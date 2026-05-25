La scurt timp după mesajul transmis de liderul deputaților UDMR, ministrul interimar al Culturii și-a anunțat demisia prin intermediul unui clip video postat pe pagina sa de Facebook.

„Mi s-a atribuit o conduită care nu mă caracterizează. Nu-mi amintesc să fi avut loc o astfel de afirmație din partea mea. Nu-mi amintesc să fi spus acele cuvinte. Nu cred că eu sunt acea persoană care spune că nu o interesează interesul național. Nu cred că eu sunt acea persoană care afirmă că interesul Rusiei este deasupra intereselor Moldovei sau ale României. În perioada 2010-2011 și în 2012, când am fost președintele Radioului, am făcut tot ce mi-a stat în putință să repar acea teroare pe care rușii au provocat-o atunci când au împușcat toți jurnaliștii români de la Radio România din Chișinău, din perioada aceea. (…) Voi renunța la calitatea mea de ministru al Culturii, pentru că nu-mi doresc ca, printr-o decizie greșită, să atrag și mai multe probleme asupra acestei atât de fragile coaliții de guvernare, în aceste momente atât de complicate, de grele și de dificile. În această perioadă, iată încă o dovadă că polarizarea societății, diferența flagrantă de opinii și de convingeri ajunge la niște profunzimi neîntâlnite până acum. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul de până acum, vă mulțumesc celor care sunteți alături de mine și vă mulțumesc și acelora care sunteți în dubiu, care vă îndoiți. Vă mulțumesc și celor care îmi trimiteți mesaje de condamnare. Este de înțeles. Și eu aș fi la fel de indignat și de supărat în locul vostru astăzi, dacă aș vedea că un ministru, un demnitar al statului român, ar face asemenea afirmații. Nu-mi rămâne decât să vă asigur că, indiferent care va fi decizia mea, a premierului sau a președintelui Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, eu rămân același. Același Demeter András István care întotdeauna, în fiecare funcție publică sau privată pe care a avut-o, a contribuit la ceea ce și-a asumat prin jurăminte, la ceea ce credea și crede că are nevoie țara, că are nevoie România”, este o parte a mesajului transmis de Demeter András István pe pagina sa de Facebook.

Știrea inițială

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a transmis un mesaj politic oficial, în urmă cu câteva minute, prin intermediul paginii sale de socializare, arătând că formațiunea sa se delimitează complet de limbajul vulgar și de conținutul afirmațiilor atribuite ministrului Culturii, Demeter András István.

Reprezentantul maghiar a subliniat că asemenea manifestări sunt incompatibile cu responsabilitatea unei funcții publice și afectează grav încrederea în instituțiile statului și în valorile serviciului public. Oficialul a adăugat că, pentru Uniune, respectul față de interesul public, funcționarea democratică și parcursul euroatlantic al României reprezintă principii clare și pe deplin asumate.

În acest context, el a precizat că demisia ministrului este un gest firesc și responsabil. Csoma Botond a explicat că declarațiile de acest tip proiectează efecte nedrepte și de durată asupra întregii comunități maghiare din România și asupra reprezentării sale politice.

Din acest motiv, liderul a arătat că este important ca responsabilitatea publică să fie asumată mereu cu luciditate și decență. În final, deputatul Csoma Botond a atras atenția că această situație trebuie tratată cu echilibru, fără instrumentalizare politică și fără transformarea unei controverse individuale într-un discurs care stigmatizează o întreagă comunitate etnică, deoarece criticarea unor comportamente greșite nu poate justifica generalizările și etichetările colective.

„Referitor la materialul audio apărut în spațiul public și atribuit ministrului Culturii, Demeter András István, UDMR se delimitează atât de limbajul vulgar, cât și de conținutul unor astfel de afirmații, incompatibile cu responsabilitatea unei funcții publice și de natură să afecteze încrederea în instituțiile statului și în valorile serviciului public. Pentru Uniune, respectul față de interesul public, funcționarea democratică a instituțiilor și parcursul euroatlantic al României reprezintă principii clare și asumate. Considerăm că, într-un astfel de context, demisia ministrului este gestul firesc și responsabil. Declarațiile de acest tip nu afectează doar imaginea unei persoane, ci proiectează efecte nedrepte și de durată asupra comunității maghiare și asupra reprezentării sale politice. Tocmai de aceea, este important ca responsabilitatea publică să fie asumată cu luciditate și decență. În același timp, considerăm că această situație trebuie tratată cu echilibru și responsabilitate, fără instrumentalizare politică și fără transformarea unei controverse individuale într-un discurs care stigmatizează o întreagă comunitate etnică. Critica unor declarații sau comportamente nu poate justifica generalizările și etichetările colective”, a scris Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, pe pagina sa de socializare.

Un scandal major a izbucnit în spațiul public din România luni, 25 mai 2026, după ce un material audio compromițător a fost publicat de către site-ul 2mnews.ro. Înregistrarea îl arată pe ministrul Culturii, Demeter András István, în timpul unei discuții în care folosește un limbaj extrem de vulgar și face afirmații controversate despre interesul național și despre propria sa identitate etnică.

Materialul audio ar fi fost realizat la finalul anului trecut, făcând parte dintr-o discuție internă purtată între oficial și mai mulți angajați din cadrul Ministerului Culturii.

În acel cadru, ministrul le povestea colaboratorilor despre o audiere din anul 2012 de la Parchetul General, într-un dosar de corupție ce investiga o posibilă fraudă la Radio România, în urma achiziționării postului Radio Chișinău din Republica Moldova.

Conform înregistrării, ministrul i-ar fi transmis atunci procurorului că anchetatorii se pot juca oricât doresc, însă i-ar fi avertizat că, dacă se va enerva, consiliul de administrație va vinde postul de radio reprezentanților ruși pentru cinci milioane de euro. Demnitarul ar fi susținut că o asemenea tranzacție ar fi anulat prejudiciul, adăugând un comentariu licențios la adresa interesului național din cauza apartenenței sale etnice și reproșând procurorilor că ar fi trebuit să îi ridice o statuie în loc să îl ancheteze.

„Zic: Doamna procuror, puteți să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum, că încă suntem în consiliul de administrație – toți ceilalți care am votat banii ăștia încă suntem în conducerea radioului -, mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radioul cu 5 milioane (n.red., de euro), dumneavoastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu, statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag p(…)la în interesul național, pentru că eu sunt ungur! Deci dumneavoastră ar trebui să-mi dați o statuie, că am făcut ce voi n-ați fost în stare, și dumneavoastră mă fu(…)eți cu p(…)la îndoită aicea”, a afirmat ministrul Demeter András, conform înregistrării respective.

Contactat de jurnaliștii care au publicat investigația, ministrul nu a infirmat inițial existența înregistrării, explicând că dialogul viza abuzurile administrative care au urmat acelei achiziții asumate de conducere.

El a arătat că discuția despre interesul național a apărut strict în contextul unui dosar penal referitor la un posibil prejudiciu adus statului. Demeter András István a susținut că i-a explicat procurorului că, dacă interesul național nu conta pentru anchetatori, deși miza era ca postul să nu fie preluat de Rusia și să emită în limba română, atunci acesta putea fi vândut Rusiei pentru recuperarea banilor.

Deși a recunoscut că este cetățean român de etnie maghiară, demnitarul a subliniat că nu își reproșează nimic pe fond, deoarece a servit mereu interesele României, adăugând că dosarul a fost clasat după doi ani, iar povestea a fost doar o anecdotă ce nu poate fi egalată cu o poziție oficială.

„Era o discuție despre abuzurile care au urmat… Noi (n.red. – Consiliul de Administrație al Radio România) ne-am asumat această achiziție. Apoi s-a deschis un dosar care a anchetat un posibil prejudiciu creat statului român și așa a venit vorba despre interesul național… Nu am ce să neg. Am spus procuroarei că dacă nu contează interesul național, pentru că interesul național era să nu cumpere Rusia și postul să continue să emită în limba română, atunci poate fi vândut Rusiei și România își recuperează banii. Eu sunt ungur, cetățean român de etnie maghiară. Dar în contextul respectiv, pe fond, nu-mi reproșez nimic, pentru că am slujit, pe plan intern și extern, interesul României… Dosarul a fost clasat după 2 ani. Practic, era o povestire anecdotică din 2011-2012, când a avut loc… Nu putem pune semn de egalitate între o anecdotă și o poziție personală, indiferent că e în civil sau în calitate oficială…”, le-a spus Demeter András jurnaliștilor de la 2mnews.ro.

Ulterior, ministrul a revenit și a lansat acuzații grave, afirmând că înregistrarea reprezintă de fapt un material fals.

El a transmis că faptele sale din întreaga carieră contrazic total ideea că interesul național ar fi fost un subiect de batjocură, condamnând ferm scoaterea din context a afirmațiilor și susținând că realizarea unui material editat sau contrafăcut constituie un demers îngrijorător.