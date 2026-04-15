15 ani de dezvoltare și extindere a serviciilor medicale complexe

București, 14 aprilie 2026. Spitalul Clinic SANADOR marchează un parcurs de 15 ani în care și-a consolidat poziția în sistemul privat de sănătate, dezvoltând infrastructura necesară pentru tratarea unor afecțiuni grave și cazuri medicale dificile, prin proceduri avansate și tehnologii moderne.

În acest interval, unitatea medicală a reușit să aducă în România intervenții care, în trecut, erau accesibile în principal în centre medicale din străinătate. Pentru numeroși pacienți, această schimbare a însemnat acces rapid la tratament și șanse mai mari de recuperare.

„În urmă cu 15 ani, am pornit de la o nevoie clară: aceea ca pacienții din România să aibă acces la îngrijiri medicale la standarde înalte, aici, acasă. Ne-am dorit să construim un spital în care medicina să fie practicată integrat, cu rigoare profesională și cu respect pentru fiecare pacient.

De-a lungul acestor ani, Spitalul Clinic SANADOR s-a dezvoltat printr-o viziune constantă de creștere organică, strategică și sustenabilă. A demonstrat, an de an, că poate trata cazuri complexe, că poate integra tehnologia de ultimă generație și că poate susține colaborarea reală între specialități. Nimic din această dezvoltare nu ar fi fost posibil fără oamenii care au construit aici, în fiecare zi, o cultură a profesionalismului, a colaborării și a exigenței.

Vom continua în aceeași direcție, cu responsabilitate și consecvență, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor pacienților”, declară Doris Andronescu, director general și unic proprietar SANADOR.

Îngrijiri integrate și colaborare între specialități

Modelul medical dezvoltat de SANADOR a fost construit în jurul ideii de integrare completă a serviciilor. Pacienții beneficiază de diagnostic, tratament și monitorizare într-un circuit unitar, fără fragmentări sau întârzieri.

Această abordare este esențială în cazurile complexe, unde deciziile trebuie luate rapid și în echipă. Un exemplu este Centrul Oncologic SANADOR, unde fiecare etapă a tratamentului este coordonată într-un parcurs coerent, cu impact direct asupra șanselor de succes terapeutic.

În timp, spitalul a introdus proceduri medicale în premieră pentru sistemul privat din România, inclusiv în domenii precum chirurgia cardiovasculară și urologică. Printre reperele majore se numără transplantul hepatic de la donator viu, intervenție care presupune atât expertiză chirurgicală, cât și infrastructură medicală complexă.

Un rol crucial îl are Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I, cu competențe extinse, considerată un element-cheie pentru desfășurarea intervențiilor de mare complexitate în condiții de siguranță.

Investiții constante în tehnologie și diagnostic de precizie

Dezvoltarea spitalului a fost susținută de investiții continue în echipamente medicale de ultimă generație. Spitalul Clinic SANADOR a devenit primul spital din România dotat cu un bloc operator complet digitalizat, ceea ce a permis creșterea preciziei și siguranței în intervențiile chirurgicale.

Chirurgia de înaltă complexitate este realizată în multiple specialități, inclusiv chirurgie oncologică, neurochirurgie, ortopedie sau chirurgie ginecologică, de multe ori prin colaborări interdisciplinare.

În zona de diagnostic, introducerea unor investigații avansate, precum PET-CT PSMA, a adus un nivel superior de acuratețe în stabilirea tratamentului, contribuind la decizii medicale rapide și bine fundamentate.

Acces continuu la servicii și urgențe medicale

Spitalul asigură servicii medicale non-stop prin Compartimentul de Primiri Urgențe, unde funcționează 26 de linii de gardă. Pacienții pot beneficia de îngrijiri în regim continuu, inclusiv în situații critice care necesită intervenție rapidă.

De-a lungul celor 15 ani, sute de mii de pacienți au apelat la serviciile SANADOR. Dincolo de cifre, reprezentanții instituției subliniază că elementele definitorii rămân încrederea pacienților și rezultatele obținute.

Această evoluție a contribuit și la schimbarea așteptărilor în rândul populației, tot mai mulți pacienți orientându-se către servicii medicale integrate, rapide și sigure, disponibile în România.

Dezvoltare continuă și extinderea infrastructurii medicale

Strategia de dezvoltare vizează extinderea infrastructurii și integrarea de noi tehnologii, cu obiectivul de a oferi acces la servicii medicale de top fără necesitatea deplasării în străinătate.

Rețeaua SANADOR, înființată în 2001, include în prezent un spital clinic multidisciplinar de mari dimensiuni, un centru oncologic, clinici, laboratoare de analize și servicii de imagistică medicală de înaltă performanță, toate situate în București.

Spitalul Clinic SANADOR rămâne singura unitate privată din România care oferă o gamă completă de servicii medicale complexe, inclusiv chirurgie majoră susținută de o secție ATI de nivel I, chirurgie cardiovasculară minim invazivă și servicii de urgență dedicate atât adulților, cât și copiilor.

Serviciile de urgență sunt disponibile contra cost.