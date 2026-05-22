Potrivit avertismentului publicat de avocatul Gelu Pușcaș pe Facebook, tot mai mulți proprietari reclamă faptul că instanțele nu mai analizează atent fiecare caz, în timp ce asociațiile de proprietari susțin că judecătorii nu mai au timpul necesar pentru a înțelege particularitățile fiecărei situații.

Gelu Pușcaș arată că tensiunile dintre părți cresc constant. Proprietarii acuză asociațiile că încearcă să tergiverseze procesele și rezolvarea problemelor, în timp ce asociațiile reclamă cereri excesive și numeroase contestații formulate de locatari. În paralel, primăriile sunt sufocate de petiții și solicitări, iar cele mai multe conflicte ajung în instanță.

„𝐌𝐀𝐈 𝐀𝐑𝐄 𝐉𝐔𝐒𝐓𝐈Ț𝐈𝐀 𝐓𝐈𝐌𝐏 𝐏𝐄𝐍𝐓𝐑𝐔 𝐏𝐑𝐎𝐁𝐋𝐄𝐌𝐄𝐋𝐄 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐄 𝐀𝐋𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐑𝐈𝐄𝐓𝐀𝐑𝐈𝐋𝐎𝐑 Ș𝐈 𝐀𝐋𝐄 𝐀𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀Ț𝐈𝐈𝐋𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐑𝐈𝐄𝐓𝐀𝐑𝐈? Tot mai mulți proprietari spun același lucru:

„Instanța nu mai analizează atent cazul meu.” Tot mai multe asociații reclamă:

„Judecătorii nu mai au timp să înțeleagă particularitățile fiecărei situații.” Între timp:

– proprietarii acuză asociațiile că trag de timp;

– asociațiile reclamă cereri excesive și contestații fără sfârșit;

– primăriile sunt sufocate de petiții; iar aproape totul ajunge…în instanță”, a scris avocatul pe Facebook.

Avocatul consideră că adevărata problemă este legată de supraîncărcarea sistemului judiciar. Potrivit acestuia, instanțele sunt sufocate de numărul mare de dosare, iar sistemul judiciar se confruntă cu un deficit de peste 800 de judecători. În același timp, durata proceselor continuă să crească.

Consecințele acestei situații sunt resimțite atât de proprietari, cât și de asociațiile de proprietari. Recuperarea datoriilor se face cu întârziere, conflictele escaladează, iar neîncrederea dintre părți devine tot mai mare. În plus, mulți oameni au senzația că problemele lor nu mai sunt ascultate sau analizate în mod corespunzător de către instanțe.

În mesajul său, Gelu Pușcaș face referire și la comunicatul emis de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în 19 mai 2026. Potrivit acestui comunicat, efortul supradimensionat al personalului din justiție nu mai poate fi susținut, iar lipsa unor măsuri concrete riscă să afecteze funcționarea sistemului judiciar și, implicit, societatea românească.

„Și aici apare adevărata problemă: Instanțele sunt sufocate de dosare.

Sistemul are un deficit de peste 800 de judecători.

Durata proceselor crește constant. Iar consecințele le simțim cu toții:

– recuperarea datoriilor întârzie;

– conflictele dintre proprietari și asociații escaladează;

– neîncrederea crește;

iar oamenii au senzația că nu mai sunt ascultați. În comunicatul din 19 mai 2026, CSM avertizează clar că:

„efortul supradimensionat al personalului din justiţie (…) nu mai poate fi susţinut” și că lipsa măsurilor concrete afectează funcționarea justiției și societatea românească”, a mai scris avocatul.

Avocatul ridică mai multe întrebări legate de capacitatea justiției de a gestiona în continuare conflictele din cadrul asociațiilor de proprietari. Acesta se întreabă dacă instanțele mai pot acorda atenția necesară unor astfel de litigii și dacă mai există timpul necesar pentru analizarea reală a fiecărei spețe.

„Întrebarea este una simplă și importantă: Mai poate justiția să acorde atenția necesară conflictelor din asociațiile de proprietari? Mai există timpul necesar pentru analizarea reală a fiecărei spețe? Cine pierde cel mai mult din acest blocaj?”, a completat Gelu Pușcaș.

Gelu Pușcaș atrage atenția asupra efectelor pe care acest blocaj le are asupra tuturor celor implicați în astfel de conflicte, sugerând că proprietarii și asociațiile de proprietari sunt cei care suportă cele mai mari consecințe ale întârzierilor și ale supraaglomerării instanțelor.

Tot el scrie apoi, în comentarii, că între proprietari și asociație pare să se fi pierdut ideile de mediere, negociere și găsire a unei ințelegeri reciproc avantajoase.