Iancu Guda i-a adresat secretarului general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, o serie de întrebări și observații critice, întrebând dacă dosarul penal în care acesta a fost acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani a fost închis pe motiv că a fost găsit nevinovat sau pentru că a plătit prejudiciul, ceea ce ar echivala cu recunoașterea faptei. Guda a susținut că presa dorește un răspuns clar la această întrebare, considerând restul informațiilor irelevante.

El a afirmat că din probele dosarului reiese că prejudiciul ar fi fost achitat, ceea ce ar explica existența unui cazier „curat”, și a adăugat că ar fi important ca politicianul să confirme personal acest lucru.

De asemenea, Guda a consultat datele publice ale firmei URBAN ELECTRIC SRL, în care Oprea ar fi fost acționar și administrator în perioada în care ar fi avut loc tranzacții fictive. Potrivit acestuia, firma ar fi acumulat datorii fiscale neplătite de aproape 11 milioane de lei, șterse ulterior prin radierea societății ca urmare a falimentului.

A cerut lămuriri și cu privire la lipsa de reacție din partea ANAF, în ciuda existenței unor ipoteci înregistrate oficial, întrebând de ce conturile firmei nu au fost blocate. În plus, Guda a solicitat confirmarea faptului că toate firmele în care Oprea ar fi fost implicat, ca administrator sau acționar, ar fi fost radiate prin insolvență și faliment.

În final, i-a cerut secretarului general al Guvernului să revină cu un punct de vedere și asupra unei analize economice anterioare, în care Oprea ar fi susținut că top 30 companii de stat sunt de cinci ori mai profitabile decât cele private. Guda a contestat acest calcul, afirmând că trebuie eliminate companiile cu poziție de monopol și subvențiile, caz în care firmele de stat ar fi, de fapt, pe pierdere.

El și-a exprimat dorința ca toate aceste aspecte să fie discutate public, în direct, în fața națiunii, pentru a asigura transparența.

„Dl Stefan Radu Oprea, intrebarea este una singura: dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani in care ati fost acuzat a fost inchis pentru ca ati fost gasit nevinovat, sau pentru ca ati platit prejudiciul? Toata presa doreste sa afle acest lucru punctual, restul este irelevant! De aceea aveti cazierul judiciar “curat”, pentru ca ati platit prejudiciul (recunoscand fapta de spalare de bani prin tranzactii comerciale fictive)? Probele de la dosar arata acest lucru, dar este foarte bine ca doriti sa clarificati si sa raspundeti clar, cu subiect si predicat: ati achitat prejudiciul?

Am verificat datele publice ale firmei URBAN ELECTRIC SRL (CUI 13331847), unde ati fost actionar si administrator in perioada tranzactiilor fictive. Este adevarat ca a prejudiciat statul roman cu datorii fiscale neplatite de 10.799.571 lei, care au fost sterse deoarece firma a fost radiata prin faliment? Vedeti evolutie solduri ANAF (primul comentariu) 👇

De asemenea, puteti confirma presei de ce ANAF nu a deranjat aceasta firma, ori nu au fost blocate conturile, desi ANAF avea gaj pe 10 ipoteci inregistrate la vremea respectiva (vedeti extras AEGRM – comentariul 2) ? 👇

Nu in ultimul rand, ne puteti confirma ca absolut toate companiile in care ati fost administrator si actionar au ajuns in stare de radiere prin insolventa, urmata de faliment? Adica, s-a ales praful de ele. Vedeti cele 13 firme de mai jos (comentariul 3) 👇

P.S. insis sa clarificam analiza dvs. cu top 30 companii de stat, unde sustineti ca sunt de 5 ori mai profitabile decat top 30 companii private. Am explicat ca trebuie eliminate cele 3 firme de monopol (Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romgaz) si trebuie scazute si subventiile primite de celelalte (ex: CFR). Astfel, companiile de stat sunt pe pierdere, dupa aceste ajustari, reflectand adevarul: situatia dezastruoasa a firmelor de stat. Va rog sa lamurim si acolo, nu ati raspuns dupa ultimele mele observatii. Ne bucuram sa putem dezbate toate acestea LIVE – In fata natiunii, pentru claritate si transparenta”, a scris economistul, marți, pe contul său de Facebook.