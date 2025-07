Iancu Guda a publicat o analiză detaliată referitoare la situația fiscală a României, subliniind modul inechitabil în care au fost împărțite poverile economice în ultimele decenii. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta susține că doar un efort colectiv și coerent poate readuce încrederea populației și stabilitatea financiară a statului. Este nevoie, spune Guda, de sancționarea celor care au profitat ilegal și de aplicarea echitabilă a legii. Recredibilizarea autorităților în fața contribuabililor și a creditorilor externi ar trebui să înceapă prin măsuri rapide și ferme.

Iancu Guda susține că una dintre cele mai mari probleme ale sistemului fiscal românesc este dezechilibrul între contribuabili.

În timp ce o parte a populației și-a plătit corect taxele, alții au reușit să evite contribuțiile sau au beneficiat excesiv de pe urma unor avantaje nemeritate. Acest dezechilibru, afirmă el, trebuie corectat printr-o justiție fiscală reală.

În același timp, el subliniază că reformele nu trebuie să se oprească aici și că direcțiile de acțiune sunt deja clar conturate.

Iancu Guda amintește că, prin aplicarea rapidă a unor modificări fiscale, România a reușit să-și mențină ratingul de țară. Acest lucru a permis evitarea unui colaps economic iminent și a oferit un răgaz pentru reformele structurale necesare.

Printre măsurile vizate de autorități se numără plafonarea pensiilor speciale, eliminarea sinecurilor din instituțiile publice și reformarea legislației salariale în administrația publică.

„Doar că România avea nevoie de rezultate în două săptămâni. Pragmatic și realist, oricine s-ar fi aflat în acea poziție ar fi înțeles că un mesaj de recredibilizare imediată în fața creditorilor străini nu putea fi transmis decât prin modificări fiscale.

Am reușit acest lucru: agențiile au reconfirmat ratingul de țară, am evitat un dezastru economic și am mai câștigat timp pentru reformele necesare care urmează: eliminare și plafonare pensii speciale (70% din salariul net este la jumătate vs 80% din brut iar vârsta de pensionare la 65 ani face ca perioada de contribuție de 35 ani să fie dublă vs cea ce beneficiu) / eliminarea sinecurilor (cred că opinia publică a văzut mai multe exemple în ultimele două luni decât în ultimele două decenii) / legea salarizării funcționarului public (plafonare sporuri raportat la salariul de încadrare) / reforme dureroase la sănătate sau educație / prioritizare investiții ”, afirmă Guda, referindu-se la cazurile de privilegii eliminate.