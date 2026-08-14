Pensia timpurie pentru copii. Tinerii vor beneficia de câte 10 euro pe lună într-un cont de pensie privată. Guvernul german a aprobat proiectul

Guvernul german a aprobat miercuri un proiect de lege privind introducerea așa-numitei „pensii timpurii”, un program prin care toți copiii din Germania vor primi de la stat, începând de la vârsta de șase ani, un capital inițial de 10 euro pe lună destinat pensiei private, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Măsura a fost prezentată pentru prima dată în decembrie anul trecut, în cadrul unui proiect legislativ mai amplu care urmărește consolidarea pilonului privat al sistemului de pensii din Germania. Sumele oferite de stat vor putea fi completate de părinți prin contribuții suplimentare într-un cont individual deschis pe numele copilului, potrivit informațiilor publicate de EFE.

Vicecancelarul și ministrul finanțelor, Lars Klingbeil, care a prezidat ședința Consiliului de Miniștri în care proiectul a fost aprobat, a explicat că obiectivul programului este ca tinerii să acumuleze în timp un patrimoniu propriu și să învețe încă de la o vârstă fragedă cum funcționează planificarea financiară și investițiile pe piețele de capital. El a subliniat că, în prezent, accesul la astfel de oportunități depinde prea mult de situația economică a familiei, iar această inegalitate se poate perpetua până la vârsta pensionării.

„În acest fel, tinerii vor acumula de-a lungul anilor un patrimoniu propriu şi vor învăţa de la o vârstă fragedă cum funcţionează planificarea financiară pe pieţele de capital.Astăzi, acest lucru depinde prea des de situaţia economică a familiei. Această inegalitate tinde să dureze până la bătrâneţe. Vrem să schimbăm (n.red. această situație”, a declarat Klingbeil.

Părinții vor avea posibilitatea de a deschide un cont de investiții pentru copil și de a face contribuții voluntare. În cazul copiilor pentru care nu va fi deschis un cont individual, sprijinul financiar va fi administrat printr-o investiție colectivă pe piețele de capital, aflată sub administrarea Băncii Centrale.

La împlinirea vârstei de 18 ani, contul va fi transferat în sistemul pensiilor private cu avantaje fiscale. Randamentul sumelor investite va fi scutit de taxe până la începerea perioadei de retragere a banilor, iar capitalul subvenționat nu va putea fi retras înainte de împlinirea vârstei de 65 de ani.

Proiectul permite și contribuții suplimentare de până la 6.840 de euro pe an. Potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, doar prin contribuțiile făcute de stat, contul unui copil ar putea ajunge la aproximativ 2.200 de euro până la vârsta de 18 ani.

Dacă după această etapă nu vor exista alte contribuții, suma acumulată ar putea ajunge la aproximativ 53.000 de euro până la momentul pensionării.

În situația în care părinții contribuie și ei cu câte 10 euro pe lună, valoarea contului ar putea crește până la aproximativ 107.000 de euro până la pensionare.

Programul „pensiei timpurii” va fi aplicat retroactiv de la 1 ianuarie 2026 pentru copiii născuți în anul 2020. Începând din 2027, în fiecare an va fi inclusă generația care împlinește vârsta de șase ani în acel moment. Proiectul de lege trebuie să fie aprobat și de Parlament pentru a intra în vigoare.