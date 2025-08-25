Astăzi, 25 august 2025, șoferii din România se confruntă cu modificări ale prețurilor la carburanți. Litrul de benzină standard a crescut cu cinci bani, ajungând să coste între 7,32 și 7,48 lei, în timp ce benzina premium se situează între 7,95 și 8,19 lei.

În schimb, prețul motorinei este în scădere față de sfârșitul săptămânii trecute. Litrul de motorină standard se vinde acum între 7,58 și 7,69 lei, iar motorina premium între 7,94 și 8,24 lei.

GPL-ul își menține stabil prețul, cuprins între 3,43 și 3,61 lei pe litru.

Cele mai mici prețuri la benzină se înregistrează astăzi în orașul Iernut, Mureș, la stația Petrolium de pe Strada Tudor Vladimirescu, unde litrul de benzină standard costă 7,00 lei.

Pentru motorină, cea mai ieftină opțiune este în Albești, tot în județul Mureș, la stația Petrolium de pe DN 13, unde litrul standard se vinde cu 7,34 lei, potrivit Peco Online.

În principalele orașe din țară, prețurile variază astfel:

În București, benzina costă 7,32 lei, motorina 7,55 lei, iar GPL-ul 3,43 lea.

La Cluj-Napoca, benzina se vinde cu 7,29 lei, motorina cu 7,49 lei și GPL-ul cu 3,59 lei.

La Timișoara, benzina se situează la 7,33 lei, motorina la 7,58 lei, iar GPL-ul la 3,63 lei.

La Iași, benzina costă 7,34 lei, motorina 7,57 lei și GPL-ul 3,63 lei.

La Constanța, benzina se vinde cu 7,35 lei, motorina cu 7,56 lei, iar GPL-ul cu 3,59 lei.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 5,3%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 18,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 1,6%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 6,0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În această perioadă, România se află pe locul al 10-lea în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină, după Bulgaria, Cipru, Cehia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovenia și Suedia.

În cazul motorinei, țara noastră este situată pe locul 17 între statele Uniunii Europene în ceea ce privește cel mai mic preț la acest tip de combustibil, după Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia.

Comparativ cu celelalte țări membre ale Uniunii Europene, România se clasează pe locul 9 la benzină fără taxe, ca fiind cea mai ieftină, după Austria, Bulgaria, Cehia, Finlanda, Germania, Lituania, Malta și Slovenia, în timp ce motorina fără taxe comercializată la noi este pe locul al 18-lea în topul celor mai mici prețuri, după Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia și Slovenia.