Cel puțin 279 de companii listate la bursele din Statele Unite, Europa și Asia au menționat războiul din Orientul Mijlociu drept factor care le-a determinat să adopte măsuri defensive pentru protejarea rezultatelor financiare.

Printre soluțiile aplicate se numără majorarea prețurilor, reducerea producției, suspendarea dividendelor, oprirea programelor de răscumpărare de acțiuni, concedieri de personal sau introducerea unor taxe suplimentare pentru combustibil. Unele companii au solicitat inclusiv sprijin guvernamental de urgență pentru a face față noilor costuri.

Mediul de afaceri se confruntă cu o nouă criză majoră după efectele pandemiei de COVID-19 și după perturbările generate de războiul din Ucraina, potrivit Reuters.

Unul dintre cele mai afectate exemple este Whirlpool. Directorul general al companiei, Marc Bitzer, a comparat situația actuală cu perioada crizei financiare globale, precizând că declinul industriei este chiar mai accentuat decât în alte episoade de recesiune.

„Acest nivel de declin în industrie este similar cu ceea ce am observat în timpul crizei financiare globale și chiar mai mare decât în ​​alte perioade de recesiune”, a declarat recent Marc Bitzer.

Compania și-a redus la jumătate estimările pentru întregul an și a suspendat plata dividendelor. După anunț, acțiunile Whirlpool au coborât la cel mai redus nivel din ultimii 14 ani.

Potrivit conducerii companiei, consumatorii sunt tot mai prudenți și amână înlocuirea electrocasnicelor, preferând să repare produsele existente. În același timp, încetinirea economiei reduce capacitatea companiilor de a transfera costurile suplimentare către clienți, ceea ce pune presiune pe marjele de profit.

„Consumatorii amână înlocuirea produselor și preferă să le repare”, potrivit lui Bitzer.

Una dintre cele mai importante consecințe ale conflictului este creșterea prețului petrolului. Blocajele din Strâmtoarea Hormuz au împins cotațiile peste pragul de 100 de dolari pe baril, cu peste 50% mai mult decât înaintea izbucnirii războiului.

Creșterea costurilor energetice s-a transmis rapid în întreaga economie. Transportul mărfurilor a devenit mai scump, iar aprovizionarea cu materii prime esențiale a fost afectată. Reuters menționează întârzieri și probleme în livrările de îngrășăminte, heliu, aluminiu, polietilenă și alte materiale utilizate în numeroase industrii.

Aproximativ o cincime dintre companiile analizate au raportat deja impact financiar direct din cauza conflictului, iar avertismentele continuă să apară din tot mai multe sectoare economice.

Printre companiile care au avertizat asupra efectelor economice ale războiului se numără și Toyota, care estimează pierderi de aproximativ 4,3 miliarde de dolari.

Procter & Gamble a anunțat un impact negativ de aproximativ un miliard de dolari după impozitare, în timp ce McDonald’s estimează că perturbările persistente ale lanțurilor de aprovizionare vor menține presiunea asupra costurilor pe termen lung.

La rândul său, producătorul german de anvelope Continental se așteaptă la pierderi de cel puțin 100 de milioane de euro începând cu trimestrul al doilea, pe fondul scumpirii petrolului și al materiilor prime derivate din acesta.

Analiștii UBS avertizează că sectoarele orientate către consumatori, inclusiv industria auto, telecomunicațiile și bunurile de larg consum, înregistrează deja revizuiri negative ale estimărilor de profit pentru următoarele 12 luni.

Impactul conflictului nu se limitează la companii. Potrivit unui document consultat de Reuters, 27 de state au început procedurile pentru accesarea rapidă a unor instrumente de finanțare puse la dispoziție de Banca Mondială.

Printre problemele semnalate se numără creșterea prețurilor la combustibili, afectarea lanțurilor de aprovizionare și dificultățile provocate de scăderea veniturilor din petrol în unele economii dependente de exporturile energetice. Oficiali din Kenya și Irak au confirmat deja că încearcă să obțină sprijin financiar pentru a gestiona consecințele conflictului.

Președintele Băncii Mondiale, Ajay Banga, a declarat recent că instrumentele disponibile permit accesarea rapidă a până la 25 de miliarde de dolari, iar prin redistribuirea unor fonduri existente suma totală ar putea ajunge la 60 de miliarde de dolari în următoarele șase luni și chiar la aproximativ 100 de miliarde de dolari pe termen mai lung.