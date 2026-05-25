Primăria Capitalei lansează un program de combatere a vandalismului urban pentru a proteja patrimoniul istoric, anunță Ciprian Ciucu
Administrația locală din București preia direct inițiativa în lupta împotriva degradării vizuale a clădirilor din oraș. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat luni, 25 mai 2026, pe pagina sa de Facebook, lansarea unui program dedicat curățării rapide a graffiti-ului și eliminării afișajului ilegal de pe fațadele imobilelor situate în Zonele Construite Protejate.
Edilul-șef a criticat dur lipsa cronică de acțiune a Ministerului Culturii, subliniind ferm că municipalitatea nu mai poate aștepta după funcționari pentru a promova o legislație simplă și de bun-simț.
Acesta a explicat că în prezent normele legislative sunt atât de rigide încât simpla curățare a unei fațade este asimilată unei intervenții structurale neautorizate, proprietarii riscând dosare penale absurde chiar și pentru îndepărtarea unei simple mâzgăleli.
Ciprian Ciucu a menționat că, spre deosebire de alte țări mult mai civilizate unde primăriile curăță monumentele în cel mult 48 de ore, clădirile istorice bucureștene au rămas acoperite de tagging din cauza birocrației excesive.
În acest context tensionat, primarul a elaborat două proiecte administrative majore, inclusiv un program viitor destinat exclusiv sprijinirii reparațiilor pentru imobilele încadrate în clasa de risc seismic doi aflate în proprietate privată.
Proprietarii de clădiri din zonele protejate vor beneficia de o cofinanțare substanțială pentru eliminarea desenelor ilegale, dar vor există și obligații și amenzi
Deși obținerea avizelor necesare de la Direcția de Cultură va îngreuna semnificativ procesul de lucru, programul anti-graffiti urmărește direct îmbunătățirea aspectului urban și creșterea atractivității turistice a Capitalei.
Potrivit edilului, Poliția Locală va identifica imobilele afectate și va trimite notificări oficiale către proprietari. Din acel moment, cetățenii au la dispoziție 45 de zile pentru a alege una dintre cele două opțiuni.
Prima variantă permite proprietarilor să curețe fațada pe cont propriu într-un termen de 90 de zile.
Cea de-a doua variantă, puternic încurajată, oferă posibilitatea înscrierii în programul municipal, caz în care Primăria va suporta 80% din totalul costurilor, restul de 20% fiind achitat de beneficiari în tranșe accesibile.
Administrația Străzilor București se va ocupa integral de documentație și de coordonarea lucrărilor tehnice omologate.
Ciprian Ciucu a avertizat ferm că proprietarii neglijenți care nu intervin în termenele stabilite riscă sancțiuni contravenționale aspre. Din proiect sunt excluse publicitatea autorizată, arta stradală legală și reabilitările termice.
|Aspect Cheie
|Detalii Administrative și Tehnice
|Observații și Termene Limită
|Sursa Oficială
|Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu (PMB)
|Anunț lansat public la data de 25 mai 2026.
|Zona de Aplicare
|Zonele Construite Protejate ale Municipiului București
|Vizează protejarea patrimoniului istoric și turistic.
|Opțiunea 1: Regim Propriu
|Proprietarul curăță fațada pe cont propriu, prin metode omologate
|Termen: 90 de zile de la notificarea oficială.
|Opțiunea 2: Program PMB
|Co-finanțare: 80% Primărie / 20% Proprietar (plată în tranșe)
|Termen selectare opțiune: 45 de zile de la notificare.
|Entitate Executantă
|Administrația Străzilor București
|Se ocupă de documentație, avize și lucrări.
|Identificarea Imobilelor
|Direcția Generală de Poliție Locală București
|Identifică vandalismul și trimite notificările oficiale.
|Sancțiuni
|Amenzi contravenționale pentru neconformare
|Se aplică dacă se depășesc termenele stabilite.
|Excluderi Directe
|Arta stradală legală, publicitatea autorizată, reabilitări termice
|Programul este strict anti-vandalism/anti-graffiti.
Mesajul integral postat de primarul general al Capitalei astăzi
„Cum în țara asta dacă vrei să faci ceva împreună cu alte autorități mai bine…
În fine! Nu are niciun rost să mai așteptăm după Ministerul Culturii să facă acel lucru simplu și de bun simț, să facă diferența dintre a curăța o fațadă și a interveni cu lucrări la o fațadă.
Am așteptat în zadar să promoveze legislația necesară. Astăzi, dacă dai cu o cârpă pe o fațadă, riști dosar penal.
De aceea au ajuns cladirile nostre istorice pline de tagging și mâzgăleli. În țări mai civilizate primariile orașelor curăță fațadele în 24/48h.
Nu mai stăm după funcționarii din Minister! Poate vom avea mai mult noroc cu cei din Direcția de Cultură, de sub Minister. Poate lor le pasă.
Am lucrat în aceasta perioadă la două proiecte:
(1) un proiect pentru curățarea fațadelor prin metode omologate, predefinite, validate cu Direcția de Cultură a Primăriei Municipiului București şi
(2) un proiect de sprijin pentru reparațiile fațadelor. (Pentru cladirile RS 2, proprietate privată). Pe acest subiect voi reveni mâine cu detalii.
Acum, o sinteză cu privire la proiectul anti-mâzgăleli:
Va fi dificil, tot trebui să luam avize de la Cultură, nici vorbă sa putem interveni și reveni în 24h.
Vești (aproape) bune pentru zonele istorice ale Bucureștiului!
Lansăm un program dedicat curățării graffiti-ului și eliminării afișajului ilegal de pe fațadele clădirilor din Zonele Construite Protejate ale Municipiului București.
👉De ce este important?
Programul urmărește protejarea patrimoniului construit, îmbunătățirea aspectului urban al zonelor istorice și creșterea atractivității turistice a Capitalei.
👉Sunteți proprietar de imobil în zonă protejată?
Dacă fațada clădirii dumneavoastră a fost afectată de graffiti sau afișaj ilegal, aveți două opțiuni după notificarea oficială:
✅ Curățați pe cont propriu și aveți la dispoziție 90 de zile;
✅ Vă înscrieți în Program nostru. PMB suportă 80% din costuri și dumneavostră 20%! Bani dați în tranșe. Suma oricum nu va fi mare.
👉Cum funcționează?
Poliția Locală identifică imobilele afectate și notifică proprietarii.
De la data notificării, aveți 45 de zile să alegeți una dintre variante. Primăria se ocupă de documentații, avize și coordonarea lucrărilor prin Administrația Străzilor București.
⚠️ Atenție: Proprietarii care nu intervin în termenele stabilite riscă sancțiuni contravenționale.
👉Ce nu intră în program?
Arta stradală realizată legal, publicitatea autorizată și lucrările de reabilitare termică sunt excluse.
Împreună protejăm frumusețea Bucureștiului!”, a scris primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pe pagina sa de Facebook luni, 25 mai 2026.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.