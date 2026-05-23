Abbas Araghchi a declarat, în cadrul unei discuții cu secretarul general al ONU, António Guterres, că Statele Unite ale Americii ar adopta „poziții contradictorii” și ar formula „cerințe excesive repetate”, afectând astfel procesul de negocieri.

Potrivit agențiilor iraniene Tasnim și Fars, Araghchi a susținut că acești factori „perturbă procesul de negocieri” desfășurat sub medierea Pakistan. El a adăugat că, în ciuda neîncrederii profunde față de Washington, Iran continuă dialogul diplomatic cu „responsabilitate” și încearcă să obțină un rezultat „rezonabil și echitabil”.

În paralel, șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, a efectuat o vizită la Teheran, unde a discutat cu oficialii iranieni despre ultimele inițiative diplomatice menite să prevină o nouă escaladare a conflictului.

Ministerul iranian de Externe a reiterat că diferențele dintre Teheran și Washington rămân „profunde”, în special în privința încetării ostilităților, situației din Strâmtoarea Ormuz și a dosarului nuclear.

În același timp, Qatar și alte state își intensifică eforturile de mediere, în contextul vizitelor diplomatice și al discuțiilor regionale aflate în desfășurare.

Mass-media americană a relatat că Statele Unite ale Americii analizează posibilitatea unor noi lovituri împotriva Iran. Potrivit CBS News, forțele militare americane s-ar pregăti pentru eventuale bombardamente în cursul weekendului prelungit, în contextul zilei libere de luni în SUA.

În același timp, publicația Axios a relatat că președintele Donald Trump și-a reunit vineri cei mai apropiați consilieri pentru discuții privind conflictul.

Sursele citate arată că liderul american și-a modificat agenda, anunțând că nu va participa la nunta fiului său, Don Jr., în Bahamas, preferând să rămână la Washington din „motive legate de afacerile de stat”.

Totuși, într-un discurs susținut în apropiere de New York, Trump a declarat că liderii iranieni ar dori „cu disperare” să ajungă la un acord, alimentând în continuare incertitudinea privind evoluția situației.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a anunțat sâmbătă că 25 de petroliere și nave comerciale au traversat în ultimele 24 de ore Strâmtoarea Ormuz, sub protecția forțelor iraniene.

Potrivit anunțului, numărul total al navelor care au trecut prin strâmtoare în ultimele patru zile a ajuns la 117, toate cu aprobare din partea Iran.

Oficialii iranieni susțin că tranzitul s-a desfășurat sub escortă și coordonare militară, în contextul tensiunilor din regiunea Golfului Persic.

„În ultimele 24 de ore, 25 de nave comerciale, inclusiv petroliere şi portcontainere, au traversat fără incidente Strâmtoarea Ormuz”, au comunicat Gardienii Revoluţiei într-un comunicat preluat de agenţia Tasnim, legată de corpul de elită militar.

Navele au traversat Strâmtoarea Ormuz sub escorta și coordonarea marinei Gardienilor Revoluției, care afirmă că vor continua „controlul inteligent” al acestei rute strategice, în ciuda tensiunilor generate de conflictul cu Statele Unite.

Iran a permis în ultimele patru zile tranzitul a 117 nave, în condițiile în care strâmtoarea rămâne un punct sensibil al tensiunilor regionale, cu impact asupra pieței globale de petrol.

Strâmtoarea Ormuz este considerată o rută esențială pentru transportul petrolului și gazelor, iar situația actuală a contribuit la creșterea prețurilor internaționale la țiței. În paralel, continuă discuțiile diplomatice dintre părți, pe fondul unor încercări de negociere intermediate de actori regionali.