Într-o postare publicată pe rețelele sociale, jurnalistul Romeo Couți a afirmat că surse din interiorul UDMR susțin existența unei solicitări venite din partea noului premier al Ungariei, Péter Magyar, privind retragerea lui Kelemen Hunor din fruntea formațiunii.

Potrivit acestuia, dacă o asemenea schimbare se va produce, ar reprezenta o confirmare a influenței pe care Budapesta o exercită asupra formațiunii politice a maghiarilor din România.

Jurnalistul consideră că liderul UDMR traversează o perioadă dificilă după schimbarea puterii politice din Ungaria, în contextul relației apropiate pe care a avut-o în ultimii ani cu fostul premier Viktor Orbán.

În aceeași analiză, Romeo Couți susține că în interiorul UDMR ar exista deja grupări care încearcă să își consolideze poziția în perspectiva unei eventuale schimbări la vârful partidului.

Acesta i-a menționat pe senatorul UDMR Antal Lóránt și pe președintele Consiliului Județean Harghita printre politicienii care, în opinia sa, încearcă să se adapteze noului context politic de la Budapesta.

Jurnalistul apreciază că formațiunea ar putea intra într-o perioadă de confruntări interne pentru controlul conducerii, pe fondul noii realități politice din Ungaria.

„ULTIMATUM DE LA BUDAPESTA Surse din interiorul UDMR susțin că Péter Magyar, noul premier al Ungariei, i-a cerut Kelemen Hunor să se retragă de la vârful formațiunii până la 31 mai. Dacă se va întâmpla acest lucru se confirmă din nou faptul că centrul real de putere al UDMR nu este la București sau în Transilvania, ci la Budapesta. În acest context, carierea politică a lui Kelemen Hunor pare să intre într-o etapă critică. După ani în care a cultivat relația privilegiată cu Viktor Orbán și a menținut disciplina internă în partid, liderul UDMR descoperă că sistemele construite pe loialități externe devin fragile atunci când centrul de putere începe să se clatine. Cei care ieri jurau fidelitate totală „modelului Orbán” se pregătesc astăzi să pozeze în pionieri ai erei Peter Magyar. Cea mai radicală grupare pro-FiDeSz din Secuime, condusă de senatorul UDMR Antal Lóránt și de actualul șef al CJ Harghita, încearcă acum să pozeze în oameni ai „schimbării” pentru a prelua puterea în UDMR, deși ani întregi au fost printre cei mai disciplinați executanți ai sistemului lui Viktor Orbán. Este evident că asistăm la începutul unei bătălii pentru putere în interiorul UDMR, cea mai importantă organizație a maghiarilor din România care de 30 de ani hotărăște destinele României.”, a spus el pe pagina sa de socializare.

În paralel cu aceste speculații, UDMR participă la discuțiile privind formarea unei noi majorități guvernamentale la București.

Formațiunea a transmis după consultările de la Palatul Cotroceni că nu consideră posibilă, în actualele condiții, participarea la o formulă de guvern minoritar susținută de PSD.

Potrivit unor surse parlamentare citate de presă, poziția adoptată de UDMR a generat noi discuții în cadrul negocierilor politice, în condițiile în care social-democrații și-ar dori păstrarea formațiunii în viitoarea coaliție de guvernare.

Până în prezent, Kelemen Hunor nu a anunțat intenția de a demisiona din funcția de președinte al UDMR, iar formațiunea nu a transmis nicio poziție oficială referitoare la informațiile prezentate de jurnalistul clujean.