclusiv la termene de 30 și 60 de zile, însă documentul nu este încă finalizat. Oficialii iranieni afirmă că pozițiile celor două părți s-au apropiat în ultima săptămână, dar că deciziile finale vor depinde de evoluțiile din următoarele zile.

În același timp, Teheranul susține că orice mecanism privind Strâmtoarea Ormuz trebuie stabilit împreună cu statele riverane, fără implicarea directă a Statelor Unite.

Negociatorul-șef iranian Mohammad Bagher Ghalibaf a transmis un mesaj ferm, afirmând că Iranul nu va renunța la drepturile sale naționale și rămâne neîncrezător în partea americană.

„Forţele noastre armate s-au reorganizat în timpul armistiţiului în aşa fel încât, dacă Trump va comite greşeala de a relua războiul, acesta va fi cu siguranţă mai zdrobitor şi mai amar pentru America decât prima zi a războiului”, a adăugat Ghalibaf, potrivit unui reportaj al postului public de televiziune din Iran.

Un membru al Comisiei pentru Securitate Națională și Politică Externă din Iran, Fada Hussain Maleki, a declarat într-un interviu pentru agenția ISNA că negocierile par să se apropie de un acord final, însă mai există încă dificultăți de depășit.

Acesta a precizat, de asemenea, că noi runde de discuții sunt programate pentru sâmbătă.

Mohammed bin Abdulrahman Al Thani i-a transmis ministrului de externe iranian Abbas Araghchi că navigația prin Strâmtoarea Ormuz nu este negociabilă și că blocarea acestei rute ar putea agrava criza din regiune.

Într-o convorbire telefonică desfășurată pe fondul intensificării eforturilor diplomatice privind negocierile dintre Iran și Statele Unite ale Americii, oficialul qatarez a subliniat că libertatea de navigație reprezintă un principiu fundamental și nu poate fi condiționată politic.

Acesta a avertizat că orice tentativă de închidere sau instrumentalizare a Strâmtorii Ormuz ar pune în pericol securitatea regională și interesele economice ale statelor din Golf, insistând totodată asupra respectării dreptului internațional și a stabilității în regiune.