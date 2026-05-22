Acordul în domeniul securității sociale dintre România și Statele Unite ale Americii a fost semnat la București, la 23 martie 2023, iar aplicarea sa efectivă va începe din 1 septembrie 2026. Potrivit Ministerului Muncii, documentul stabilește cadrul juridic prin care perioadele de asigurare realizate în cele două state vor putea fi totalizate pentru deschiderea dreptului la pensie.

Noul acord privind pensiile are ca obiectiv principal protejarea persoanelor care au avut activitate profesională atât în România, cât și în SUA, oferindu-le posibilitatea de a beneficia de drepturile acumulate în fiecare sistem de securitate socială.

„Noul cadru juridic permite persoanelor care au desfășurat activități profesionale în România și Statele Unite ale Americii să își valorifice perioadele de asigurare pentru pensie pe principiul totalizării, fiecare stat acordând partea de pensie corespunzătoare perioadelor lucrate pe teritoriul său”, a transmis Ministerul Muncii.

Instituția precizează că acordul și aranjamentul administrativ aferent reprezintă rezultatul unui proces bilateral desfășurat „în spiritul reciprocității și al egalității de tratament”, având ca scop consolidarea protecției sociale pentru persoanele asigurate în unul sau în ambele state.

Ministerul Muncii arată că acordul se aplică sistemului public de pensii din România și programului federal american de asigurare pentru bătrânețe, urmași și dizabilitate. De prevederile sale vor beneficia persoanele care sunt sau au fost asigurate într-unul dintre cele două state, precum și persoanele ale căror drepturi derivă din aceste asigurări.

Autoritățile susțin că acordul aduce mai multe avantaje pentru lucrători, angajatori și pensionari, în special pentru cei care au avut activitate profesională în ambele țări și care până acum se confruntau cu proceduri administrative separate.

Printre principalele beneficii prevăzute în acord se numără:

cumularea perioadelor de asigurare pentru obținerea pensiei;

evitarea dublei contribuții la sistemele de asigurări sociale pentru aceeași perioadă de activitate;

protejarea drepturilor de pensie pentru persoanele care locuiesc pe teritoriul celuilalt stat;

simplificarea procedurilor administrative pentru lucrători, pensionari și angajatori.

„Intrarea în vigoare a Acordului contribuie la consolidarea relației bilaterale româno-americane și a protecției sociale pentru persoanele care și-au desfășurat activitatea profesională în cele două state”, mai arată Ministerul Muncii.

Aplicarea acordului dintre România și SUA va permite persoanelor care au lucrat în cele două state să primească pensie din fiecare sistem, în funcție de perioada contribuită. Astfel, anii lucrați în România și cei lucrați în Statele Unite vor putea fi luați în calcul pentru stabilirea eligibilității la pensie.

Fiecare stat va achita însă doar partea corespunzătoare perioadelor de contribuție realizate pe propriul teritoriu, potrivit principiului proporționalității prevăzut în acord.

Ministerul Muncii a anunțat oficial, vineri, că toate procedurile interne necesare pentru intrarea în vigoare a documentului au fost finalizate, ceea ce permite aplicarea efectivă a acordului începând cu 1 septembrie 2026.

Specialiștii în domeniul securității sociale consideră că acordul va avea impact asupra unui număr important de români care au lucrat în SUA în ultimele decenii și care, până acum, nu puteau valorifica integral perioadele de contribuție realizate în cele două sisteme.

Principalele prevederi ale acordului România-SUA privind pensiile: