Dan, în vârstă de 70 de ani, a ajuns la medic cu teama că ar putea suferi de un cancer de prostată. Biopsia a exclus însă această ipoteză și a confirmat doar un adenom de prostată. Însă, RMN-ul prostatic efectuat cu această ocazie a evidențiat o afecțiune dintr-un registru diferit, cel al sistemului cardiovascular: un anevrism de arteră iliacă comună dreaptă. Dan a fost luat prin surprindere, cu toate că era fumător înrăit încă din adolescență, un factor de risc care favorizează apariția diferitelor afecțiuni, inclusiv cardiovasculare.

În lipsa tratamentului, anevrismul de arteră iliacă, adică acea dilatație anormală apărută la nivelul peretelui arterial, poate da complicații severe, precum ruperea anevrismului, tromboză sau embolism și chiar disfuncție organică.

Pentru evaluare completă și tratament, bărbatul s-a programat la Dr. Rodica Niculescu, medic primar cardiologie și șefa Departamentului de Cardiologie Intervențională din cadrul Spitalului Clinic SANADOR. Un examen CT și o arteriografie periferică realizate la SANADOR au indicat dimensiunea exactă a anevrismului de care suferea Dan și necesitatea unui tratament de urgență.

Bărbatul suferea deja de hipertensiune, diabet și dislipidemie. În locul unei operații clasice, cu anestezie generală și recuperare anevoioasă, medicul a recomandat o procedură endovasculară – angioplastie cu stent. Printr-o puncție în artera femurală, un cateter cu un balon montat în vârf a fost ghidat până la nivelul anevrismului. Balonul a dilatat zona, iar apoi a fost implantat un stent care a restabilit fluxul normal de sânge și a scos complet anevrismul din circulație.

Intervenția a decurs fără complicații, iar Dan a fost externat rapid, cu o recuperare spectaculoasă, comparativ cu chirurgia clasică. Ecografia Doppler de control a arătat un flux sanguin normal și funcționarea perfectă a stentului.

După intervenție, Dan a hotărât că este timpul să renunțe la fumat, pentru a nu se mai confrunta pe viitor cu alte probleme de sănătate cauzate de această dependență. Este conștient că acest pas îi poate prelungi viața și îi poate reduce riscul de noi complicații cardiovasculare.

