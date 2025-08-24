Un semnal de alarmă puternic vine duminică din spațiul public, prin vocea analistului economic Iancu Guda, care avertizează asupra unui „război total” ce se poartă în România – nu doar în economie, ci și în spațiul media și informatic.

Guda susține că, pe măsură ce Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) își intensifică acțiunile împotriva evaziunii, cresc și atacurile venite dinspre zone cu interese obscure, unele dintre ele alimentate, potrivit lui, de trusturi media cu agendă extremistă și izolaționistă.

„Cancerul se elimină greu”, avertizează acesta, arătând că miza reală nu este evaziunea măruntă, precum cea din nunți sau vânzarea de mașini de lux, ci blocarea unor mecanisme de fraudă sistemică și a protecției politice oferite de ani buni unor mari datornici.

Analistul identifică trei direcții majore prin care instituția încearcă să destabilizeze „marile interese” care au parazitat economia:

Eșalonările abuzive protejate politic – fostul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnalat recent existența unor companii cu datorii de sute de milioane de lei, care beneficiază de amânări repetate la plată prin tertipuri legislative și concordate preventive, ce blochează executările silite.

Comerțul online nefiscalizat – controalele recente au scos la iveală peste 200 de firme care au vândut mărfuri de peste 200 de milioane de lei fără plata TVA. ANAF a pus deja sechestre de peste 25 de milioane.

Digitalizarea și combaterea fraudelor carusel – un soft antifraudă, ținut ani la rând inactiv, a fost pus în funcțiune la începutul acestei luni pentru a depista automat rețelele de tip carusel.

Schimbarea de paradigmă

Deși a fost, după cum recunoaște, unul dintre cei mai duri critici ai ANAF pentru ineficiența din ultimii ani, Guda subliniază că, în ultimele luni, instituția și Ministerul Finanțelor dau semne clare de determinare în a confrunta marea evaziune fiscală.

„Este un război economic și informatic care va dura mulți ani. Interesele afectate sunt uriașe, iar rezistența este pe măsură”, concluzionează analistul.