Iancu Guda critică dublarea taxării pentru pensii private. Economistul a abordat două teme majore: taxarea pensiilor private și reforma pensiilor speciale. Mesajul său vine în urma unei intervenții live la postul de televiziune Antena 3, unde a exprimat puncte de vedere argumentate privind impactul economic al acestor măsuri.

Referindu-se la noua prevedere privind plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul pensiilor private din Pilonul II și Pilonul III, Guda subliniază că această măsură reprezintă o formă de dublă taxare. Argumentul său se bazează pe faptul că aceste pensii sunt alimentate din economii realizate din salariul net, adică după plata CASS. Aplicarea din nou a CASS la momentul încasării acestor sume, pe întreaga valoare ce depășește pragul de 3.000 de lei (atât contribuție cât și câștig), reprezintă în opinia sa o eroare de logică fiscală.

Guda propune ca, în cel mai echitabil scenariu, CASS să fie aplicat exclusiv asupra componentei de câștig, nu asupra contribuției. El subliniază că aceeași ajustare s-a făcut și în cazul impozitării pensiilor private, unde inițial se impozita întreaga sumă, dar ulterior s-a reglementat ca impozitul să se aplice doar la câștig.

Asa cum am criticat taxarea insuficienta a jocurilor de noroc, am explicat si acum de ce NU este bine sa platim CASS la pensiile PRIVATE (Pilon II si Pilon III), deci 10% din TOT ce depaseste pragul de 3000 RON (contributie + castig): pentru ca este dubla taxare CASS la aceeasi sursa de venit (nu la forme diferite de venit). Am contribuit la pensia privata cu economii realizate din salariul net, dupa ce am platit CASS, iar la final platim iar CASS pe aceeasi suma? Gresit. Solutia: maximum acceptabil sa se plateasca CASS doar la componenta de castig (NU contributie), asa cum s-a reglat si cu impozitul pe veniturile incasate din pensiile private, initial s-a aplicat la TOT, am explicat foarte multi ani ca trebuie aplicat doar la CASTIG, ceea ce s-a si intamplat si intrat recent in vigoare”, a scris economistul pe Facebook .

În ceea ce privește reforma pensiilor speciale, Iancu Guda a comentat proiectul anunțat de premierul Ilie Bolojan, ce vizează modificarea regimului de pensionare pentru magistrați. Reforma prevede stabilirea vârstei de pensionare la 65 de ani și plafonarea pensiei la 70% din salariul net, în contrast cu actualul sistem care permite pensionarea între 45 și 50 de ani și acordarea unei pensii de până la 80% din salariul brut. Economistul consideră că această schimbare, deși normală în orice alt stat, ar reprezenta o adevărată raritate în România și speră ca ea să fie susținută legislativ și constituțional.

În opinia sa, societatea românească nu mai tolerează pensiile speciale în forma actuală și nu va accepta încă o tentativă eșuată de reformă. Deși admite că există funcții în care angajații au restricții profesionale și financiare în perioada activă – precum imposibilitatea de a avea afaceri sau de a investi în companii –, consideră că pensiile speciale trebuie să reflecte strict contribuția reală și să nu se abată de la vârsta standard de pensionare. Guda afirmă că cei care nu pot sau nu vor să lucreze până la 65 de ani în domenii precum armata, ar trebui să opteze pentru altă carieră. A oferit chiar un exemplu din Ucraina, menționând că șeful forțelor navale, în vârstă de 62 de ani, este activ și în formă, ceea ce arată că astfel de standarde sunt posibile și realiste.

„Despre reforma pensiilor speciale a magistratilor – pensionarea la 65 ani cu plafonare pensie la 70% din salariul net (astazi se pensioneaza la 45-50 ani cu plafonare 80% din brut), reforma anuntata astazi de Premierul Bolojan. Desi este o NORMALITATE, devine o MINUNE in Romania daca se va intampla asa ceva. Ar fi excelent. Sper ca textul de lege sa fie scris corect, sustinut de parlament si validat de CCR. Poporul NU va mai tolera o alte tentativa de reforma in aceasta directie, pensiile speciale pur si simplu NU MAI SUNT TOLERATE & SUPORTABILE de catre societate.

Chiar daca anumiti angajati din anumite ministere / functii au o serie de restrictii in timpul vietii (nu pot fi antreprenori, nu pot investi in companii etc.), iar pensiile speciale sunt o forma de recompensare la batranete, cuantumul lor trebuie limitat totusi la contributie iar varsta pensionarii trebuie sa fie aceeasi precum a celorlalti, respectiv 65 ani. NU poti / NU vrei sa lucrezi in armata pana la 65 ani, atunci NU intra in acest domeniu, alege alta meserie, care este problema, nu esti facut pentru asa ceva daca te victimizezi si vrei sa iesi la pensie la 45-50 ani. Desi, se poate … seful fortelor navale din Ucraina spunea ieri ca are 62 de ani, este inca in activitate si nu are de gand sa se retraga, face 100 flotari fara oprire”, a conchis acesta.