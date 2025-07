Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) implementează un mecanism inedit de evaluare a performanței operatorilor din sectorul distribuției și transportului energiei electrice, care va avea un impact direct asupra profitabilității acestora.

Această inițiativă marchează o schimbare majoră în modul în care este remunerată activitatea acestor companii, punând accent pe calitatea serviciilor și adaptarea la noile cerințe energetice.

Noua procedură adoptată introduce un set complex de criterii ce urmăresc măsurarea gradului de eficiență în distribuția și transportul energiei, inclusiv capacitatea operatorilor de a integra energia din surse regenerabile și de a implementa soluții moderne precum stocarea energiei și digitalizarea rețelelor.

Rezultatele obținute anual vor conduce la un scor global al performanței, care va influența direct nivelul ratei reglementate de rentabilitate (RRR) – profitul aprobat pentru investițiile realizate.

Operatorii care vor demonstra un nivel de performanță superior, cu scoruri peste 90%, vor beneficia de un spor de 0,5 puncte procentuale la rata de rentabilitate. În schimb, cei cu scoruri sub 70% vor suporta o penalizare de aceeași valoare.

Pentru context, rata de bază este stabilită la 6,94%. Primele analize pe anul 2023 arată că niciun distribuitor nu a atins pragul pentru bonus, iar unele rețele riscă să fie penalizate.

George-Sergiu Niculescu, președintele ANRE, subliniază că acest sistem aduce transparență și responsabilitate, corelând clar profitabilitatea operatorilor cu progresele în modernizarea și eficientizarea rețelelor:

„Este pentru prima dată când rata de rentabilitate a unui operator va fi corelată direct cu progresul real în direcția eficienței, digitalizării rețelelor și oferirea unui serviciu de distribuție de calitate consumatorului de energie electrică. Rețelele de distribuție nu mai pot fi tratate ca infrastructuri pasive. Ele devin coloana vertebrală a unui sistem energetic tot mai dinamic, tot mai complex, tot mai digital și care trebuie să susțină un sistem energetic sustenabil. Iar asta înseamnă că trebuie să putem să măsurăm obiectiv, să comparăm anual și să bonificăm performanța reală cu stimulente. Sau să o penalizăm atunci când indicatorii nu sunt atinși.”

Metodologia va fi aplicată anual, începând din al treilea an al actualei perioade de reglementare, însă cu evaluări retroactive pentru primii doi ani (inclusiv 2025). Regulile asigură un tratament corect: indicatorii care nu se aplică într-un anumit an nu afectează negativ scorul, iar valorile zero recente sunt excluse din calcul.

Ponderile sunt ajustate automat pentru a menține echilibrul evaluării.

Această abordare vine în conformitate cu cerințele Directivei Europene 2019/944 și Regulamentului UE 2024/1747, care impun monitorizarea și stimularea transformării rețelelor electrice către modele mai eficiente, reziliente și sustenabile, pregătite pentru provocările tranziției energetice.

Prin această nouă metodă, ANRE setează un standard riguros, menită să transforme fundamental modul în care operatorii de energie electrică își desfășoară activitatea, în beneficiul consumatorilor și al mediului.