CCR schimbă procedura de informare în anumite dosare. Schimbarea vizează în special cauzele repetitiv-formulate în care sunt ridicate excepții de neconstituționalitate și are ca scop eficientizarea activității instituției în contextul unui volum ridicat de sesizări.

Decizia vine ca răspuns la încărcarea constantă a activității CCR cu dosare similare, generate în special de aceleași tipuri de critici de neconstituționalitate ridicate în instanțele de judecată. În ultimii ani, Curtea a fost sesizată în mod repetat pe aceleași tematici legislative, ceea ce a determinat o presiune administrativă ridicată.

În acest context, instituția a considerat necesară simplificarea mecanismului de comunicare procedurală, astfel încât soluționarea cauzelor să se poată realiza într-un interval mai eficient.

Modificarea nu are caracter general, ci se aplică doar anumitor categorii de litigii în care excepțiile de neconstituționalitate sunt frecvente. Printre acestea se numără:

Nr. Categoria de dosare Descriere generală 1 Litigii privind pensiile de serviciu și sistemele speciale de pensii Cauze care vizează regimuri speciale de pensionare și excepții de neconstituționalitate legate de acestea 2 Contravenții și sancțiuni rutiere Dosare referitoare la amenzi de circulație și alte sancțiuni aplicate în trafic 3 Regimul general al amenzilor Litigii privind cadrul legal al sancțiunilor contravenționale și aplicarea acestora 4 Măsuri fiscal-bugetare Cauze ce contestă acte normative privind politici fiscale, bugetare și ajustări economice 5 Salarizarea personalului din sectorul public Litigii privind salariile bugetarilor și modul de stabilire a acestora 6 Taxe judiciare de timbru Excepții legate de costurile procesuale și taxele percepute în justiție 7 Acte normative din politicile de austeritate Contestații privind ordonanțe și legi adoptate în contextul măsurilor de reducere a cheltuielilor publice

Aceste domenii au generat în mod constant un număr ridicat de sesizări către CCR, ceea ce a determinat adoptarea unei proceduri distincte de gestionare.

În locul comunicării individuale prin corespondență, părțile implicate în astfel de dosare vor fi considerate informate prin simpla publicare a listelor de ședință pe site-ul oficial al CCR.

Listele vor fi afișate cu minimum 15 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, iar această publicare produce efecte juridice de înștiințare.

În practică, persoanele implicate în dosare de acest tip vor trebui să verifice periodic platforma online a Curții pentru a identifica data la care cauza lor este programată pentru analiză.

Măsura nu afectează procedurile judiciare în ansamblu, ci este limitată strict la cauzele care implică excepții de neconstituționalitate, reglementate de articolul 146 litera d) din Constituția României.

Această delimitare este importantă deoarece exclude alte tipuri de litigii constituționale din sfera noii proceduri de comunicare.

Din perspectivă procedurală, schimbarea transferă responsabilitatea informării de la instituție către părți, care trebuie să urmărească activ publicarea listelor de ședință. Măsura are potențialul de a reduce sarcina administrativă a Curții și de a accelera fluxul de gestionare a dosarelor.

În același timp, noul sistem presupune o adaptare a comportamentului justițiabililor și a reprezentanților legali, care vor trebui să integreze monitorizarea online în rutina de urmărire a dosarelor.

Decizia CCR marchează o schimbare importantă în modul de comunicare procedurală în anumite cauze constituționale. Prin mutarea notificărilor în mediul online, Curtea urmărește eficientizarea activității sale, într-un context caracterizat de un număr ridicat de dosare repetitive și de complexitate administrativă crescută.