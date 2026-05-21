Ilie Bolojan a lansat unul dintre cele mai dure mesaje politice din ultimele luni, afirmând că Partidul Național Liberal nu mai este dispus să participe la o guvernare în care interesele de partid sunt puse înaintea reformelor și a interesului public. Liderul liberal susține că România are nevoie de măsuri ferme pentru reducerea cheltuielilor statului și eliminarea privilegiilor politice, chiar dacă aceste decizii generează tensiuni în interiorul sistemului.

Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor privind viitoarele formule de guvernare și relația dintre PNL și Partidul Social Democrat, după experiența coalițiilor din ultimii ani.

Ilie Bolojan a explicat că existența unei coaliții politice nu reprezintă, în sine, o problemă. Potrivit acestuia, în multe situații rezultatul alegerilor obligă partidele să colaboreze pentru a asigura majorități stabile atât la nivel local, cât și parlamentar.

Critica liderului liberal vizează însă modul în care au funcționat marile alianțe politice din România. Bolojan consideră că alianțele cu majorități confortabile ar fi trebuit să fie folosite pentru reforme administrative și economice majore, nu pentru negocieri privind funcțiile și controlul instituțiilor publice.

Premierul interimar susține că problemele economice ale României — deficitul bugetar ridicat, cheltuielile excesive ale statului și lipsa de eficiență din administrație — sunt consecințele directe ale lipsei de reforme reale din ultimii ani.

„Coaliţiile, indiferent cum se fac, nu sunt o problemă, pentru că uneori trebuie să faci coaliţii, nu cele pe care şi le doreşte un partid sau altul, ci cele pe care ţi le dă electoratul. Asta e valabil şi pentru un Consiliu Local, şi pentru Consiliul Judeţean, şi pentru Parlament. Problema este ce face acea coaliţie cu forţa pe care o are. Şi am mai spus, PNL-ul este pus în situaţia, pur şi simplu, de a nu mai face o coaliţie cu PSD datorită unor realităţi pe care le-am văzut în anii trecuţi şi le-am văzut şi astăzi. Atunci când faci o coaliţie mare, cum a fost cea din 2021, cum a fost cea din 2025, în care ai o forţă parlamentară de 60%, nu faci o coaliţie ca cineva să ocupe o funcţie şi altul o altă funcţie sau să-ţi împarţi funcţiile, ci faci o coaliţie mare ca să rezolvi lucruri mari. Problemele pe care le are România, deficitele, prea puţini oameni în economia reală, cheltuieli ale statului disproporţionat de mari, favoritismele, sinecurile şi extracţia de resurse de la stat, nu de ieri, de astăzi, sunt din anii trecuţi, or aceste lucruri trebuiau rezolvate de coaliţie, nu au făcut nimic. Şi atunci nu a fost o coaliţie pentru reforme, pentru a face lucruri mari, ci a fost o coaliţie doar pentru funcţii”, a declarat Ilie Bolojan, miercuri seară, la B1 TV.

În discursul său, liderul Partidul Național Liberal a insistat asupra nevoii de reducere a risipei bugetare și de eliminare a practicilor prin care funcțiile publice sunt transformate în recompense politice.

Bolojan a afirmat că una dintre marile probleme ale administrației românești este numirea unor persoane fără performanță în poziții bine plătite, doar pe criterii de apartenență politică sau relații de influență. În opinia sa, acest sistem a alimentat neîncrederea populației în instituțiile statului și în clasa politică.

Liderul liberal susține că oamenii care muncesc și contribuie la bugetul de stat nu mai acceptă ca banii publici să fie cheltuiți pentru privilegii, sinecuri și structuri administrative ineficiente.

Una dintre cele mai importante declarații făcute de Ilie Bolojan a fost legată de poziția viitoare a PNL în raport cu guvernarea. Acesta a afirmat că liberalii preferă să rămână în opoziție dacă nu există condiții pentru implementarea unor reforme reale.

Potrivit premierului interimar, participarea la o guvernare care evită deciziile dificile ar afecta credibilitatea partidului și ar perpetua problemele structurale ale statului român.

Bolojan consideră că reformele autentice nu pot fi făcute fără costuri politice și fără opoziția grupurilor care beneficiază de actualul sistem administrativ. El a transmis că schimbările reale presupun reguli egale pentru toți și limitarea influenței clientelei politice asupra instituțiilor publice.

„În momentul în care am făcut aceste lucruri la modul serios, aţi văzut care a fost reacţia. Şi aşa cum v-am spus, în condiţiile în care un partid sau oamenii de decizie din acest partid prioritizează doar interesele personale sau calculele politice, în detrimentul ţării, ajungem în situaţia în care am ajuns. Deci nu poţi să faci o coaliţie cu un partid pe problemele mari ale ţării, cât timp acel partid nu respectă înţelegerile, nu-şi asumă responsabilitatea, fuge de orice fel de decizie şi atunci când trebuie făcute lucrurile cu adevărat corecte, nu-şi asumă deloc aceste lucruri. Un alt aspect important pe care am încercat să-l corectez a fost ceea ce s-a făcut greşit în anii trecuţi, şi anume să numeşti oameni pe funcţii care să folosească acea funcţie doar pentru extragerea de avantaje, să numeşti oameni pe funcţii ca o formă de recompensă, pe salarii mari, care să nu livreze nimic pentru acele salarii şi în felul acesta, oamenii, pe bună dreptate, când văd că banii lor care îi plătesc din greu, muncind de dimineaţa până seara, într-o hală, la linia de producţie, nu sunt folosiţi corespunzător şi este o bătaie de joc în ceea ce-i priveşte, normal că nu mai au încredere la acele guvernări”, a adăugat Bolojan.

Mesajul transmis de liderul liberal indică o distanțare clară față de o posibilă reconstrucție rapidă a unei alianțe cu Partidul Social Democrat. Bolojan a sugerat că lipsa de asumare și refuzul unor parteneri politici de a susține măsuri nepopulare au făcut imposibilă continuarea colaborării în aceleași condiții.

Declarațiile sale vin într-un moment sensibil pentru scena politică românească, în care discuțiile despre reformă bugetară, restructurarea administrației și reducerea cheltuielilor publice devin tot mai importante în perspectiva viitoarelor negocieri politice.

„Asta am tolerat anii trecuţi, ceea ce n-am mai tolerat acum. În momentul în care ajungi în situaţia în care acest guvern a fost dărâmat, doar pentru că n-am mai tolerat risipa, vă daţi seama că nu mai poţi să faci o coaliţie din nou în aceleaşi condiţii, dacă obiectivele acelei coaliţii nu sunt în regulă pentru ţară. Deci dacă doar împărţim funcţii sau împărţim feude ca unii să extragă resurse de acolo, mai bine stai în opoziţie şi de aceea PNL a spus clar: nu avem o problemă cu cineva sau cu altcineva, nu avem o problemă de calcul politic, dar decât să fii într-o guvernare în care nu poţi să faci ceea ce trebuie pentru ţară, mai bine stai în opoziţie. Pentru că la un moment dat oamenii vor vedea că una este să vorbeşti de pe margine şi să nu-ţi asumi răspunderea şi alta este să vii în faţa oamenilor, să trebuiască să menţii nişte echilibre financiare, să corectezi lucrurile şi asta nu se face fără să deranjezi pe nimeni. Asta înseamnă că deranjezi clientela politică, asta înseamnă că trebuie să stabileşti reguli care să fie unitare pentru toţi şi nu este foarte comod să faci asta”, a adăugat preşedintele PNL.

Ilie Bolojan a transmis un mesaj clar despre colaborarea dintre Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, susținând că cele două formațiuni politice pot lucra împreună pentru stabilitatea României și pentru susținerea reformelor, fără să își piardă identitatea doctrinară.

Președintele PNL a respins ideea că apropierea dintre cele două partide ar însemna uniformizarea doctrinară a acestora. Potrivit lui Bolojan, fiecare formațiune are propriul profil electoral și propriile valori politice.

Partidul Național Liberal își păstrează identitatea liberal-conservatoare, bazată pe susținerea economiei de piață, valorilor europene, comunităților locale și principiilor de ordine și responsabilitate administrativă.

În același timp, liderul liberal recunoaște că Uniunea Salvați România reprezintă un electorat diferit și promovează un stil politic distinct, însă consideră că există suficiente puncte comune pentru o colaborare eficientă în Parlament și în actul de guvernare.

„Dacă vrei să contrabalansezi o acţiune iresponsabilă a PSD, trebuie să vii cu o contrapondere. Şi cred că în această perioadă deciziile pe care le-am luat de comun acord, să colaborăm din punct de vedere parlamentar, să facem în Guvern fiecare ce ţine de noi ca lucrurile să meargă, chiar în starea asta de provizorat, cât mai bine şi să ne corelăm poziţiile în consultările cu preşedintele României a fost un lucru corect în contextul actual, dar şi în contextul democratic şi al unei Românii moderne pe care ne-o dorim”, a declarat, miercuri seară, la B1 TV, Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a explicat că actualul parteneriat dintre liberali și USR are rolul de a crea un echilibru politic într-un moment în care deciziile economice și administrative sunt decisive pentru România.

Potrivit liderului PNL, cooperarea parlamentară dintre cele două partide permite blocarea unor măsuri considerate populiste sau iresponsabile și poate contribui la promovarea reformelor administrative și economice.

Bolojan susține că această colaborare este necesară pentru consolidarea unui model politic bazat pe transparență, reguli clare și responsabilitate publică.

„Dar ele sunt partide diferite, PNL nu va fi o clonă a USR şi nici USR o clonă a PNL. PNL are valorile lui, valori liberal-conservatoare, care ţin de tradiţiile noastre, care ţin de vocaţia noastră de europeni, care ţin de valorile noastre economice, de libertăţi, de ordine, de familii, de comunităţi şi aşa mai departe. Aceste valori sunt cele pe care partidul se bazează. USR, sigur, are un profil diferit, reprezintă uneori categorii de votanţi diferite, dar cred că cele două partide, una peste alta, ţin totuşi de direcţii convergente pentru România modernă. Şi cred că trebuie să colaborăm între noi toţi cei care ne dorim o ţară mai bună, care ne dorim o ţară care oferă speranţe copiilor noştri, care creează condiţii pentru prosperitate, care nu îl păcăleşte pe un tânăr că un concurs este corect, dar el se derulează pe bază de pile, care stabileşte reguli pentru toţi. Asta este ceea ce ne dorim şi cred că aici nu avem niciun fel de divergenţă pe aceste teme”, a declarat preşedintele PNL.

În mesajul său, președintele Partidul Național Liberal a insistat asupra ideii că România are nevoie de instituții funcționale și de un sistem în care competența să primeze în fața relațiilor politice.

Liderul liberal a criticat indirect practicile prin care anumite concursuri sau numiri în funcții publice sunt influențate de relații și interese de partid, afirmând că tinerii trebuie să aibă șanse reale într-un sistem corect și predictibil.

Atât PNL, cât și USR susțin public reforme legate de digitalizare, eficientizarea administrației și combaterea privilegiilor din sistemul public, iar aceste teme reprezintă, în opinia lui Bolojan, baza unei colaborări politice solide.

Ilie Bolojan a vorbit și despre experiența colaborării cu miniștrii proveniți din USR și din alte partide aflate la guvernare. Acesta a declarat că a încercat să construiască relații bazate pe respect instituțional și susținere reciprocă, indiferent de apartenența politică.

Bolojan afirmă că un guvern funcțional trebuie să acționeze ca o echipă și că rezultatele administrative trebuie asumate colectiv, nu transformate în instrumente de conflict politic permanent.

Declarațiile liderului liberal sunt interpretate de analiști politici drept un semnal privind consolidarea relației dintre Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România în perspectiva viitoarelor confruntări electorale și parlamentare.

Prin accentul pus pe reforme, meritocrație și colaborare instituțională, cele două partide încearcă să construiască o alternativă politică orientată spre electoratul pro-european și urban, într-un moment în care scena politică românească traversează o perioadă de reconfigurare majoră.