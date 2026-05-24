Ilie Bolojan a participat duminică la Muzeul Național Brătianu, cu ocazia împlinirii a 151 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal.

El a declarat că formațiunea s-a aflat „la final de ciclu de guvernare”, perioadă în care liderii partidului, inclusiv miniștri și parlamentari, și-au asumat responsabilitatea de a corecta problemele acumulate în timp în administrație și economie, recunoscând totodată o parte din propria responsabilitate.

Bolojan a mai afirmat că obiectivul a fost evitarea repetării greșelilor din trecut, comunicarea realistă a situației către cetățeni și eliminarea promisiunilor nerealiste, în condițiile în care statul nu le poate susține în prezent.

Totodată, el a subliniat că guvernarea a urmărit disciplinarea bugetului, introducerea unor reguli mai stricte și o gestionare mai atentă a banului public, considerând că acestea au fost măsuri necesare pentru corectarea dezechilibrelor existente.

”Suntem la un final de ciclu de guvernare în care acest partid a trecut, prin cei care am acceptat responsabilităţi administrative, prin colegii miniştri, prin colegii parlamentari care ne-au susţinut, ne-am asumat să fim în linia întâi a răspunderii pentru a corecta lucrurile care s-au acumulat negativ în ţara noastră, în primul rând recunoscând că şi noi suntem parţial responsabili pentru acest lucru şi nu fugim de această responsabilitate. Tocmai de aceea ne-am asumat această răspundere. Şi am încercat să nu mai repetăm greşelile le-am spus oamenilor adevărul ceea ce se poate şi ceea ce nu se poate, fără să creăm aşteptări pe care ţara noastră astăzi nu le poate onora. Am încercat să facem ordine în buget, stabilind reguli, având grijă de banul public pentru că era singura şansă să facem asta şi nu era vorba de o decizie mai bună sau mai proastă”, a afirmat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a declarat că Partidul Național Liberal nu a evitat asumarea deciziilor dificile, subliniind că orice guvernare presupune măsuri nepopulare, precum reducerea risipei, corectarea nedreptăților și eliminarea privilegiilor.

El a afirmat că, în contextul finalului de ciclu guvernamental, executivul a încercat să limiteze risipa și să corecteze dezechilibrele, însă aceste acțiuni au reprezentat principalul motiv pentru care guvernul a fost ulterior demis.

Liderul PNL a mai subliniat că partidul trebuie să continue pe un drum al responsabilității și coerenței decizionale, bazat pe respect reciproc și pe respectarea hotărârilor luate, în cadrul unui proces de reorganizare internă.

Totodată, Bolojan a precizat că își dorește ca Partidul Național Liberal să revină la guvernare pregătit, cu echipe competente, capabile să implementeze măsuri pentru redresarea țării.