Bolojan a afirmat că există inclusiv riscul ca proiectul să nu fie finalizat și a susținut că nici proprietatea intelectuală aferentă conceptului nu ar rămâne în România, deoarece drepturile de autor ar fi fost cedate altor entități.

Ilie Bolojan a explicat că responsabilitatea pentru această situație ar aparține în mare parte companiei Nuclearelectrica. În același context, premierul interimar a subliniat că relația cu partenerii americani trebuie să fie bazată pe respect reciproc și că partea americană are obligația de a comunica transparent eventualele probleme legate de proiect.

La observația moderatoarei potrivit căreia Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei din partea PSD, îl acuză că pune în pericol parteneriatul energetic cu Statele Unite în contextul proiectului reactoarelor nucleare de la Doicești, premierul interimar Ilie Bolojan a răspuns scurt: „De ce?”.

„Dacă este vorba de aceste reactoare, din nou, trebuie să spunem lucrurile în mod corect. În anii trecuți, s-a gândit un proiect prin care România să fie un pionier în aceste reactoare, prin asocierea cu o companie din Statele Unite. Problema pe care o avem astăzi este că dintr-o sumă importantă de bani, care a fost pusă la dispoziție de Nuclearelectrica, peste 240 de milioane de dolari, avem un teren la dispoziție, achiziționat la o valoare destul de mare, avem o companie cu mulți angajați care au tocat destul de mulți bani și avem un studiu de fezabilitate, dar toate acestea cu niște sume imense de bani, în condițiile în care acest studiu de fezabilitate arată că, pentru a deveni realitate, avem nevoie de câteva miliarde de euro investiție pe care nu-i avem, iar analiza prețului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț care este mai mare decât cel de piață, ceea ce pune probleme serioase vizavi de rentabilitatea unei astfel de proiect. Și gândiți-vă că degeaba ai o intenție bună dacă atunci când o derulezi, o derulezi prost sau ajungi într-o situație în care rămâi cu o grămadă de bani consumați și cu niște hârtii și ne întrebăm dacă a meritat”, a explicat premierul.

Ilie Bolojan a reiterat că există un risc major ca România să nu își recupereze niciodată investițiile făcute în proiectul reactoarelor nucleare de la Doicești și a avertizat că există posibilitatea ca proiectul să nu fie finalizat.

În același context, premierul interimar a subliniat că relația dintre România și Statele Unite ar trebui să se bazeze pe respect reciproc.

„Chiar dacă asta s-a făcut, de exemplu, cu o companie americană, mie mi s-a părut responsabil că dacă îți respecți partenerii, să-i informezi. Așa cum am făcut eu cu Ambasada Statului Unite. Acest proiect are niște probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent, pentru că dacă îl ridici pe agenda de subiecte comune la un anumit nivel, știind că el are probleme serioase de fezabilitate, atunci înseamnă că nu-ți respecți partenerul. Ambasada a luat act de aceste date, sigur, în așa fel încât, verificând și ei datele, să poți să iei o decizie corectă. Un astfel de proiect îl ții pe agenda discuțiilor? Dacă e fezabil, trebuie ținut și mers mai departe. Așa se respectă partenerii între ei. Dacă nu este fezabil, e mult mai corect să spui: ”astea sunt problemele!” Dar, din nou, este un exemplu a modului în care sume importante de bani, în loc să fie direcționate către lucruri care generează dezvoltare, către proiecte care înseamnă un plus, au fost gestionați într-o manieră în care, v-am spus, rămâi cu un teren, rămâi cu niște documentații, nu rămâi cu drepturi de autor, pentru că ele au fost cedate altora, cu patente și așa mai departe și, în felul acesta, riscul să recuperezi acești bani vreodată scade, adică este foarte mare să nu mai recuperăm, iar șansa de a duce proiectul până la capăt este mică datorită aspectelor care țin de găsirea unei finanțări și de prețurile la care s-ar putea face o astfel de investiție, cel puțin cu partenerii inițiali cu care am făcut acest lucru. Deci aici e vorba de responsabilitate, de respect pentru banii țării și respect pentru partenerii cu care vrem să construim relație de încredere pe termen lung”, a declarat Ilie Bolojan.

Întrebat cine consideră că este responsabil pentru proiectul pe care îl descrie drept păgubos, premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că răspunderea aparține conducerii Nuclearelectrica.

Acesta a susținut că reprezentanții companiei ar fi trebuit să se asigure că proiectul și fondurile alocate generează rezultate concrete și că toate contractele încheiate, precum și modul de derulare al acestora, respectă condițiile necesare și sunt în regulă din punct de vedere procedural și financiar.