UDMR se retrage din ecuația guvernării. Conducerea partidului recomandă ca Guvernul Veștea să nu fie votat

UDMR a anunțat marți că nu va intra la guvernare și recomandă parlamentarilor să nu susțină prin vot Cabinetul propus de Adrian Veștea. Decizia a fost luată după o ședință a Consiliului Permanent al Uniunii, în care a fost analizată posibilitatea sprijinirii noului Executiv. În paralel, premierul desemnat continuă discuțiile politice și spune că va face noi calcule înainte de a comunica o decizie privind pașii următori.

Decizia UDMR a fost anunțată marți de liderul deputaților Uniunii, Csoma Botond, după reuniunea Consiliului Permanent, în cadrul căreia conducerea formațiunii a evaluat perspectivele de susținere parlamentară pentru Guvernul Veștea.

Potrivit reprezentanților Uniunii, principala problemă identificată este lipsa unei majorități clare și stabile în Parlament, capabile să ofere sprijin politic viitorului Executiv.

„În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul Guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice pe care le-am văzut și în presă, ar fi nevoie și de voturile neafiliaților, care provin din S.O.S. și POT. Am văzut că sunt diverse încercări și în privința AUR și nu am dorit să ajungem în aceeași barcă cu acești deputați și senatori neafiliați care vin din aceste partide”, a declarat Csoma Botond.

Liderul deputaților Uniunii a explicat că, potrivit prevederilor statutare, decizia finală privind votul pentru învestirea Guvernului aparține grupurilor parlamentare ale formațiunii. Cu toate acestea, recomandarea oficială formulată de Consiliul Permanent al UDMR este ca parlamentarii Uniunii să nu voteze Cabinetul Veștea.

Poziția anunțată de UDMR reprezintă un nou obstacol pentru Adrian Veștea, care încearcă să obțină susținerea necesară în Parlament după refuzul PNL de a se alătura formulei guvernamentale propuse.

Întrebat despre decizia Uniunii, premierul desemnat a declarat că va continua dialogul cu reprezentanții formațiunii și că analizează în continuare opțiunile politice disponibile.

„Eu stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să vedem. O să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie. Trebuie să fac niște analize, să fac calcule”, a spus premierul desemnat.

Adrian Veștea a subliniat că a încercat să construiască un dialog cu toate formațiunile politice și să prezinte direcțiile pe care intenționează să le urmeze în cazul în care va primi votul de învestitură al Parlamentului.

„Eu am avut deschiderea de a avea o astfel de discuție, de a prezenta intențiile pe care le am în momentul în care voi fi învestit ca prim-ministru”, a adăugat Adrian Veștea.

Decizia UDMR de a nu participa la viitorul Executiv complică suplimentar calculele politice ale lui Adrian Veștea în perspectiva votului de învestire din Parlament. Pentru validarea Guvernului sunt necesare 233 de voturi, iar retragerea sprijinului formațiunii reduce considerabil numărul variantelor prin care premierul desemnat ar putea obține o majoritate.

Situația este cu atât mai dificilă cu cât conducerea PNL a anunțat deja că nu susține Cabinetul Veștea. În plus, liberalii care ar vota împotriva deciziei oficiale a partidului riscă sancțiuni, inclusiv excluderea din formațiune, ceea ce limitează posibilitatea atragerii unor voturi individuale din partea parlamentarilor PNL.

În ultimele zile, Adrian Veștea a încercat să construiască o formulă guvernamentală care să includă PSD, UDMR și o parte a parlamentarilor liberali. Conducerea Uniunii a respins însă această variantă, iar Csoma Botond a transmis anterior că formațiunea nu dorește să fie implicată în demersuri care ar putea genera o ruptură în interiorul Partidului Național Liberal.

Prin hotărârea adoptată marți, UDMR transmite că nu este dispusă să susțină un executiv a cărui majoritate ar depinde de negocieri incerte și de tensiunile existente în interiorul PNL. În aceste condiții, procesul de formare a unei majorități parlamentare rămâne blocat, iar posibilitatea reluării consultărilor politice la Palatul Cotroceni capătă tot mai multă relevanță în actualul context.