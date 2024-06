Netratată la timp, boala poate să ducă la complicații grave, de la răni care se vindecă foarte greu până la gangrenă, situație în care poate fi necesară amputarea piciorului bolnav. De aceea, vizita la medic este indicată încă de la primele semne și simptome.

Cu acest diagnostic s-a confruntat și Maria, o pacientă în vârstă de 80 de ani. Timp de doi ani, femeia a avut dureri de picioare foarte puternice. Avea dificultăți la mers și îi era tot mai greu să își desfășoare activitățile zilnice. Astfel, a luat decizia de a merge la un consult de cardiologie.

„Medicul mi-a spus că este arterită și că am depuneri de colesterol pe vas și că trebuie să fac arteriografie. Inițial, nu am vrut să o fac. Aveam atunci 80 de ani, m-am gândit ca nu mai are rost, dar am nimerit la un doctor care mi-a spus pe un ton așa de prietenos de ce trebuie să o fac, că altfel o să ajungă să îmi taie degetele de la picioare. M-am speriat și i-am zis fiicei mele: Mă programezi cât mai repede la SANADOR!”, povestește Maria.

Ecografia Doppler și examinarea angio-CT au confirmat diagnosticul de boală arterială periferică. Maria avea depuneri considerabile de calciu și de colesterol pe vasele de sânge și a primit indicația de a merge pentru tratament la Dr. Rodica Niculescu, medic primar cardiolog, șefa Departamentului de Cardiologie Intervențională de la Spitalul Clinic SANADOR.

„M-am dus la consultație la Dr. Rodica Niculescu. Mi-a spus că am două formațiuni în zona inghinală, de mărimea unei prune, din colesterol și calciu. Dr. Niculescu a fost cea care a intervenit să distrugă acele formațiuni. Nu a fost simplu, dar m-am simțit foarte bine după operație și după anestezie. Dr. Rodica Niculescu a fost incredibilă când am cunoscut-o, este foarte prietenoasă, un medic excepțional, calm și pregătit”, își amintește pacienta.

În cazul Mariei, Dr. Rodica Niculescu a intervenit printr-o procedură modernă de cardiologie intervențională – aterectomie cu sistemul Jetstream. În același timp operator s-a realizat și o procedură de angioplastie periferică, prin care i s-a montat pacientei un stent, pentru a menține deschis vasul de sânge. În urma intervenției, Maria s-a simțit foarte bine, iar recuperarea a fost ușoară și rapidă. În prezent, revine regulat la controlul medical și respectă recomandările medicilor.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare au acces la investigații avansate, precum coronarografie și angiografie periferică, și la proceduri intervenționale de tratament, atunci când există indicație în acest sens. Intervențiile endovasculare sunt realizate în cele mai bune condiții de siguranță în Laboratorul de Cateterism al Spitalului Clinic SANADOR, care este dotat cu două angiografe de ultimă generație Philips Azurion 7.