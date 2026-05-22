În ceea ce privește procesul de reformă și corectare a problemelor, Ilie Bolojan a spus că orice măsură de ajustare produce nemulțumiri, însă evitarea acestor decizii duce la lipsa acțiunii și, în final, la nemulțumirea tuturor. El a transmis că, în lipsa unor corecții asumate, nu se pot face progrese reale în guvernare.

Liderul liberal a explicat că, în opinia sa, una dintre problemele majore a fost modul în care partidele au contribuit la formarea unor percepții greșite în societate, inclusiv prin promisiuni care nu au putut fi respectate. Acest lucru a alimentat neîncrederea în clasa politică și a contribuit la acumularea de deficite și probleme economice în ultimii ani.

Ilie Bolojan a afirmat că PNL trebuie să adopte o comunicare mai onestă cu cetățenii, bazată pe prezentarea realității, nu pe promisiuni nerealiste. El a susținut că doar prin transparență și asumarea situației actuale poate fi recâștigată încrederea publicului.

„Cred că şi noi, prin retorică, prin deciziile pe care le-am luat, pe de o parte am contribuit la formarea acestor percepţii, uneori, şi am contribuit la percepţia de neîncredere şi la situaţia în care am ajuns până anul trecut, la deficitele mari pe care le-a avut România şi la tot ceea ce s-a întâmplat. Şi vis-a-vis de ceea ce ar trebui să facem, totuşi, la 151 de ani de la înfiinţarea acestui partid pentru a rămâne un partid relevant pentru România, cred că sunt câteva lucruri pe care nu ar mai trebui să le repetăm, pe care şi eu consider că au fost nişte erori pe care le-am făcut în anii trecuţi”, a declarat Bolojan.

O altă eroare identificată de liderul PNL este formarea de coaliții politice extinse, motivate mai degrabă de stabilitate și împărțirea funcțiilor, decât de reforme reale. Acesta a precizat că, deși astfel de coaliții ar fi trebuit să producă schimbări structurale, în practică nu au reușit să corecteze problemele acumulate în timp.

„Nu mai trebuie să mai folosim această retorică şi cu toate de multe ori în această guvernare de 10 luni am mers împotriva curentului, am căutat întotdeauna să le spun oamenilor situaţia reală. (…) Cred că PNL trebuie să aibă o retorică corectă, să le spună cetăţenilor, electorilor adevărul, pentru că este prima condiţie să îi facă conştienţi de situaţia în care suntem şi doar în felul acesta se pot face paşi pentru a reclădi încrederea şi speranţa că lucrurile pot să arate altfel”, a mai spus Bolojan.

În acest context, Ilie Bolojan susține că încercările de reformă au fost adesea blocate de dorința de a evita conflictele politice, ceea ce a dus la lipsa unor măsuri decisive. El a arătat că această abordare a contribuit la direcționarea votului anti-sistem către formațiuni care au promis soluții alternative, chiar dacă acestea nu au fost întotdeauna realiste.

Liderul liberal a mai precizat că o altă problemă a fost tolerarea transformării unor instituții publice în structuri în care conducerea a acționat ca și cum instituția le-ar aparține, ceea ce a afectat încrederea publicului în administrație și în clasa politică.

„Când fac o coaliţie de 60%, când aduci stânga cu dreapta într-o coaliţie, s-ar prezuma că trebuie să faci ceva serios, să vii să intervii asupra problemelor pe care tot guvernele le-au generat în anii trecuţi, să le corectezi. Din păcate, nu am făcut acest lucru. Totuşi, am avut premier, eu ţin minte că personal mă duceam şi spuneam: corectaţi acolo, în zonele astea, încercaţi… Se supără, e un deranj, vă daţi seama că încă nu s-a inventat nicio corecţie, nicăieri, fără să deranjezi pe cineva şi, la final, dacă nu vrei să deranjezi pe nimeni ajungi să îi deranjezi pe toţi, pentru că nu vei face nimic şi asta am făcut. Şi atunci gândiţi-vă că votul împotrivă s-a dus într-o zonă care vindea iluzii. Asta a fost o a doua eroare mare şi noi nu ar mai trebui să repetăm o astfel de eroare, doar coaliţia să fim în guvernare care, cum să vă spun, câţiva colegi au fost pe poziţii, câţiva au trimis oameni în consilii de administraţie, dar în afară de asta nu am reuşit să schimbăm profund problemele pe care le aveam”, a mai spus Bolojan.

El a subliniat că aceste realități au dus la o creștere a ostilității față de mediul politic, fenomen vizibil în rezultatele electorale recente, când partidele tradiționale au pierdut sprijin semnificativ.

În final, Ilie Bolojan a avertizat că, dacă PNL nu își schimbă modul de comunicare, nu își asumă corect greșelile și nu își consolidează structura internă prin profesionalizare și reforme reale, șansele de a obține rezultate bune la alegerile din 2028 vor fi considerabil reduse.

„Din nou, acceptând această situaţie, am ajuns în situaţia în care ostilitatea faţă de lumea politică a fost ridicată la cote înalte şi s-a văzut în 2024, în 2025 că practic partidele care s-au definit ca partide de sistem pur şi simplu au fost măturate. (…) Dacă nu ţinem cot de aceste realităţi, dacă nu vom comunica cât se poate de corect cu oamenii, dacă nu o să le spunem adevărul, dacă nu separăm apele în aşa fel încât să fie clar că PNL nu mai repetă greşelile pe care le-a făcut şi dacă nu reconstruim partidul, făcând-l mai puternic, mai profesionist, mai corect în adresare, având un plan, dacă nu facem aceste lucruri probabilitatea ca să ajungem în situaţia de a obţine maxim posibil în 2028, pentru România, în primul rând, şi apoi pentru noi, va fi mult redusă”, a conchis el.

Bolojan a mai spus și că menținerea partidelor considerate „de sistem” la guvernare doar pentru a asigura o așa-numită stabilitate aparentă poate duce, în realitate, la consolidarea votului anti-sistem. El a subliniat că România nu își mai poate permite ca în opoziție să existe formațiuni care doar contestă, fără a fi demonstrat rezultate concrete.

Bolojan a explicat că experiența guvernării arată că pot fi implementate schimbări importante din interiorul executivului, inclusiv măsuri care limitează efectele negative ale unor politici anterioare și stabilesc reguli unitare pentru toate comunitățile.

„Dacă din nou toate partidele stau în guvernare şi doar asigură o pseudo-stabilitate, votul împotrivă se va consolida. România, ca ţară, nu îşi mai poate permite ca în opoziţie să fie partide care, în afară de a contesta, nu au demonstrat niciodată nimic. Eu am încredere acum, după zece luni de guvernare, că poţi schimba din guvernare foarte multe lucruri în aşa fel încât să limitezi efectele nocive ale guvernărilor care au lăsat de dorit, să stabileşti reguli care sunt valabile pentru toţi şi să pui în valoare comunităţile noastre”, a explicat Bolojan, vineri, la dezbaterea aniversară „PNL 151 de ani – Modernizare cu rădăcini”.

El a mai precizat că dezvoltarea României nu depinde exclusiv de deciziile luate la nivel central, ci în mare măsură de modul în care sunt valorificate comunitățile locale. Din acest motiv, Ilie Bolojan a subliniat necesitatea unei implicări mai puternice la nivel local și a unei guvernări mai conectate la realitățile din teritoriu.

Liderul liberal a insistat și asupra nevoii ca PNL să își clarifice mai bine identitatea doctrinară, pentru a fi mai ușor de înțeles de către electorat. În același context, el a vorbit despre relația partidului cu alte formațiuni politice, afirmând că PNL nu trebuie să devină o copie a USR și nici invers, dar nici să mai accepte rolul de „breloc” al PSD.

Potrivit acestuia, o poziționare politică mai clară și mai fermă ar permite PNL să își maximizeze șansele electorale la alegerile din 2028 și să convingă un număr mai mare de cetățeni că merită să fie votat.