Potrivit unui clasament european, România se află pe ultima poziție în ceea ce privește cantitatea de motorină care poate fi achiziționată cu un salariu mediu net. Cu un venit lunar mediu de 1.050 euro și un preț mediu al motorinei de 1,52 euro/litru, un român își permite doar 691 litri de carburant.

Prin comparație, un luxemburghez poate cumpăra aproape 4.800 litri, un danez peste 3.100 litri, iar un german peste 2.200 litri. Chiar și vecinii din Polonia (1.134 litri) și Bulgaria (799 litri) se află înaintea României, ceea ce evidențiază decalajul puterii de cumpărare.

De la 1 august 2025, șoferii români au resimțit direct noile măsuri fiscale aplicate de Guvern. Accizele la carburanți au crescut cu 10%, iar TVA-ul a fost majorat de la 19% la 21%.

Această dublă măsură a dus la o scumpire imediată de 42 de bani pe litru la benzină și de 40 de bani pe litru la motorină.

În mai puțin de două săptămâni de la aplicare, prețurile la pompă s-au modificat de șase ori, fiind influențate atât de fluctuațiile internaționale ale petrolului și carburanților, cât și de factori interni.

Deși în august au fost operate unele ieftiniri punctuale, nivelul prețurilor rămâne ridicat comparativ cu perioada de dinaintea majorărilor fiscale.

Pe termen scurt, perspectivele nu sunt deloc încurajatoare. De la 1 ianuarie 2026 este programată o nouă majorare a accizelor, care va aduce alte scumpiri la pompă. Potrivit unei analize e-nergia, benzina se va scumpi cu aproximativ 34 de bani pe litru, iar motorina cu 30 de bani pe litru.

Astfel, puterea de cumpărare a românilor pentru carburanți va continua să fie sub presiune, într-un context economic deja fragil.

România consumă anual circa opt milioane de tone de carburanți, dintre care majoritatea reprezintă motorină. Această cerere ridicată contrastează cu posibilitatea redusă a populației de a-și permite carburant la prețurile actuale.

Scumpirile succesive și perspectivele de creștere suplimentară a accizelor pun presiune atât pe șoferii individuali, cât și pe întreaga economie, unde transportul și logistica depind direct de prețul motorinei.