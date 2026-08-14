Aparatele care consumă curent chiar și atunci când sunt oprite. Pot mări semnificativ factura de energie electrică

Multe dintre aparatele folosite zilnic continuă să consume energie electrică chiar și după ce sunt oprite din telecomandă sau de la buton. Televizoarele, consolele de jocuri, routerele, imprimantele sau aparatele de cafea pot rămâne alimentate permanent și pot genera un cost care se acumulează pe parcursul întregului an.

Reducerea facturii nu presupune deconectarea tuturor echipamentelor din locuință, ci evaluarea modului în care este utilizat fiecare aparat. Diferența este făcută în special de dispozitivele care rămân alimentate multe ore fără un motiv practic, mai ales în timpul nopții sau în perioadele în care locuința este goală.

Potrivit Departamentului pentru Energie al Statelor Unite, un aparat nu încetează întotdeauna să folosească electricitate în momentul în care este oprit de la buton sau din telecomandă. Dacă rămâne conectat la rețeaua electrică, poate alimenta în continuare ceasul, afișajul, senzorii, receptorul pentru telecomandă sau componentele care îi permit să mențină conexiunea la internet.

Acest fenomen este cunoscut drept consum în modul standby sau consum fantomă și reprezintă energia utilizată de un aparat atunci când rămâne conectat la priză, dar nu își îndeplinește funcția principală. Valoarea este măsurată în condiții standardizate, stabilite prin standardul internațional IEC 62301.

Agenția Internațională a Energiei arată că energia consumată în standby alimentează funcții precum pornirea din telecomandă, detectarea conexiunii la rețea și afișajele digitale.

Consumul rezidual diferă de la un aparat la altul și depinde de model, vechime, setările activate și funcțiile care rămân disponibile. Dispozitivele conectate la internet pot utiliza mai multă energie decât cele aflate într-un regim pasiv simplu, deoarece trebuie să poată primi permanent un semnal. Din acest motiv, valoarea exactă trebuie verificată în documentația tehnică sau măsurată cu un wattmetru.

Routerele, modemurile, receptoarele de cablu sau satelit și dispozitivele media se numără printre echipamentele care pot acumula un consum important chiar și atunci când nu sunt utilizate direct. Acestea rămân active pentru a păstra conexiunea, a primi date, a descărca actualizări sau a înregistra automat programe.

O analiză publicată de autoritățile britanice arată că modemurile și routerele au avut unul dintre cele mai ridicate niveluri de consum permanent din categoria produselor IT monitorizate. Spre deosebire de un televizor modern, care poate coborî la o putere foarte mică în repaus, echipamentul de rețea trebuie să mențină continuu anumite funcții.

Totuși, oprirea routerului nu este recomandată dacă de conexiunea respectivă depind telefonia, sistemele de securitate, aparatura medicală, camerele de supraveghere sau alte dispozitive inteligente. Dacă niciun serviciu esențial nu utilizează conexiunea, deconectarea poate fi luată în calcul în timpul absențelor îndelungate, cu respectarea indicațiilor furnizorului.

Și televizoarele inteligente consumă energie după oprirea din telecomandă. Receptorul pentru comenzi, funcțiile de pornire rapidă, conectarea la rețea și verificarea actualizărilor pot rămâne active în fundal.

Modelele noi au, în general, un consum pasiv mai redus decât generațiile vechi, însă valoarea poate crește dacă sunt activate funcții precum pornirea prin Wi-Fi, controlul vocal, conectarea permanentă la platformele inteligente sau modul de inițializare rapidă. Unele televizoare, în special cele care folosesc anumite tipuri de panouri, pot efectua după oprire cicluri automate de întreținere, astfel că scoaterea imediată din priză nu este recomandată fără consultarea manualului producătorului.

Calculatoarele, monitoarele și imprimantele pot genera, de asemenea, pierderi cumulate. Un calculator aflat în modul „sleep” consumă mai puțin decât în timpul funcționării, dar nu este complet oprit, deoarece memoria și anumite componente continuă să fie alimentate pentru a permite reluarea rapidă a activității.

Monitoarele, boxele, unitățile externe și celelalte periferice conectate măresc consumul total. Imprimantele multifuncționale pot rămâne pregătite să primească documente prin Wi-Fi, să ruleze operațiuni de întreținere sau să pornească de la distanță. Într-un spațiu în care mai multe echipamente de birou sunt alimentate permanent, suma acestor pierderi poate deveni semnificativă. Oprirea completă este justificată în perioadele lungi de inactivitate, dar trebuie respectate instrucțiunile producătorului.

Espressoarele automate și aparatele de cafea cu funcții programabile utilizează electricitate pentru ceas, panoul de comandă, memoria setărilor și pornirea la ora stabilită. Unele modele pot păstra temporar anumite componente încălzite, dacă funcția respectivă nu a fost dezactivată.

Cuptoarele cu microunde, cuptoarele electrice, mașinile de spălat și uscătoarele dotate cu ecrane sau conexiune Wi-Fi pot avea, la rândul lor, un consum redus în afara ciclurilor de lucru. Fiecare aparat utilizează puțină energie în această stare, însă efectul se multiplică atunci când toate rămân conectate permanent.

Comisia Europeană arată că noile cerințe privind modurile oprit, standby și standby în rețea se aplică din 9 mai 2025 și limitează pierderile produse de o gamă extinsă de electrocasnice și echipamente de birou.

Încărcătoarele rămase în priză fără telefon conectat folosesc, de regulă, o cantitate foarte mică de electricitate, iar adaptoarele moderne conforme cu standardele actuale înregistrează pierderi reduse atunci când nu alimentează un dispozitiv. Acestea nu se află, în general, printre cei mai mari consumatori din standby.

Scoaterea lor din priză rămâne totuși o măsură rezonabilă în timpul absențelor, mai ales dacă sunt deteriorate, se încălzesc neobișnuit sau provin din surse nesigure.

Consolele moderne de jocuri au mai multe moduri de oprire, iar diferența dintre ele influențează direct consumul de energie. În modul de repaus, consola se poate conecta la internet, poate descărca jocuri și actualizări, poate încărca accesoriile sau poate porni rapid la comandă.

Aceste funcții oferă confort, dar înseamnă că dispozitivul nu este oprit complet. Consumul poate crește dacă sunt activate pornirea instantanee, actualizările automate și alimentarea porturilor USB. Atunci când consola nu va fi folosită mai multe zile, selectarea modului cu cel mai redus consum poate limita pierderile fără a fi necesară scoaterea cablului din priză.

Consumul anual al unui aparat poate fi estimat prin înmulțirea puterii, exprimată în wați, cu numărul orelor petrecute în standby și împărțirea rezultatului la 1.000 pentru a obține kilowați-oră. Un echipament care utilizează constant 5 wați ajunge la aproximativ 43,8 kWh într-un an dacă rămâne alimentat permanent, iar la 10 wați consumul anual urcă la 87,6 kWh.

Un an obișnuit înseamnă 8.760 de ore de funcționare continuă. Un dispozitiv de mică putere, precum un decodor TV, un router de internet sau un aparat de cafea mai vechi aflat în repaus, consumă 0,005 kW, ceea ce înmulțit cu 8.760 de ore conduce la un consum anual de 43,8 kWh.

Costul estimativ se obține prin înmulțirea consumului anual cu prețul final facturat pentru un kilowatt-oră. Valoarea diferă în funcție de contractul de furnizare, tariful aplicat și componentele facturii, astfel că nu există o estimare fixă valabilă pentru toate gospodăriile.

Pentru reducerea consumului, aparatele care nu au nevoie de funcționare continuă pot fi oprite de la întrerupătorul prizei sau conectate la un prelungitor cu buton, soluție utilă în cazul ansamblurilor formate din televizor, consolă, boxe și alte accesorii.

Setările de economisire, oprirea automată și dezactivarea pornirii rapide pot reduce consumul fără deconectarea fizică a aparatului. Energy Saving Trust recomandă scoaterea aparatelor din standby atunci când acest lucru poate fi făcut fără pierderea programării sau afectarea funcționării.

Frigiderul, congelatorul, sistemele de alarmă, echipamentele medicale și dispozitivele care susțin servicii esențiale nu trebuie oprite pentru eliminarea consumului permanent.

Înainte de deconectarea unui dispozitiv inteligent sau a unui aparat care efectuează automat operațiuni de întreținere, este necesară verificarea manualului tehnic. Nu toate dispozitivele aflate în standby consumă aceeași cantitate de electricitate, iar un produs nou, fabricat conform cerințelor europene actuale, poate avea pierderi mult mai mici decât unul vechi. Eticheta energetică, documentația tehnică și informațiile despre modurile de funcționare permit o comparație corectă înainte de cumpărare.