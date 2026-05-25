Administrația locală din București preia direct inițiativa în lupta împotriva degradării vizuale a clădirilor din oraș. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat luni, 25 mai 2026, pe pagina sa de Facebook, lansarea unui program dedicat curățării rapide a graffiti-ului și eliminării afișajului ilegal de pe fațadele imobilelor situate în Zonele Construite Protejate.

Edilul-șef a criticat dur lipsa cronică de acțiune a Ministerului Culturii, subliniind ferm că municipalitatea nu mai poate aștepta după funcționari pentru a promova o legislație simplă și de bun-simț.

Acesta a explicat că în prezent normele legislative sunt atât de rigide încât simpla curățare a unei fațade este asimilată unei intervenții structurale neautorizate, proprietarii riscând dosare penale absurde chiar și pentru îndepărtarea unei simple mâzgăleli.

Ciprian Ciucu a menționat că, spre deosebire de alte țări mult mai civilizate unde primăriile curăță monumentele în cel mult 48 de ore, clădirile istorice bucureștene au rămas acoperite de tagging din cauza birocrației excesive.

În acest context tensionat, primarul a elaborat două proiecte administrative majore, inclusiv un program viitor destinat exclusiv sprijinirii reparațiilor pentru imobilele încadrate în clasa de risc seismic doi aflate în proprietate privată.

Deși obținerea avizelor necesare de la Direcția de Cultură va îngreuna semnificativ procesul de lucru, programul anti-graffiti urmărește direct îmbunătățirea aspectului urban și creșterea atractivității turistice a Capitalei.

Potrivit edilului, Poliția Locală va identifica imobilele afectate și va trimite notificări oficiale către proprietari. Din acel moment, cetățenii au la dispoziție 45 de zile pentru a alege una dintre cele două opțiuni.

Prima variantă permite proprietarilor să curețe fațada pe cont propriu într-un termen de 90 de zile.

Cea de-a doua variantă, puternic încurajată, oferă posibilitatea înscrierii în programul municipal, caz în care Primăria va suporta 80% din totalul costurilor, restul de 20% fiind achitat de beneficiari în tranșe accesibile.

Administrația Străzilor București se va ocupa integral de documentație și de coordonarea lucrărilor tehnice omologate.

Ciprian Ciucu a avertizat ferm că proprietarii neglijenți care nu intervin în termenele stabilite riscă sancțiuni contravenționale aspre. Din proiect sunt excluse publicitatea autorizată, arta stradală legală și reabilitările termice.

Aspect Cheie Detalii Administrative și Tehnice Observații și Termene Limită Sursa Oficială Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu (PMB) Anunț lansat public la data de 25 mai 2026. Zona de Aplicare Zonele Construite Protejate ale Municipiului București Vizează protejarea patrimoniului istoric și turistic. Opțiunea 1: Regim Propriu Proprietarul curăță fațada pe cont propriu, prin metode omologate Termen: 90 de zile de la notificarea oficială. Opțiunea 2: Program PMB Co-finanțare: 80% Primărie / 20% Proprietar (plată în tranșe) Termen selectare opțiune: 45 de zile de la notificare. Entitate Executantă Administrația Străzilor București Se ocupă de documentație, avize și lucrări. Identificarea Imobilelor Direcția Generală de Poliție Locală București Identifică vandalismul și trimite notificările oficiale. Sancțiuni Amenzi contravenționale pentru neconformare Se aplică dacă se depășesc termenele stabilite. Excluderi Directe Arta stradală legală, publicitatea autorizată, reabilitări termice Programul este strict anti-vandalism/anti-graffiti.