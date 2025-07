Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a oferit recent detalii importante despre noile condiții ale facturilor de energie electrică pentru luna iulie, după încheierea perioadei de plafonare a tarifelor.

Oficialul a transmis un apel clar către consumatori: cei care nu au primit notificări privind modificările de tarif din partea furnizorilor sunt sfătuiți să depună reclamații imediat, pentru a evita situații neplăcute de tipul celor întâlnite acum câțiva ani, când mii de clienți au fost afectați de facturi calculate greșit.

Ministrul a subliniat că toate tarifele practicate de furnizori sunt publice și pot fi consultate pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), unde acestea sunt afișate diferențiat în funcție de consumul lunar.

Ivan a explicat că în urmă cu o lună, prețurile erau destul de ridicate, majoritatea furnizorilor aplicând tarife de peste 1,5 lei pe kilowatt-oră, în timp ce cel mai mic preț era aproape de 1 leu/kWh. Situația s-a schimbat însă, iar acum există deja doi furnizori care oferă tarife sub pragul plafonului anterior de 1,30 lei/kWh, ceea ce poate aduce economii semnificative pentru cei care consumă mai mult de 100 kWh lunar și aleg să își schimbe furnizorul.

„Ce e foarte important. Astăzi, pe site-ul ANRE-ului apar toate tarifele diferențiate în funcție de consum. Și, ne amintim acum o lună, când am intrat în mandat, mă uitam pe oferte, era cel mai mic preț, în jurul sumei de 1 leu/KW, iar aproape toți ceilalți furnizori erau coalizați în jurul cifrei de 1,51 și 1,55 lei /KW. (…) Astăzi, când vorbim, avem deja doi furnizori sub 1,30 lei, care era prețul plafonat până la 1 iulie, ceea ce înseamnă că pentru consumatorii care aveau un consum mai mare de 100 KW într-o lună, ei vor plăti mai puțin dacă optează să meargă la unul din cei doi furnizori care au prețuri sub 1,30 lei. Și avem deja mai multe exemple,” a declarat ministrul.