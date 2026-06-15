PNL îi cere lui Adrian Veștea să renunțe la mandat. Ilie Bolojan: Nu vom susține instalarea unui astfel de guvern

Partidul Național Liberal a decis să nu susțină guvernul pe care încearcă să îl formeze premierul desemnat Adrian Veștea. La finalul unei ședințe tensionate a Biroului Politic Național, liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că formațiunea i-a cerut lui Veștea să își depună mandatul până marți dimineață.

În același timp, liberalii solicită președintelui Nicușor Dan reluarea consultărilor cu partidele parlamentare pentru identificarea unei noi formule de guvernare.

Ilie Bolojan a declarat că poziția partidului a fost clarificată în cadrul unei ședințe care a durat mai multe ore. Potrivit acestuia, PNL consideră că desemnarea lui Adrian Veștea s-a făcut fără consultarea formațiunii și contrar modului în care ar trebui să funcționeze relațiile dintre instituțiile statului și partidele parlamentare.

Liderul liberal a precizat că desemnarea unui prim-vicepreședinte al partidului pentru funcția de premier s-a făcut fără ca PNL să fie consultat în prealabil. De asemenea, acesta a arătat că Adrian Veștea nu a informat conducerea partidului despre această nominalizare înainte ca ea să fie anunțată public.

Potrivit lui Bolojan, în cadrul ședinței, Adrian Veștea le-a transmis colegilor că va continua procedura de formare a guvernului indiferent de decizia conducerii partidului.

În urma votului, Biroul Politic Național a decis cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și două abțineri să nu susțină instalarea unui guvern condus de Adrian Veștea.

„A fost o şedinţă lungă a BPN, în care poziţia PNL faţă de propunerea preşedintelui României de a-i încredinţa domnului Veştea formarea unui guvern a fost clarificată în sensul următor: PNL nu va susţine instalarea unui astfel de guvern, având în vedere atât modalitatea în care s-a făcut această desemnare, cu încălcarea spiritului democraţiei parlamentare printr-o nominalizare a unui prim-vicepreşedinte al PNL fără consultarea Partidului Naţional Liberal. De asemenea, tot din principiu, având în vedere că PNL nu a fost anunţat de domnul Veştea cu privire la această nominalizare, iar astăzi în şedinţă am fost anunţaţi că, indiferent de vot, va parcurge această procedură din motive de principii, de întărire a democraţiei parlamentare şi de clarificări în zona spectrului politic, PNL a adoptat această decizie cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă şi două abţineri”, a declarat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a afirmat că liberalii îi solicită premierului desemnat să renunțe la mandat până marți, la ora 10:00. Acesta a explicat că solicitarea vine în contextul în care Veștea nu beneficiază de sprijinul partidului din care face parte.

Totodată, conducerea PNL a decis mandatul pentru parlamentarii formațiunii în eventualitatea în care guvernul va ajunge la vot în Parlament. Potrivit lui Bolojan, aleșii liberali vor participa la ședință, însă nu vor vota pentru învestirea executivului.

Liderul liberal a mai avertizat că membrii PNL care ar accepta funcții într-un eventual guvern fără susținerea partidului își vor pierde calitatea de membri ai formațiunii.

„Având în vedere faptul că noaptea este un sfetnic bun, PNL i-a solicitat domnului Veştea depunerea mandatului până mâine dimineaţă, la ora 10.00, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine. Parlamentarii PNL au fost mandataţi ca la viitoarea şedinţă în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României, să procedeze după formula: prezent, nu votez, iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuşi din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susţinerea PNL, îşi vor pierde calitatea de membri ai Partidului Naţional Liberal”, a declarat Ilie Bolojan.

PNL solicită președintelui Nicușor Dan să reia consultările cu partidele parlamentare pentru identificarea unei soluții de guvernare care să beneficieze de susținere politică transparentă.

Ilie Bolojan a declarat că actuala configurație politică din Parlament impune noi discuții între partide, în condițiile în care fragmentarea scenei politice face dificilă formarea unei majorități stabile.

Potrivit liderului liberal, România are nevoie de o formulă de guvernare care să își asume responsabilitatea pentru situația bugetară și economică a țării și care să beneficieze de sprijin parlamentar clar.

Acesta a precizat că în perioada următoare PNL va continua discuțiile cu celelalte formațiuni politice pentru identificarea unei soluții care să permită formarea unui nou executiv și depășirea actualei crize politice.