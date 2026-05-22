Reforma salarizării este considerată esențială atât pentru reducerea dezechilibrelor și inechităților din sistemul bugetar, cât și pentru protejarea fondurilor europene de care depinde o parte importantă a economiei românești.

În ultimii ani, sistemul public de salarizare a fost criticat pentru diferențele foarte mari dintre instituții, acordarea neuniformă a sporurilor și lipsa unor criterii clare de performanță. În multe cazuri, salariile și beneficiile au fost stabilite prin decizii punctuale sau chiar prin hotărâri judecătorești, ceea ce a creat un sistem considerat impredictibil și dificil de controlat din punct de vedere bugetar.

„România traversează o etapă dificilă, cu probleme structurale acumulate în timp şi cu scadenţe care vin acum peste noi. Unii dintre noi am ales să acţionăm responsabil în fiecare rol şi în fiecare etapă politică în care ne-am aflat. Încă din 2021 am semnalat probleme grave în ceea ce priveşte salarizarea în sectorul public: inechităţi uriaşe, multe dintre ele adâncite în timp; lipsa de competitivitate în raport cu sectorul privat; impredictibilitate, prin majorări ad-hoc sau prin politici salariale stabilite, de facto, în instanţă”, a transmis Raluca Turcan.

Potrivit fostului ministru al Muncii, reforma salarizării a fost introdusă încă din 2021 în PNRR ca obligație asumată de România în schimbul accesării fondurilor europene.

„De aceea, atunci când a apărut oportunitatea PNRR, în calitate de ministru al Muncii, am inclus ca obligaţie această reformă esenţială, condiţionată de accesarea fondurilor europene”, a precizat deputatul PNL.

Inițial, noua lege ar fi trebuit adoptată încă din 2023, însă proiectul a fost amânat de mai multe ori din cauza impactului bugetar și a negocierilor politice dificile.

Raluca Turcan susține că reforma a fost salvată în ultimul moment prin implicarea Administrației Prezidențiale și a liderilor politici.

„A fost nevoie să ajungem aproape de termenul-limită şi să existe voinţa unor oameni importanţi – în primul rând Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan – pentru ca proiectul să nu fie trecut la categoria obiectivelor ratate din PNRR”, a afirmat aceasta.

Administrația Prezidențială a anunțat că PSD, PNL, USR și UDMR au semnat un acord pentru adoptarea noii legi până la finalul actualei sesiuni parlamentare. Potrivit Ralucăi Turcan, negocierile au avut loc sub coordonarea consilierului prezidențial Radu Burnete.

„Administraţia Prezidenţială, prin consilierul prezidenţial Radu Burnete, a reuşit obţinerea unui acord politic asupra principiilor de bază ale reformei salarizării, astfel încât proiectul să poată fi asumat şi depus în Parlament într-un gest comun de responsabilitate”, a declarat fostul ministru al Muncii.

Miza reformei este dublă: pe de o parte corectarea dezechilibrelor din sistemul public, iar pe de altă parte evitarea blocării unor tranșe importante din fondurile europene.

Noua lege va introduce reguli unitare pentru întregul sistem public și promite eliminarea diferențelor considerate nejustificate între instituții și categorii profesionale.

Potrivit principiilor stabilite de partidele implicate în negocieri, salariile actuale nu vor fi reduse, iar aplicarea noilor reguli va începe integral de la 1 ianuarie 2027.

Principiu Ce prevede Fără scăderi salariale Niciun angajat din sistemul public nu va avea salariul diminuat Echilibru bugetar Reforma trebuie să respecte limitele de deficit și sustenabilitatea financiară Aplicare unitară Noile reguli vor intra în vigoare integral de la 1 ianuarie 2027 Predictibilitate Eliminarea excepțiilor și a amânărilor succesive Reguli comune Instituțiile publice vor funcționa pe baza unor criterii unitare

Una dintre cele mai importante schimbări vizează sistemul sporurilor și evaluarea performanței angajaților din sectorul public.

În ultimii ani, sporurile au reprezentat unul dintre cele mai controversate subiecte din administrație, după ce au existat diferențe majore între instituții și numeroase critici privind lipsa unor criterii clare de acordare.

Noua reformă promite reguli mai transparente și indicatori de performanță mai ușor de măsurat.

Ce urmărește reforma salarizării

Obiectiv Impact estimat Grilă unică de salarizare Reducerea diferențelor dintre instituții Reguli clare pentru sporuri Creșterea transparenței și limitarea abuzurilor Evaluarea performanței Introducerea unor criterii măsurabile Digitalizare și coordonare Colaborare mai strânsă între Ministerul Muncii și Finanțe Controlul cheltuielilor Limitarea presiunii asupra bugetului de stat

Ministerul interimar al Muncii, condus de Dragoș Pîslaru, va începe imediat negocierile cu sindicatele și reprezentanții familiilor ocupaționale.

„Ministerul Muncii, prin ministrul Dragoş Pîslaru şi echipa de specialişti, va începe imediat consultările cu sindicatele şi reprezentanţii familiilor ocupaţionale. Proiectul va fi publicat luni în transparenţă decizională, iar discuţiile se vor desfăşura într-un calendar accelerat, de aproximativ două săptămâni”, a transmis Raluca Turcan.

Potrivit acesteia, adoptarea rapidă a legii este esențială pentru ca România să nu piardă fondurile europene legate de această reformă.

„Miza este dublă: atât corectarea dezechilibrelor profunde din salarizarea publică, cât şi protejarea unor fonduri europene vitale pentru economia României”, a subliniat fostul ministru al Muncii.

Noua lege a salarizării este văzută drept una dintre cele mai complicate reforme administrative din ultimul deceniu, deoarece afectează milioane de angajați din sectorul public și are un impact direct asupra cheltuielilor bugetare.

În același timp, autoritățile încearcă să găsească un echilibru între presiunile sindicale, nevoia de reducere a deficitului bugetar și obligațiile asumate de România prin PNRR.

Raluca Turcan a declarat că actualul moment este unul decisiv pentru reforma sistemului public.