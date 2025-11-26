În urmă cu trei ani, Andrei a efectuat un examen RMN de prostată, recomandat de urologul care îl monitoriza de mai bine de zece ani. Și asta pentru că rezultatele testelor PSA arătau valori care începuseră să crească după vârsta de 70 de ani. Testul PSA este o analiză de sânge, care măsoară nivelul de antigen specific prostatic, care crește în cazul unei afecțiuni a prostatei.

Examenul RMN multiparametric de prostată avea să arate existența unor leziuni suspecte, motiv pentru care, la sfatul unei rude, bărbatul s-a programat la Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie și coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică la Spitalul Clinic SANADOR. Deși la consultație a venit pregătit cu toate documentele, întrebând când se poate opera, medicul i-a explicat că diagnosticul de care era suspect, respectiv cancer de prostată, trebuie confirmat prin biopsie. În urma acestei proceduri, Andrei a fost diagnosticat cu adenocarcinom prostatic, scor Gleason 7, adică un cancer de prostată cu grad intermediar, limitat la prostată.

Conf. Dr. Constantin Gîngu i-a recomandat o prostatectomie radicală, respectiv îndepărtarea în totalitate a prostatei, efectuată minim invaziv, prin chirurgie robotică. Medicul i-a explicat în ce constă intervenția, pas cu pas, iar bărbatul a acceptat tratamentul propus.

Operația efectuată la Spitalul Clinic SANADOR, cu robotul da Vinci Xi, a durat aproape patru ore și a fost realizată cu succes, cu rezultate bune pe termen lung. Andrei a petrecut prima noapte în Secția ATI, iar în ziua următoare a început deja să se recupereze, fiind externat după patru zile.

Bărbatul a revenit periodic la control, fiind monitorizat de specialiștii Centrului Oncologic SANADOR, repetând periodic analizele, ale căror rezultate erau bune. În prezent, la peste trei ani de la operație, Andrei lucrează, este activ și trăiește fără povara bolii.

La Spitalul Clinic SANADOR, intervențiile de chirurgie robotică pentru cancerul de prostată, atunci când există indicație, sunt efectuate într-un bloc operator foarte bine dotat, în condiții sporite de siguranță, cu ajutorul unuia dintre cei mai avansați roboți chirurgicali existenți în acest moment în lume, da Vinci Xi. Fiind o chirurgie minim invazivă, beneficiile pentru pacienți sunt semnificative: incizii de mici dimensiuni, risc de complicații redus, recuperare rapidă și spitalizare de scurtă durată. Succesul terapeutic este susținut de specialiștii din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I de la Spitalul Clinic SANADOR.