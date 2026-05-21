Avocatul Gelu Pușcaș a explicat că, potrivit Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, conducerea unei asociații este împărțită între Adunarea Generală, președinte și comitetul executiv. În acest context, el a atras atenția că există numeroase situații în care proprietarii confundă atribuțiile acestor structuri și consideră, în mod eronat, că președintele poate decide singur în numele asociației.

„Mulți proprietari confundă atribuțiile președintelui cu cele ale comitetului executiv. Iată diferențele esențiale”, spune Gelu Pușcaș.

Potrivit explicațiilor oferite de avocat, președintele asociației are rolul de reprezentare și coordonare. Acesta reprezintă asociația în relația cu terții, semnează actele oficiale, urmărește respectarea hotărârilor Adunării Generale și coordonează activitatea administratorului. În plus, președintele poate convoca ședințe și are obligația de a asigura transparența deciziilor luate în cadrul asociației.

Avocatul a subliniat că președintele trebuie să respecte hotărârile Adunării Generale și să acționeze în interesul proprietarilor, fără a depăși limitele mandatului primit. De asemenea, acesta poate răspunde pentru abuz de funcție, prejudicii financiare, semnarea nelegală a unor contracte, refuzul accesului la documente sau neexecutarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală.

În cadrul aceleiași postări, Gelu Pușcaș a explicat că și comitetul executiv are un rol esențial în funcționarea unei asociații de proprietari, fiind responsabil de administrarea activității curente dintre ședințele Adunării Generale.

Potrivit avocatului, comitetul executiv analizează cheltuielile și lucrările efectuate în cadrul asociației, propune bugete și măsuri administrative și controlează activitatea administratorului. În același timp, membrii comitetului pot lua decizii administrative între Adunările Generale, însă fără a ignora hotărârile adoptate de proprietari.

„Comitetul Executiv NU poate ignora Adunarea Generală. AG rămâne autoritatea supremă a asociației”, afirmă Gelu Pușcaș.

Avocatul a mai precizat că membrii comitetului executiv au obligația de a respecta legea și statutul asociației, de a urmări interesul comun al proprietarilor și de a păstra documentele și evidențele asociației. Totodată, aceștia trebuie să acționeze transparent în relația cu proprietarii.

În ceea ce privește răspunderea juridică, Gelu Pușcaș a explicat că membrii comitetului executiv răspund colectiv pentru deciziile adoptate și individual atunci când produc prejudicii prin propriile fapte.

În mesajul publicat, avocatul a insistat asupra faptului că proprietarii trebuie să cunoască drepturile pe care le au în raport cu asociația de proprietari și cu organele de conducere ale acesteia.

„Președintele NU este «șeful blocului». El execută mandatul primit de la proprietari în adunarea generală prin intermediul deciziei de comitet”, spune Gelu Pușcaș.

Acesta a reamintit că proprietarii au dreptul să solicite documente, să participe la Adunarea Generală și să conteste deciziile considerate nelegale. În plus, listele de plată pot fi contestate în condițiile prevăzute de lege.

Potrivit explicațiilor oferite de avocat, transparența și respectarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală reprezintă elemente esențiale pentru buna funcționare a unei asociații de proprietari și pentru evitarea conflictelor dintre proprietari și conducerea administrativă a imobilului.

„🏢𝐂𝐈𝐍𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐃𝐔𝐂𝐄 𝐄𝐅𝐄𝐂𝐓𝐈𝐕 𝐀𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀Ț𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐑𝐈𝐄𝐓𝐀𝐑𝐈? Conform Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, conducerea asociației este împărțită între: 🔹 Adunarea Generală 🔹 Președinte 🔹 Comitet Executiv Mulți proprietari confundă atribuțiile președintelui cu cele ale comitetului executiv. Iată diferențele esențiale: 👤 𝐏𝐑𝐄Ș𝐄𝐃𝐈𝐍𝐓𝐄𝐋𝐄 𝐀𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀Ț𝐈𝐄𝐈 ✅ 𝐃𝐫𝐞𝐩𝐭𝐮𝐫𝐢 ș𝐢 𝐚𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮ț𝐢𝐢 ✔ Reprezintă asociația în relația cu terții ✔ Semnează actele oficiale ✔ Urmărește respectarea hotărârilor AG ✔ Coordonează activitatea administratorului ✔ Poate convoca ședințe ⚠ 𝐎𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚ț𝐢𝐢 🔸 Să respecte hotărârile Adunării Generale 🔸 Să acționeze în interesul proprietarilor 🔸 Să asigure transparența deciziilor 🔸 Să nu depășească limitele mandatului ❗ 𝐑ă𝐬𝐩𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 Președintele poate răspunde pentru: abuz de funcție,

prejudicii financiare,

semnarea nelegală a unor contracte,

refuzul accesului la documente,

neexecutarea hotărârilor AG. 👥𝐂𝐎𝐌𝐈𝐓𝐄𝐓𝐔𝐋 𝐄𝐗𝐄𝐂𝐔𝐓𝐈𝐕 ✅ 𝐃𝐫𝐞𝐩𝐭𝐮𝐫𝐢 ș𝐢 𝐚𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮ț𝐢𝐢 ✔ Administrează activitatea curentă ✔ Analizează cheltuielile și lucrările ✔ Propune bugete și măsuri ✔ Controlează activitatea administratorului ✔ Ia decizii administrative între Adunările Generale ⚠ 𝐎𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚ț𝐢𝐢 🔸 Să respecte legea și statutul asociației 🔸 Să urmărească interesul comun al proprietarilor 🔸 Să păstreze documentele și evidențele 🔸 Să acționeze transparent ❗ 𝐑ă𝐬𝐩𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 Membrii comitetului executiv răspund: colectiv pentru deciziile adoptate,

individual dacă au produs prejudicii prin fapte proprii. 📌𝐂𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢𝐞 𝐬ă ș𝐭𝐢𝐞 𝐨𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫? ❌ Președintele NU este „șeful blocului”. ✔ El execută mandatul primit de la proprietari în adunarea generală prin intermediul deciziei de comitet. ❌ Comitetul Executiv NU poate ignora Adunarea Generală. ✔ AG rămâne autoritatea supremă a asociației. 📖 Proprietarii au dreptul: ✅ să ceară documente, ✅ să participe la adunarea generală, ✅ să conteste decizii nelegale, ✅ să conteste listele de plată în condițiile legii.”, a scris avocatul Gelu Pușcaș pe Facebook.

