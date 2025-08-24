Iancu Guda atrage atenția asupra unui „război total” purtat pe frontul economic și informatic
Un semnal de alarmă puternic vine duminică din spațiul public, prin vocea analistului economic Iancu Guda, care avertizează asupra unui „război total” ce se poartă în România – nu doar în economie, ci și în spațiul media și informatic.
Guda susține că, pe măsură ce Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) își intensifică acțiunile împotriva evaziunii, cresc și atacurile venite dinspre zone cu interese obscure, unele dintre ele alimentate, potrivit lui, de trusturi media cu agendă extremistă și izolaționistă.
„Cancerul se elimină greu”, avertizează acesta, arătând că miza reală nu este evaziunea măruntă, precum cea din nunți sau vânzarea de mașini de lux, ci blocarea unor mecanisme de fraudă sistemică și a protecției politice oferite de ani buni unor mari datornici.
Trei fronturi de atac deschise de ANAF
Analistul identifică trei direcții majore prin care instituția încearcă să destabilizeze „marile interese” care au parazitat economia:
Eșalonările abuzive protejate politic – fostul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnalat recent existența unor companii cu datorii de sute de milioane de lei, care beneficiază de amânări repetate la plată prin tertipuri legislative și concordate preventive, ce blochează executările silite.
Comerțul online nefiscalizat – controalele recente au scos la iveală peste 200 de firme care au vândut mărfuri de peste 200 de milioane de lei fără plata TVA. ANAF a pus deja sechestre de peste 25 de milioane.
Digitalizarea și combaterea fraudelor carusel – un soft antifraudă, ținut ani la rând inactiv, a fost pus în funcțiune la începutul acestei luni pentru a depista automat rețelele de tip carusel.
Schimbarea de paradigmă
Deși a fost, după cum recunoaște, unul dintre cei mai duri critici ai ANAF pentru ineficiența din ultimii ani, Guda subliniază că, în ultimele luni, instituția și Ministerul Finanțelor dau semne clare de determinare în a confrunta marea evaziune fiscală.
„Este un război economic și informatic care va dura mulți ani. Interesele afectate sunt uriașe, iar rezistența este pe măsură”, concluzionează analistul.
Postarea integrală pe Facebook a lui Iancu Guda
„Voi nu stiti, este duminica, liniste soare, dar va spun: este RAZBOI TOTAL: economic & informatic & media Nu folosesc cuvinte mari deloc. ANAF incepe sa isi faca treaba din ce in ce mai bune, iar asta evident deranjeaza. Cine amplifica imaginea negativa si atacurile pentru defaimare? Fix trusturi cu orientare puternic extremist izolationista (patriotism rusesc). Chiar suntem in mijlocul unui razboi economic si informatic, care va continua multi ani de acum inainte CANCERUL SE ELIMINA GREU Puteti ajuta printr-un simplu SHARE pentru a combate tot razboiul mediatic prin informarea corecta
Pana aici este mica evaziune cu nuntile si masinile de lux (desi mare in volum total din cauza frecventei ridicate) … dar MARILE INTERESE sunt destabilizate datorita a trei actiuni recente, extrem de necesare pentru binele Romaniei:
ESALONARI ABUZIVE CU PROTECTIE POLITICA (vezi articol primul comentariu) – Ministrul Finantelor Alexandru Nazare acuza recent protectie la nivel foarte inalt (politic adica) a unor mari companii cu restante fiscale de sute de milioane care sunt esalonate la nesfarsit, cu diverse tertipuri pemise de legislatia subreda si mecanisme de rostogolire (concordat preventiv care blocheaza executarea ANAF). AICI ESTE DERANJ MARE – vedeti declaratia lui Nazare aici (detalii in primul comentariu) care anunta controale de integritate si protectie politica a unor mari companii care beneficiaza de tratament preferential cu esalonari nejustificate de foarte multi ani.
COMERT ONLINE NEFISCALIZAT (vezi comentariul doi) – agatati de reclame in social media, deseori cumparam din online multe produse, livrate din strainate, pentru care NU SE PLATESTE TVA. In doar cateva saptamani ANAF au fost gasite peste 200 de firme specializate în comerţul online au vândut măfuri în valoare de peste 200 de milioane de lei, fără să plătească TVA. Exista deja sechestru de peste 25 milioane lei.
DIGITALIZARE ANAF SI IDENTIFICARE FRAUDE CARUSEL (vezi comentariul trei) – la inceputul acestei luni se anunta utilizarea unui soft (tinut inactiv la ANAF mai multi ani !!!!! ) care identifica automat fraude de tip carusel.
Stiu, exista foarte multe nemultumiri in ceea ce priveste activitatea ANAF din ultimele decenii, sau perioada apropiata. Inclusiv eu am fost si raman printre cei mai vehementi contestatari care am acuzat mereu cresterea accelerata a soldului datoriilor fiscale restante si colectate ineficient de ANAF. Se vede o schimbare esentiala – am urmarit actiunile ANAF din iulie + august, noua conducere si Min Finantelor sunt determinati sa se ia in piept cu marea evaziune, ceea ce deranjeaza enorm de multe interese, inclusiv politice la nivel inalt. RAZBOI TOTAL economic si informatic !”, concluzionează analistul.