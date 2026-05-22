Liderul Partidului Național Liberal (PNL) Ilie Bolojan a afirmat că percepția cetățenilor despre clasa politică s-a format în urma experiențelor din ultimii ani și că aceasta trebuie luată în considerare de orice formațiune aflată la guvernare.

Potrivit lui Ilie Bolojan, dincolo de percepțiile publice există și indicatori economici care arată existența unor probleme structurale importante, care nu pot fi ocolite indiferent de formula guvernamentală care va conduce țara.

Acesta a declarat că România se confruntă cu dificultăți profunde, iar orice executiv care nu ține cont de aceste realități nu va avea șanse să corecteze situația și să creeze condiții pentru dezvoltare și prosperitate. Bolojan a arătat că datele economice oferă un diagnostic clar al acestor probleme și că ignorarea lor ar face imposibilă obținerea unor rezultate durabile.

„Avem o percepţie din partea cetăţenilor ţării noastre care s-a format în aceşti ani, cu care putem să fim de acord sau să nu fim de acord, dar nu putem să nu ţinem cont, în acţiunea noastră politică, de aceste percepţii. Avem nişte date economice care pun un diagnostic la problemele noastre structurale pe care nu le poţi evita şi orice fel de guvernare ar fi, dacă nu ţine cont de aceste probleme destul de grave, structurale, nu are nicio şansă să îndrepte lucrurile şi să creeze condiţii pentru dezvoltare şi prosperitate”, a afirmat Ilie Bolojan, vineri, la dezbaterea aniversară „PNL 151 de ani – Modernizare cu rădăcini”.

În intervenția sa, liderul liberal a făcut referire și la deciziile administrative adoptate de-a lungul timpului, subliniind că inclusiv PNL a contribuit la formarea percepțiilor pe care cetățenii le au astăzi despre clasa politică.

La același eveniment, fostul președinte al PNL, Valeriu Stoica, a vorbit despre contextul politic actual și despre direcția pe care ar trebui să o urmeze formațiunea liberală.

Acesta a apreciat că partidul are oportunitatea de a reveni în prim-planul vieții politice, însă pentru acest lucru este necesară redefinirea identității sale politice, adoptarea unei strategii pragmatice și consolidarea structurilor locale și centrale. Totodată, Stoica a susținut că partidul are nevoie de lideri puternici și cu viziune, atât la nivel local, cât și național.

Fostul lider liberal a afirmat că actualul context internațional este marcat de transformări majore și de o nouă reașezare a raporturilor de forță la nivel global. În opinia sa, lumea se împarte tot mai clar între state și societăți care promovează valorile libertății și cele care favorizează modele bazate pe dominație.

În acest context, Valeriu Stoica consideră că PNL are posibilitatea de a redeveni partidul de care România are nevoie, dacă va înțelege oportunitatea pe care o are și va manifesta voința necesară pentru a o valorifica.

„PNL are o mare şansă, în contextul actual, dacă ştie şi dacă poate să o valorifice. Care este contextul? Nu e vorba doar de contextul naţional, e vorba de unul european şi de unul global. Vedem cu toţii că lumea se reaşează şi e din ce în ce mai clar că această reaşezare împarte din nou lumea în două. Simplificând, putem spune că de o parte sunt cei care împărtăşesc cultura libertăţii iar în cealaltă parte, cei care împărtăşesc cultura dominaţiei. Iar în acest context, PNL are şansa să redevină partidul de care România a avut şi are nevoie”, a afirmat Valeriu Stoica.

Unul dintre cele mai importante mesaje transmise de Valeriu Stoica a fost legat de poziționarea politică a PNL în perioada următoare.

Acesta a susținut că partidul ar trebui să se afle în opoziție în următorii doi ani, considerând că această perioadă ar putea reprezenta o oportunitate pentru reconstrucția formațiunii și pentru clarificarea direcției sale politice.

Stoica a amintit și rolul istoric jucat de liberali în dezvoltarea României, afirmând că existența și evoluția statului român modern sunt legate, între altele, de contribuția Partidului Național Liberal de-a lungul timpului.