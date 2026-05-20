În Brașov au fost demarate primele intervenții pentru îndepărtarea cablurilor montate pe fațadele clădirilor, la mai puțin de o săptămână după ce Primăria a transmis solicitări oficiale către operatorii de rețele. Autoritățile locale spun că în anumite cartiere și pe mai multe străzi aspectul clădirilor s-a schimbat deja vizibil după eliminarea firelor considerate inutile sau abandonate.

Potrivit municipalității, acțiunea face parte dintr-un plan mai amplu de curățare vizuală a orașului și de îmbunătățire a imaginii urbane. Reprezentanții administrației locale susțin că în multe zone cablurile montate de-a lungul anilor au ajuns să afecteze atât aspectul clădirilor istorice, cât și imaginea generală a orașului.

Autoritățile din Brașov au anunțat marți că lucrările vor continua în toate cartierele, iar obiectivul este ca până la finalul anului toate clădirile să fie eliberate de cablurile care, potrivit administrației locale, „strică imaginea Brașovului”.

În acest context, primarul George Scripcaru a explicat că firele abandonate sau neutilizate vor fi eliminate fără excepție din zonele vizate de intervenții.

„Dacă nu sunt interesați și le-au lăsat atârnate pe ziduri, înseamnă că nu mai au niciun rost. Le luăm de acolo și le tăiem”, a explicat edilul George Scripcaru.

Administrația locală din Brașov a transmis că succesul acțiunii depinde atât de intervenția operatorilor de rețele, cât și de implicarea proprietarilor de imobile. Primarul a făcut apel către cei care dețin clădiri să solicite eliminarea cablurilor vechi sau nefuncționale atunci când firmele intervin pentru curățarea fațadelor.

Municipalitatea susține că în multe cazuri firele rămân pe clădiri ani la rând, chiar dacă nu mai sunt utilizate, ceea ce contribuie la degradarea aspectului urban și creează un peisaj vizual încărcat în mai multe zone ale orașului.

Edilul Brașovului a precizat că autoritățile nu urmăresc aplicarea de sancțiuni, ci implicarea tuturor părților pentru rezolvarea situației într-un termen cât mai scurt. „Nu vreau să amendăm pe nimeni, nici operatorii, nici proprietarii de imobile, dar trebuie să înțeleagă cu toții că lucrurile trebuie puse în ordine. Important este să își facă treaba cu toții”, a spus edilul.

Reprezentanții administrației locale consideră că eliminarea cablurilor de pe fațadele clădirilor va contribui la îmbunătățirea imaginii orașului și la crearea unui aspect urban mai curat și mai ordonat în Brașov, în special în zonele circulate și în apropierea clădirilor cu valoare arhitecturală.

