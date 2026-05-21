În căutarea celei mai bune soluții de tratament, Marian a cerut părerea mai multor medici, dar niciunul nu i-a câștigat încrederea. La recomandarea unei cunoștințe, s-a programat la Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie, coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR. Acesta i-a oferit explicații detaliate despre diagnostic și i-a spus că, având în vedere dimensiunea și extensia tumorii, în cazul său, soluția chirurgicală indicată era o nefrectomie radicală, adică îndepărtarea completă a rinichiului afectat. Operația putea fi efectuată minim invaziv, prin abord robotic.

Cu o încredere deplină în Conf. Dr. Constantin Gîngu, la doar câteva zile de la consultație, tânărul s-a internat la Spitalul Clinic SANADOR pentru intervenția de chirurgie robotică, prin care i-a fost îndepărtat în totalitate rinichiul stâng, afectat de tumoră. Operația a fost realizată cu ajutorul sistemului robotic da Vinci Xi, care permite efectuarea unor intervenții minim invazive prin incizii mici, cu vizualizare tridimensională mărită și control fin al instrumentelor, contribuind la o recuperare mai rapidă comparativ cu chirurgia deschisă.

Intervenția efectuată robotic a avut succes, iar Marian a avut o evoluție bună, fiind externat după doar câteva zile de spitalizare. Ulterior, examenul histopatologic postoperator a arătat că tumora era un carcinom renal cu celule clare, cel mai frecvent tip de cancer renal, aflat într-un stadiu local avansat, fără dovezi de metastaze la distanță. În cazul său, intervenția chirurgicală a fost realizată cu intenție curativă, iar pe baza rezultatului histopatologic și a evaluării oncologice postoperatorii nu a fost indicat tratament oncologic adjuvant, ci doar monitorizare periodică.

Marian s-a recuperat rapid după nefrectomia radicală, iar după o săptămână și jumătate putea deja conduce din nou mașina. În prezent, tânărul se simte bine, duce o viață normală, revine periodic la control pentru monitorizare oncologică și pentru evaluarea funcției rinichiului rămas și îi este recunoscător Conf. Dr. Constantin Gîngu, despre care spune că i-a salvat viața.

