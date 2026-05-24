Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că nu poate înțelege decizia PSD și a afirmat că, în opinia sa, UDMR nu ar fi recurs niciodată la un astfel de gest într-un moment pe care îl consideră crucial pentru România.

Acesta a subliniat că perioada rămasă până la finalul lunii august este una de presiune maximă, în contextul implementării PNRR, și că toate forțele politice ar trebui să colaboreze. Barna a folosit metafora „trebuie să tragem toți la aceeași căruță”, adăugând că situația actuală este una dificilă, în care „nu mai putem, pentru că am rămas fără cai”.

Vicepremierul a precizat că nu poate oferi o explicație pentru decizia PSD, întrucât aceasta ar fi rezultatul unor consultări interne de partid, și a spus că nu consideră că există un răspuns clar la această alegere politică.

„Deci, dacă mă întrebați pe mine personal, nu vă pot da un răspuns, pentru că eu pur și simplu nu înțeleg. UDMR n-ar fi făcut așa ceva niciodată. N-am fost un element care să răstoarne buturuga, care să răstoarne căruța într-un moment de cotitură, de importanță maximă pentru țară și această perioadă scurtă pe care o mai avem, măcar până la sfârșitul lunii august, cu PNRR-ul, este un moment de presiune maximă, de activitate maximă, de ar trebui să tragem toți la aceeași căruță, nu mai putem, pentru că am rămas fără cai. Deci este o situație la care nu cred că există politician în țara asta care să știe să dea un răspuns, de ce. Eu nu pot să fac analize din interiorul unui partid unde s-au făcut consultări cu toate organizațiile și tot Partidul Social Democrat a decis că acum este momentul când ei trebuie…”, a precizat vicepremierul Tanczos Barna

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că PSD invocă în mod constant faptul că nu mai poate guverna într-un executiv condus de premierul Ilie Bolojan. El a adăugat că și-ar dori o stabilitate politică mai mare, care să ducă România pe un parcurs mai bun.

De asemenea, Tanczos Barna a precizat că UDMR susține ideea refacerii coaliției de guvernare, însă a subliniat că acest lucru ar fi posibil doar dacă toate părțile implicate ar face compromisuri.

„Cu siguranță, în zilele următoare o să apară și propunerea domnului președinte, pentru că este practic un pas obligatoriu din punct de vedere constituțional. La un moment dat, președintele țării va trebui să facă o nominalizare. (…) Am zis că noi ne-am dori o refacere a coaliției stabile, cu o majoritate largă în Parlament, dacă se poate. Pentru acest lucru, sigur, toată lumea trebuie să facă un compromis și social-democrații, și PNL-ul, și USR-ul, și noi, pentru că nu e plăcut ca după o asemenea situație să te întorci să lucrezi cu colegii care, din propriile convingeri, motive, au plecat din guvern,” a explicat Tanczos Barna.

Tanczos Barna a afirmat că experiențele anterioare arată că tehnocrația în România nu a adus rezultate foarte bune, însă a precizat că, în lipsa altor opțiuni, aceasta ar putea reprezenta o soluție.